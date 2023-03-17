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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في السعودية

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في السعودية

لم تفصل بين فيرستابن وألونسو سوى عشري ثانية في إشارة واضحة إلى سرعة سيارة أستون مارتن.

وتقدم الإسباني بطل العالم مرتين بفارق ضئيل للغاية أمام سيرجيو بيريز زميل فيرستابن الذي احتل المركز الثالث.

المركز الرابع حققه إستيبان أوكون سائق ألبين متقدماً على جورج راسل خلف مقود سيارة مرسيدس.

سيارة ألبين الثانية بقيادة بيير غاسلي احتلت المركز السادس أمام لانس سترول الذي لم ينجح بتكرار أدائه من التجارب الحرة الأولى حين أنهى رابعاً، لينهي الحصة بالمركز السابع.

نيكو هلكنبرغ وضع سيارته هاس بالمركز الثامن أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما أكمل كارلوس ساينز زميله ضمن صفوف الحصان الجامح ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

لويس هاميلتون على متن مرسيدس اكتفى بالمركز 11، أمام لاندو نوريس الذي يقود سيارة مكلارين.

يشار إلى أن التجارب الحرة الثانية تمنح نظرة أكثر وضوحاً على التصفيات والسباق نظراً لأنها تقام ليلاً بعكس التجارب الحرة الأولى التي أقيمت مساء. 

حيث تراوحت درجات الحرارة بحدود 26 درجة مئوية مع بداية الحصة الثانية.

التجارب الحرة الثانية:

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 29 1:29.603  
2 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 26 1:29.811 0.208
3 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 26 1:29.902 0.299
4 France إستيبان أوكون Alpine Renault 27 1:30.039 0.436
5 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 27 1:30.070 0.467
6 France بيير غاسلي Alpine Renault 28 1:30.100 0.497
7 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 27 1:30.110 0.507
8 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 27 1:30.181 0.578
9 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 28 1:30.341 0.738
10 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 29 1:30.592 0.989
11 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 27 1:30.599 0.996
12 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 27 1:30.721 1.118
13 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 30 1:30.776 1.173
14 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 27 1:30.810 1.207
15 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 25 1:30.820 1.217
16 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 27 1:30.837 1.234
17 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 29 1:30.921 1.318
18 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 30 1:30.959 1.356
19 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 26 1:30.964 1.361
20 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 30 1:31.052 1.449
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