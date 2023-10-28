فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

بعد أن تناوب دانيال ريكاردو، نوريس، فيرستابن وأليكسندر ألبون على المركز الأول في الربع الأول للحصة، سجل فيرستابن الزمن الأسرع بدقيقة و19.511 ثانية على إطارات بيريللي ميديوم سي4.

وبقي ذلك الزمن صامداً لبقية اللفات التي أكملتها الفرق على إطارات هارد، ميديوم وميديوم الاختبارية، قبل أن يتصدر أوسكار بياستري أسرع الأزمنة على إطارات سوفت مع اكتمال الثلث الأول من عمر الحصة.

حيث سجل الأسترالي دقيقة و19.163 ثانية قبل أن يواجه فرناندو ألونسو لحظة انزلقت فيها السيارة عند انتصاف الحصة حيث خرج بشكل عنيف بعض الشيء على الحفف الجانبية.

ألبون سجل ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف بياستري قبل أن تتهاوى الأزمنة مع فيرستابن الذي سجل دقيقة و18.686 ثانية أمام نوريس وبفارق 0.119 ثانية.

سيرجيو بيريز لم ينجح في البداية بتحسين زمنه مقارنة بالحصة الأولى، قبل أن يتمكن لاحقاً من ذلك ليحقق المركز الثالث المبدئي. لكن هذا المركز أخذه منه فالتيري بوتاس ومن ثم لوكلير الذي سجل ثالث أسرع الأزمنة.

وبدا أن هناك غيوماً فوق المسار حيث بدأت الأمطار في البداية بشكل خفيف قبل أن تزداد شدتها في الدقائق الأخيرة رغم ذلك لم تنتقل السيارات لإطارات انترميديت.

المركز السادس في الحصة ذهب إلى ريكاردو أمام لويس هاميلتون.

بينما حقق إستيبان أوكون المركز الثامن متقدماً على بياستري، ليكمل جورج راسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.