فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، لكن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر بسبب حادثة عنيفة لسيارة ساوبر.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
زاك موجر/ صور لات
أكمل شارل لوكلير سائق فيراري الحصة ثانياً، بينما وضع سيرجيو بيريز سيارته ريد بُل بالمركز الثالث، بينما حقق أوليفر بيرمان بديل كارلوس ساينز، المركز العاشر على متن فيراري.
خرج فالتيري بوتاس سائق ساوبر أولاً إلى المسار، بينما توجهت الأنظار بشكل كبير إلى بيرمان الذي قاد سيارة فيراري.
وسجل بوتاس أول الأزمنة السريعة المبدئية، ليسجل بيرمان خلفه لفته السريعة مع إطارات ميديوم.
وفي البداية كان يتأخر بثانيتين خلف بوتاس، قبل أن يتفوق عليهما لويس هاميلتون بسيارة مرسيدس مع الاقتراب من الدقائق العشرة الأولى.
لفة بيرمان السريعة التالية قرّبته من الوتيرة المطلوبة، بينما استعاد بوتاس المركز الأول المبدئي، قبل أن يتفوق عليه بيرمان.
عاد هاميلتون مع إطارات سوفت لينتزع المركز الأول بإطارات سوفت مع مرور ربع زمن الحصة، حيث خرج جورج راسل كذلك لكن مع إعدادات مختلفة لسيارته مرسيدس، حيث انتظر حتى طلعته السريعة الثانية كي ينتزع المركز الأول المؤقت، قبل أن يضع شارل لوكلير سيارته فيراري بالمركز الثاني.
بعد ذلك، دخلت سيارتا ريد بُل مع بيريز الذي قفز للصدارة مع سوفت، ومن ثم سجل فيرستابن لفته خلف المكسيكي بفارق عشري ثانية تقريباً.
ومع الوصول لنهاية القسم الأول من الحصة، كان لوكلير يواصل على إطارات ميديوم لينتزع الصدارة المبدئية، بينما عاد فيرستابن على سوفت إلى الصدارة مجدداً.
ومع الدخول في 25 دقيقة الأخيرة، حسّن فيرستابن من زمنه مجدداً رافعاً الفارق أمام لوكلير إلى ما يقارب 8 أعشار الثانية.
بينما تقدم فرناندو ألونسو بسيارة أستون مارتن للمركز الثالث خلف لوكلير وأمام كيفن ماغنوسن سائق هاس.
لكن جو غوانيو تعرض لحادثة في المنعطف الثامن خسر فيها السيطرة على سيارته ساوبر لينزلق ويرتطم بحاجز الإطارات ما أدى لتضرر سيارته بشكل كبير، لكنه خرج منها سالماً.
بالتالي توقفت الحصة ورفع العلم الأحمر لرفع السيارة وإصلاح الحاجز مع تبقي 5 دقائق حتى النهاية
عادت السيارات للمسار مجدداً حيث وضع راسل سيارته ثانياً قبل أن يتفوق عليه لوكلير ومن ثم بيريز.
بينما أكمل لاندو نوريس، ألونسو، لانس سترول، أوسكار بياستري وهاميلتون الترتيب خلف راسل من المركز الخامس حتى التاسع.
وانتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير بفارق 0.196 ثانية ومن ثم بيريز بفارق 0.494 ثانية.
أما بيرمان فأنهى عاشراً.
التجارب الحرة الثالثة
|المركز
|السائق
|السيارة
|التوقيت
|الفارق
|اللفات
|1
|Max Verstappen
|Red Bull/Honda RBPT
|1'28.412
|13
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'28.608
|0.196
|16
|3
|Sergio Perez
|Red Bull/Honda RBPT
|1'28.906
|0.494
|13
|4
|George Russell
|Mercedes
|1'28.964
|0.552
|17
|5
|Lando Norris
|McLaren/Mercedes
|1'28.971
|0.559
|11
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin/Mercedes
|1'29.038
|0.626
|14
|7
|Lance Stroll
|Aston Martin/Mercedes
|1'29.127
|0.715
|14
|8
|Oscar Piastri
|McLaren/Mercedes
|1'29.213
|0.801
|11
|9
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'29.268
|0.856
|19
|10
|Ollie Bearman
|Ferrari
|1'29.306
|0.894
|22
|11
|Kevin Magnussen
|Haas/Ferrari
|1'29.485
|1.073
|12
|12
|Pierre Gasly
|Alpine/Renault
|1'29.546
|1.134
|13
|13
|Yuki Tsunoda
|RB/Honda RBPT
|1'29.572
|1.160
|18
|14
|Esteban Ocon
|Alpine/Renault
|1'29.575
|1.163
|13
|15
|Nico Hulkenberg
|Haas/Ferrari
|1'29.675
|1.263
|11
|16
|Daniel Ricciardo
|RB/Honda RBPT
|1'29.740
|1.328
|15
|17
|Alexander Albon
|Williams/Mercedes
|1'29.808
|1.396
|13
|18
|Valtteri Bottas
|Sauber/Ferrari
|1'30.083
|1.671
|21
|19
|Zhou Guanyu
|Sauber/Ferrari
|1'30.739
|2.327
|12
|20
|Logan Sargeant
|Williams/Mercedes
|2'27.994
|59.582
|2
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