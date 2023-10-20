فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في أوستن أمام لوكلير وهاميلتون
سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، بفارق عُشر ثانية ونصف أمام سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير.
أكمل لويس هاميلتون على متن مرسيدس ترتيب المراكز الثلاثة الأولى متقدماً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وكيفن ماغنوسن سائق هاس.
مجريات الحصة
دخلت الفرق إلى الحلبة مباشرة بهدف السعي لإيجاد معايير ضبط الإعدادات الملائمة للسيارات، خاصة وأن هذه الجولة تضم سباقاً قصيراً ما يعني أن هناك أهمية قصوى للوصول إلى إعدادات صحيحة خلال التجارب الحرة الوحيدة.
وقام السائقون بتجربة نوعي ميديوم وهارد من إطارات بيريللي.
واقتراباً من منتصف الحصة، كان لويس هاميلتون سائق مرسيدس (التي جلبت أرضية جديدة لهذه الجولة) في الصدارة على متن إطارات هارد وبفارق عُشر ثانية أمام ماكس فيرستابن (هارد) ولاندو نوريس (ميديوم) سائقي ريد بُل ومكلارين على التوالي.
وبدت مرسيدس سريعة للغاية مع لويس هاميلتون، سواء عبر محاكاة المسافات الطويلة أم القصيرة.
ودخولاً في الدقيقة العشرين الأخيرة، تقدم نوريس للمركز الأول على إطارات ميديوم بفارق 0.138 ثانية أمام هاميلتون.
إطارات سوفت
مع تحسن حالة الحلبة وتغيير نوعيات الإطارات، تقدم أليكسندر ألبون على متن ويليامز إلى المركز الأول المؤقت باستعمال إطارات سوفت.
وسرعان ما تقدمت سيارة ريد بُل للمقدمة مع فيرستابن أمام ألبون، كيفن ماغنوسن (هاس المحدثة كذلك)، جورج راسل، ألبون ونيكو هلكنبرغ (هاس) أمام لوغان سارجانت (ويليامز).
وسُمع فيرستابن وهو يشتكي من حرارة مقعده داخل السيارة.
في هذه الأثناء، ومع الدخول في الدقيقة الخامسة الأخيرة، سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع المبدئي، قبل أن يتقدم عليه فيرستابن مجدداً.
بدت سيارات ريد بُل، مرسيدس، فيراري وهاس سريعة للغاية. بينما كانت مكلارين قد صرّحت بأن حلبة أوستن قد لا تناسبها كما كان الحال في الحلبات السابقة.
وهكذا انتهت التجارب الحرة مع فيرستابن أولاً، أمام لوكلير، هاميلتون، بيريز، ماغنوسن، راسل، ألبون، كارلوس ساينز (فيراري)، نيكو هلكنبرغ وبيير غاسلي سائق ألبين.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
1:35.912
|206.927
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.156
1:36.068
|0.156
|206.591
|3
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.281
1:36.193
|0.125
|206.322
|4
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.300
1:36.212
|0.019
|206.281
|5
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|21
|
+0.560
1:36.472
|0.260
|205.726
|6
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.562
1:36.474
|0.002
|205.721
|7
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|21
|
+0.580
1:36.492
|0.018
|205.683
|8
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.621
1:36.533
|0.041
|205.596
|9
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|21
|
+0.790
1:36.702
|0.169
|205.236
|10
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|22
|
+0.793
1:36.705
|0.003
|205.230
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