اشترك
السابق / نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع على حلبة زاندفورت خلال التجارب الحرة الثالثة لجولة هولندا، متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي فصل بين الهولندي وزميله سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

المركز الرابع كان من نصيب فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن والذي أكمل الحصة أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت التجارب الحرة الثالثة بهطول الأمطار على الحلبة حيث اضطرت الفرق للخروج بإطارات انترميديت وكذلك إطارات الأمطار.

وشوهد انزلاق عدة سيارات على المسار الذي يُعتبر صعباً. حيث أنقذ ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بصعوبة من الارتطام بالحائط.

لكن الحظ لم يحالف كيفن ماغنوسن الذي صدم سيارته هاس بالحائط بعد فترة قصيرة من بداية الحصة، ليتم رفع العلم الأحمر نتيجة لذلك.

ومع استئناف الحصة، عادت السيارات مجدداً لكن المسار المبلل أعاق جميع البرامج المقررة، حيث فضلت الفرق الطلب من السائقين الخروج للفة واحدة من ثم العودة للمسار.

بالوصول إلى منتصف الوقت المقرر، سجّل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع على إطارات انترميديت وبفارق ثانية ونصف أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وسرعان ما تم رفع العلم الأحمر من جديد بسبب خروج سيارة ألفا روميو التي يقودها جو غوانيو عن المسار.

لاحقاً توقفت الأمطار وبدأت حالة المسار بالتحسن تدريجياً حيث تناوب سائقا مكلارين على تسجيل أسرع الأزمنة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس الذي نجح بكسب أكثر من ثانية على زميله. بينما كانت سيارتا ريد بُل بالمركزين الثالث والرابع. 

واصل السائقون تسجيل أزمنة سريعة تماشياً مع تحسّن حالة الحلبة وظهور مسارات التسابق بشكل أكثر وضوحاً مع دوران المزيد من السيارت عليها.

رغم ذلك شوهدت المزيد من الانزلاقات، لعل أبرزها انزلاق سيارة ألفا تاوري - الذي تسبب برفع العلم الأحمر - التي يقودها ليام لاوسون الذي سيشارك بدءاً من هذه الحصة بديلاً عن دانيال ريكاردو (الذي تعرض لإصابة في يده بسبب حادثته يوم أمس خلال التجارب الحرة الثانية).

ومجدداً، عاد فيرستابن ليضرب بقوة مع الوصول للدقائق الخمس الأخيرة حيث انتزع الصدارة بفارق 0.919 ثانية أمام نوريس.

قبل أن يعود الهولندي ويحسّن زمنه بثانية وعُشرين تقريباً أمام جورج راسل سائق مرسيدس الذي حسّن من زمنه.

لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً أمام راسل وسيرجيو بيريز.

فرناندو ألونسو أكمل الحصة رابعاً على متن أستون مارتن متقدماً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

المركز السادس كان من نصيب أليكسندر ألبون (ويليامز) أمام أوسكار بياستري.

بينما أكمل فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، شارل لوكلير (فيراري) ولاندو نوريس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

النتائج

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 18 1:21.631   187.825
2 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 18 +0.379 0.379 186.957
3 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 18 +1.000 0.621 185.552
4 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 14 +1.003 0.003 185.545
5 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 18 +1.092 0.089 185.346
6 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 19 +1.119 0.027 185.285
7 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 20 +1.261 0.142 184.968
8 Finlandفالتيري بوتاسAlfa Romeo F1 Team KICK 77 25 +1.334 0.073 184.805
9 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 12 +1.462 0.128 184.520
10 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 24 +1.527 0.065 184.376
11 Franceبيير غاسليألبين 10 15 +1.579 0.052 184.261
12 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 17 +1.807 0.228 183.757
13 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 18 +1.913 0.106 183.524
14 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 20 +1.939 0.026 183.467
15 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 20 +2.009 0.070 183.314
16 Franceإستيبان أوكونألبين 31 12 +2.175 0.166 182.951
17 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 15 +2.427 0.252 182.402
18 New Zealandليام لاوسونألفا تاوري 40 26 +4.712 2.285 177.575
19 Chinaغوانيو جوAlfa Romeo F1 Team KICK 24 9 +6.851 2.139 173.282
20 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 1
المشاركات
التعليقات

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

فورمولا 1

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

مكلارين More from
مكلارين
براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية" ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك