فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير
تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على لاندو نوريس وشارل لوكلير.
بعد أن تناوب دانيال ريكاردو، نوريس، فيرستابن وأليكسندر ألبون على المركز الأول في الربع الأول للحصة، سجل فيرستابن الزمن الأسرع بدقيقة و19.511 ثانية على إطارات بيريللي ميديوم سي4.
وبقي ذلك الزمن صامداً لبقية اللفات التي أكملتها الفرق على إطارات هارد، ميديوم وميديوم الاختبارية، قبل أن يتصدر أوسكار بياستري أسرع الأزمنة على إطارات سوفت مع اكتمال الثلث الأول من عمر الحصة.
حيث سجل الأسترالي دقيقة و19.163 ثانية قبل أن يواجه فرناندو ألونسو لحظة انزلقت فيها السيارة عند انتصاف الحصة حيث خرج بشكل عنيف بعض الشيء على الحفف الجانبية.
ألبون سجل ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف بياستري قبل أن تتهاوى الأزمنة مع فيرستابن الذي سجل دقيقة و18.686 ثانية أمام نوريس وبفارق 0.119 ثانية.
سيرجيو بيريز لم ينجح في البداية بتحسين زمنه مقارنة بالحصة الأولى، قبل أن يتمكن لاحقاً من ذلك ليحقق المركز الثالث المبدئي. لكن هذا المركز أخذه منه فالتيري بوتاس ومن ثم لوكلير الذي سجل ثالث أسرع الأزمنة.
وبدا أن هناك غيوماً فوق المسار حيث بدأت الأمطار في البداية بشكل خفيف قبل أن تزداد شدتها في الدقائق الأخيرة رغم ذلك لم تنتقل السيارات لإطارات انترميديت.
المركز السادس في الحصة ذهب إلى ريكاردو أمام لويس هاميلتون.
بينما حقق إستيبان أوكون المركز الثامن متقدماً على بياستري، ليكمل جورج راسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
1:18.686
|196.914
|2
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|31
|
+0.119
1:18.805
|0.119
|196.616
|3
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.266
1:18.952
|0.147
|196.250
|4
|ف. بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|
+0.269
1:18.955
|0.003
|196.243
|5
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.302
1:18.988
|0.033
|196.161
|6
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|
+0.316
1:19.002
|0.014
|196.126
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.338
1:19.024
|0.022
|196.072
|8
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|29
|
+0.391
1:19.077
|0.053
|195.940
|9
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|31
|
+0.477
1:19.163
|0.086
|195.727
|10
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
+0.541
1:19.227
|0.064
|195.569
|11
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|34
|
+0.571
1:19.257
|0.030
|195.495
|12
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|
+0.604
1:19.290
|0.033
|195.414
|13
|غ. جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|
+0.729
1:19.415
|0.125
|195.106
|14
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|23
|
+0.760
1:19.446
|0.031
|195.030
|15
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|29
|
+0.849
1:19.535
|0.089
|194.812
|16
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|29
|
+0.956
1:19.642
|0.107
|194.550
|17
|ل. سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.214
1:19.900
|0.258
|193.922
|18
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|
+1.389
1:20.075
|0.175
|193.498
|19
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.426
1:20.112
|0.037
|193.409
|20
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|
+1.740
1:20.426
|0.314
|192.654
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