اشترك
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى
أخبار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على لاندو نوريس وشارل لوكلير.

Updated
ماكس فيرستابن، ريد بُل

بعد أن تناوب دانيال ريكاردو، نوريس، فيرستابن وأليكسندر ألبون على المركز الأول في الربع الأول للحصة، سجل فيرستابن الزمن الأسرع بدقيقة و19.511 ثانية على إطارات بيريللي ميديوم سي4.

وبقي ذلك الزمن صامداً لبقية اللفات التي أكملتها الفرق على إطارات هارد، ميديوم وميديوم الاختبارية، قبل أن يتصدر أوسكار بياستري أسرع الأزمنة على إطارات سوفت مع اكتمال الثلث الأول من عمر الحصة.

حيث سجل الأسترالي دقيقة و19.163 ثانية قبل أن يواجه فرناندو ألونسو لحظة انزلقت فيها السيارة عند انتصاف الحصة حيث خرج بشكل عنيف بعض الشيء على الحفف الجانبية.

ألبون سجل ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف بياستري قبل أن تتهاوى الأزمنة مع فيرستابن الذي سجل دقيقة و18.686 ثانية أمام نوريس وبفارق 0.119 ثانية.

سيرجيو بيريز لم ينجح في البداية بتحسين زمنه مقارنة بالحصة الأولى، قبل أن يتمكن لاحقاً من ذلك ليحقق المركز الثالث المبدئي. لكن هذا المركز أخذه منه فالتيري بوتاس ومن ثم لوكلير الذي سجل ثالث أسرع الأزمنة.

وبدا أن هناك غيوماً فوق المسار حيث بدأت الأمطار في البداية بشكل خفيف قبل أن تزداد شدتها في الدقائق الأخيرة رغم ذلك لم تنتقل السيارات لإطارات انترميديت.

المركز السادس في الحصة ذهب إلى ريكاردو أمام لويس هاميلتون.

بينما حقق إستيبان أوكون المركز الثامن متقدماً على بياستري، ليكمل جورج راسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

 

       
Driver Info
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 26

1:18.686

196.914
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 31

+0.119

1:18.805

0.119 196.616
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 33

+0.266

1:18.952

0.147 196.250
4 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 33

+0.269

1:18.955

0.003 196.243
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 29

+0.302

1:18.988

0.033 196.161
6 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 31

+0.316

1:19.002

0.014 196.126
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 30

+0.338

1:19.024

0.022 196.072
8 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 29

+0.391

1:19.077

0.053 195.940
9 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 31

+0.477

1:19.163

0.086 195.727
10 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 31

+0.541

1:19.227

0.064 195.569
11 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 34

+0.571

1:19.257

0.030 195.495
12 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 34

+0.604

1:19.290

0.033 195.414
13 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 27

+0.729

1:19.415

0.125 195.106
14 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 23

+0.760

1:19.446

0.031 195.030
15 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 29

+0.849

1:19.535

0.089 194.812
16 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 29

+0.956

1:19.642

0.107 194.550
17 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 26

+1.214

1:19.900

0.258 193.922
18 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 17

+1.389

1:20.075

0.175 193.498
19 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 30

+1.426

1:20.112

0.037 193.409
20 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 30

+1.740

1:20.426

0.314 192.654
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات
المقال السابق فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون
المقال التالي فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

أحدث الأخبار

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك أمام نوريس ولوكلير

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك