فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد متفوقاً بـ 3 أعشار الثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.
بدت سيارة ريد بُل سريعة جداً بشكل خاص في المقطع الأول على الحلبة، حيث أنهى الهولندي الحصة أولاً أمام شارل لوكلير بفارق 0.320 ثانية، وأمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدم على كارلوس ساينز سائق فيراري وجورج راسل الذي وضع سيارته مرسيدس في المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
واصلت الفرق برامجها المقررة للتجارب الحرة الثانية مع إطارات ميديوم وسوفت.
وبدت ريد بُل سريعة للغاية بالفعل مع ماكس فيرستابن بالذات الذي كان مرتاحاً تماماً على متن السيارة.
مع انتصاف الحصة وانتقال جميع السائقين تقريباً إلى إطارات سوفت، سجل لوكلير أسرع الأزمنة متقدماً على لاندو نوريس بفارق عشر ثانية ونصف، أما زميله كارلوس ساينز فكان يحتل المركز الثالث المؤقت أمام ماكس فيرستابن وأليكسندر ألبون (ويليامز) وأوسكار بياستري (مكلارين).
فرناندو ألونسو دفع سيارته أستون مارتن إلى المركز الخامس، وكانت الأنظار تتجه إلى فيرستابن لرؤية زمنه السريع على إطارات سوفت الجديدة.
ونجح الهولندي بالفعل بالتقدم مجدداً للمركز الأول أمام لوكلير بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً.
جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الخامس المؤقت خلف ساينز وأمام ألونسو.
ومع انتقال السائقين للعمل على محاكاة المسافات الطويلة، كان من اللافت متابعة معدلات تآكل الإطارات التي بدت بأنها مرتفعة نسبياً خاصة مع فيراري، والتي تعاني سيارتها من هذه المشكلة في موسم 2023 الجاري.
لكن وفي الدقيقة الثالثة الأخيرة، شوهدت سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي في الحائط حيث رُفع العلم الأحمر.
وظهرت السيارة مهشمة بالفعل رغم أن الحادث لم يكن عنيفاً.
وهكذا انتهت التجارب على نفس الترتيب مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، نوريس، ساينز، راسل.
ألونسو أنهى الحصة سادساً متقدماً على ألبون، بياستري، بيريز وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثانية
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1:30.688
|230.517
|2
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|+0.320
|0.320
|229.707
|3
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|22
|+0.464
|0.144
|229.344
|4
|ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|22
|+0.549
|0.085
|229.130
|5
|راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|+0.640
|0.091
|228.902
|6
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|+0.804
|0.164
|228.492
|7
|ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|23
|+0.867
|0.063
|228.334
|8
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|+0.974
|0.107
|228.068
|9
|بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|+1.022
|0.048
|227.948
|10
|بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|+1.051
|0.029
|227.876
|شاهد كامل النتائج
ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة
ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023 مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان
منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة
ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة
فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة
فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة
"فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة
"فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة "فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.