فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في السعودية
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
لم تفصل بين فيرستابن وألونسو سوى عشري ثانية في إشارة واضحة إلى سرعة سيارة أستون مارتن.
وتقدم الإسباني بطل العالم مرتين بفارق ضئيل للغاية أمام سيرجيو بيريز زميل فيرستابن الذي احتل المركز الثالث.
المركز الرابع حققه إستيبان أوكون سائق ألبين متقدماً على جورج راسل خلف مقود سيارة مرسيدس.
سيارة ألبين الثانية بقيادة بيير غاسلي احتلت المركز السادس أمام لانس سترول الذي لم ينجح بتكرار أدائه من التجارب الحرة الأولى حين أنهى رابعاً، لينهي الحصة بالمركز السابع.
نيكو هلكنبرغ وضع سيارته هاس بالمركز الثامن أمام شارل لوكلير سائق فيراري.
بينما أكمل كارلوس ساينز زميله ضمن صفوف الحصان الجامح ترتيب المراكز العشرة الأولى.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
لويس هاميلتون على متن مرسيدس اكتفى بالمركز 11، أمام لاندو نوريس الذي يقود سيارة مكلارين.
يشار إلى أن التجارب الحرة الثانية تمنح نظرة أكثر وضوحاً على التصفيات والسباق نظراً لأنها تقام ليلاً بعكس التجارب الحرة الأولى التي أقيمت مساء.
حيث تراوحت درجات الحرارة بحدود 26 درجة مئوية مع بداية الحصة الثانية.
التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1:29.603
|2
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1:29.811
|0.208
|3
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1:29.902
|0.299
|4
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|27
|1:30.039
|0.436
|5
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1:30.070
|0.467
|6
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|28
|1:30.100
|0.497
|7
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1:30.110
|0.507
|8
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|27
|1:30.181
|0.578
|9
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1:30.341
|0.738
|10
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1:30.592
|0.989
|11
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1:30.599
|0.996
|12
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|27
|1:30.721
|1.118
|13
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|30
|1:30.776
|1.173
|14
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|27
|1:30.810
|1.207
|15
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|25
|1:30.820
|1.217
|16
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1:30.837
|1.234
|17
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1:30.921
|1.318
|18
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|30
|1:30.959
|1.356
|19
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|26
|1:30.964
|1.361
|20
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1:31.052
|1.449
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