السابق / هورنر يردّ على تلميحات بيريز حول تركيز ريد بُل على سيارة واحدة التالي / فيرستابن يسجل الزمن الأسرع في تصفيات ملبورن النارية ومرسيدس تتألق مع راسل وهاميلتون
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى تقرير التجارب

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في ملبورن أمام ألونسو وأوكون

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مجريات التجارب الحرة الثالثة من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في ملبورن أمام ألونسو وأوكون

بعد حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة والتي تأثرت بالأمطار، انطلقت التجارب الحرة الثالثة على حلبة ملبورن بالرغم من تهديد الغيوم التي كانت في السماء، بالرغم من هطول كميات خفيفة قبيل بداية الحصة.

وبسبب عدم الاستفادة من التجارب الحرة الثانية، بالتالي قامت أغلب الفرق بالخروج مع كميات كبيرة من الوقود ومن ثم بعدها إجراء محاكاة التصفيات.

افتتح بطل العالم بأسرع زمن مبدئي على إطارات ميديوم بينما تقدم بعدها كارلوس ساينز سائق فيراري إلى الصدارة لفترة وجيزة على متن إطارات سوفت، لكن الهولندي عاد وانتزع المركز الأول مع دقيقة و18.741 ثانية.

لكن سرعان ما تفوق عليه شارل لوكلير سائق فيراري على متن سوفت.

سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر بقي في المرآب خلال القسم الأول للحصة حيث كان الميكانيكيون يعملون على سيارته. خاصة وأن خسارة الوقت في التجارب الحرة الثانية ستؤثر على المكسيكي.

وبعد مرور 15 دقيقة خرج فرناندو ألونسو على إطارات سوفت ليسجل أسرع الأزمنة، لكن ساينز رد عليه مباشرة مع دقيقة و18.127 ثانية.

وتم رفع العلم الأحمر لفترة وجيزة بعد انتصاف الحصة بقليل لإزالة قطع من جانب سيارة نيك دي فريز الذي تعرض لحادث في المنعطف التاسع. لكن بعد ثلاث دقائق عادت الحصة مجدداً.

تحسّن ظروف المسار السريع أدى إلى سلسلة من الأزمنة السريعة في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن تهطل الأمطار بشكل خفيف في المنعطف الأول، ما أثر على بيريز ولوكلير.

سجل ألونسو دقيقة و17.727 ثانية ولم يتفوق عليه سوى فيرستابن بدقيقة و17.565 ثانية.

إستيبان أوكون سائق ألبين استعاد من تحسن ظروف المسار ليسجل ثالث أسرع الأزمنة بفارق ثلاثة أعشار الثانية خلف فيرستابن وأمام جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.017 ثانية فقط.

بيير غاسلي سائق ألبين الآخر احتل المركز الخامس تلاه بيريز، الذي خرج عن المسار مرتين تحت الكبح خلال الحصة.

ساينز ولويس هاميلتون، أحرزا المركزين السابع والثامن، بينما أكمل لانس سترول سائق أستون مارتن وجو غوانيو سائق ألفا تاوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الثالثة:

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:17.565  
2 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:17.727 0.162
3 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:17.938 0.373
4 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:17.955 0.390
5 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:18.094 0.529
6 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:18.123 0.558
7 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:18.127 0.562
8 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:18.138 0.573
9 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:18.198 0.633
10 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:18.330 0.765
11 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:18.410 0.845
12 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:18.553 0.988
13 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 1:18.691 1.126
14 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:18.713 1.148
15 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:18.809 1.244
16 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:18.901 1.336
17 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:18.947 1.382
18 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:19.056 1.491
19 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:19.092 1.527
20 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:19.146 1.581
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات

هورنر يردّ على تلميحات بيريز حول تركيز ريد بُل على سيارة واحدة

فيرستابن يسجل الزمن الأسرع في تصفيات ملبورن النارية ومرسيدس تتألق مع راسل وهاميلتون

أحدث الأخبار

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل" ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

فيرستابن: هاميلتون لم يحترم قوانين التسابق في معركة اللفة الأولى

فيرستابن: هاميلتون لم يحترم قوانين التسابق في معركة اللفة الأولى

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

فيرستابن: هاميلتون لم يحترم قوانين التسابق في معركة اللفة الأولى فيرستابن: هاميلتون لم يحترم قوانين التسابق في معركة اللفة الأولى

هاميلتون: إغلاق الفارق خلف ريد بُل "ليس مستحيلاً"

هاميلتون: إغلاق الفارق خلف ريد بُل "ليس مستحيلاً"

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

هاميلتون: إغلاق الفارق خلف ريد بُل "ليس مستحيلاً" هاميلتون: إغلاق الفارق خلف ريد بُل "ليس مستحيلاً"

فريق هاس يعترض على نتيجة سباق أستراليا

فريق هاس يعترض على نتيجة سباق أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

فريق هاس يعترض على نتيجة سباق أستراليا فريق هاس يعترض على نتيجة سباق أستراليا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.