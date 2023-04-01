فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في ملبورن أمام ألونسو وأوكون

بعد حصة التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة والتي تأثرت بالأمطار، انطلقت التجارب الحرة الثالثة على حلبة ملبورن بالرغم من تهديد الغيوم التي كانت في السماء، بالرغم من هطول كميات خفيفة قبيل بداية الحصة.

وبسبب عدم الاستفادة من التجارب الحرة الثانية، بالتالي قامت أغلب الفرق بالخروج مع كميات كبيرة من الوقود ومن ثم بعدها إجراء محاكاة التصفيات.

افتتح بطل العالم بأسرع زمن مبدئي على إطارات ميديوم بينما تقدم بعدها كارلوس ساينز سائق فيراري إلى الصدارة لفترة وجيزة على متن إطارات سوفت، لكن الهولندي عاد وانتزع المركز الأول مع دقيقة و18.741 ثانية.

لكن سرعان ما تفوق عليه شارل لوكلير سائق فيراري على متن سوفت.

سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر بقي في المرآب خلال القسم الأول للحصة حيث كان الميكانيكيون يعملون على سيارته. خاصة وأن خسارة الوقت في التجارب الحرة الثانية ستؤثر على المكسيكي.

وبعد مرور 15 دقيقة خرج فرناندو ألونسو على إطارات سوفت ليسجل أسرع الأزمنة، لكن ساينز رد عليه مباشرة مع دقيقة و18.127 ثانية.

وتم رفع العلم الأحمر لفترة وجيزة بعد انتصاف الحصة بقليل لإزالة قطع من جانب سيارة نيك دي فريز الذي تعرض لحادث في المنعطف التاسع. لكن بعد ثلاث دقائق عادت الحصة مجدداً.

تحسّن ظروف المسار السريع أدى إلى سلسلة من الأزمنة السريعة في الدقائق العشر الأخيرة، قبل أن تهطل الأمطار بشكل خفيف في المنعطف الأول، ما أثر على بيريز ولوكلير.

سجل ألونسو دقيقة و17.727 ثانية ولم يتفوق عليه سوى فيرستابن بدقيقة و17.565 ثانية.

إستيبان أوكون سائق ألبين استعاد من تحسن ظروف المسار ليسجل ثالث أسرع الأزمنة بفارق ثلاثة أعشار الثانية خلف فيرستابن وأمام جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.017 ثانية فقط.

بيير غاسلي سائق ألبين الآخر احتل المركز الخامس تلاه بيريز، الذي خرج عن المسار مرتين تحت الكبح خلال الحصة.

ساينز ولويس هاميلتون، أحرزا المركزين السابع والثامن، بينما أكمل لانس سترول سائق أستون مارتن وجو غوانيو سائق ألفا تاوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة: