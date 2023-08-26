فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

المركز الرابع كان من نصيب فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن والذي أكمل الحصة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت التجارب الحرة الثالثة بهطول الأمطار على الحلبة حيث اضطرت الفرق للخروج بإطارات انترميديت وكذلك إطارات الأمطار.

وشوهد انزلاق عدة سيارات على المسار الذي يُعتبر صعباً. حيث أنقذ ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بصعوبة من الارتطام بالحائط.

لكن الحظ لم يحالف كيفن ماغنوسن الذي صدم سيارته هاس بالحائط بعد فترة قصيرة من بداية الحصة، ليتم رفع العلم الأحمر نتيجة لذلك.

ومع استئناف الحصة، عادت السيارات مجدداً لكن المسار المبلل أعاق جميع البرامج المقررة، حيث فضلت الفرق الطلب من السائقين الخروج للفة واحدة من ثم العودة للمسار.

بالوصول إلى منتصف الوقت المقرر، سجّل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع على إطارات انترميديت وبفارق ثانية ونصف أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وسرعان ما تم رفع العلم الأحمر من جديد بسبب خروج سيارة ألفا روميو التي يقودها جو غوانيو عن المسار.

لاحقاً توقفت الأمطار وبدأت حالة المسار بالتحسن تدريجياً حيث تناوب سائقا مكلارين على تسجيل أسرع الأزمنة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس الذي نجح بكسب أكثر من ثانية على زميله. بينما كانت سيارتا ريد بُل بالمركزين الثالث والرابع.

واصل السائقون تسجيل أزمنة سريعة تماشياً مع تحسّن حالة الحلبة وظهور مسارات التسابق بشكل أكثر وضوحاً مع دوران المزيد من السيارت عليها.

رغم ذلك شوهدت المزيد من الانزلاقات، لعل أبرزها انزلاق سيارة ألفا تاوري - الذي تسبب برفع العلم الأحمر - التي يقودها ليام لاوسون الذي سيشارك بدءاً من هذه الحصة بديلاً عن دانيال ريكاردو (الذي تعرض لإصابة في يده بسبب حادثته يوم أمس خلال التجارب الحرة الثانية).

ومجدداً، عاد فيرستابن ليضرب بقوة مع الوصول للدقائق الخمس الأخيرة حيث انتزع الصدارة بفارق 0.919 ثانية أمام نوريس.

قبل أن يعود الهولندي ويحسّن زمنه بثانية وعُشرين تقريباً أمام جورج راسل سائق مرسيدس الذي حسّن من زمنه.

لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً أمام راسل وسيرجيو بيريز.

فرناندو ألونسو أكمل الحصة رابعاً على متن أستون مارتن متقدماً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

المركز السادس كان من نصيب أليكسندر ألبون (ويليامز) أمام أوسكار بياستري.

بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، شارل لوكلير (فيراري) ولاندو نوريس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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