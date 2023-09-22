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فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى تقرير التجارب

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد متفوقاً بـ 3 أعشار الثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

بدت سيارة ريد بُل سريعة جداً بشكل خاص في المقطع الأول على الحلبة، حيث أنهى الهولندي الحصة أولاً أمام شارل لوكلير بفارق 0.320 ثانية، وأمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدم على كارلوس ساينز سائق فيراري وجورج راسل الذي وضع سيارته مرسيدس في المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

واصلت الفرق برامجها المقررة للتجارب الحرة الثانية مع إطارات ميديوم وسوفت.

وبدت ريد بُل سريعة للغاية بالفعل مع ماكس فيرستابن بالذات الذي كان مرتاحاً تماماً على متن السيارة.

مع انتصاف الحصة وانتقال جميع السائقين تقريباً إلى إطارات سوفت، سجل لوكلير أسرع الأزمنة متقدماً على لاندو نوريس بفارق عشر ثانية ونصف، أما زميله كارلوس ساينز فكان يحتل المركز الثالث المؤقت أمام ماكس فيرستابن وأليكسندر ألبون (ويليامز) وأوسكار بياستري (مكلارين).

فرناندو ألونسو دفع سيارته أستون مارتن إلى المركز الخامس، وكانت الأنظار تتجه إلى فيرستابن لرؤية زمنه السريع على إطارات سوفت الجديدة.

ونجح الهولندي بالفعل بالتقدم مجدداً للمركز الأول أمام لوكلير بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الخامس المؤقت خلف ساينز وأمام ألونسو.

ومع انتقال السائقين للعمل على محاكاة المسافات الطويلة، كان من اللافت متابعة معدلات تآكل الإطارات التي بدت بأنها مرتفعة نسبياً خاصة مع فيراري، والتي تعاني سيارتها من هذه المشكلة في موسم 2023 الجاري.

لكن وفي الدقيقة الثالثة الأخيرة، شوهدت سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي في الحائط حيث رُفع العلم الأحمر.

وظهرت السيارة مهشمة بالفعل رغم أن الحادث لم يكن عنيفاً.

وهكذا انتهت التجارب على نفس الترتيب مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، نوريس، ساينز، راسل.

ألونسو أنهى الحصة سادساً متقدماً على ألبون، بياستري، بيريز وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الثانية

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 19 1:30.688   230.517
2 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 23 +0.320 0.320 229.707
3 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 22 +0.464 0.144 229.344
4 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 22 +0.549 0.085 229.130
5 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 22 +0.640 0.091 228.902
6 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 22 +0.804 0.164 228.492
7 Thailand ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 23 +0.867 0.063 228.334
8 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 22 +0.974 0.107 228.068
9 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24 +1.022 0.048 227.948
10 Finland بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 22 +1.051 0.029 227.876
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