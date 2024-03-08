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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في جدة وسط حادثة جو

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، لكن الحصة شهدت رفع العلم الأحمر بسبب حادثة عنيفة لسيارة ساوبر.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

زاك موجر/ صور لات

أكمل شارل لوكلير سائق فيراري الحصة ثانياً، بينما وضع سيرجيو بيريز سيارته ريد بُل بالمركز الثالث، بينما حقق أوليفر بيرمان بديل كارلوس ساينز، المركز العاشر على متن فيراري.

خرج فالتيري بوتاس سائق ساوبر أولاً إلى المسار، بينما توجهت الأنظار بشكل كبير إلى بيرمان الذي قاد سيارة فيراري.

وسجل بوتاس أول الأزمنة السريعة المبدئية، ليسجل بيرمان خلفه لفته السريعة مع إطارات ميديوم.

وفي البداية كان يتأخر بثانيتين خلف بوتاس، قبل أن يتفوق عليهما لويس هاميلتون بسيارة مرسيدس مع الاقتراب من الدقائق العشرة الأولى.

لفة بيرمان السريعة التالية قرّبته من الوتيرة المطلوبة، بينما استعاد بوتاس المركز الأول المبدئي، قبل أن يتفوق عليه بيرمان.

عاد هاميلتون مع إطارات سوفت لينتزع المركز الأول بإطارات سوفت مع مرور ربع زمن الحصة، حيث خرج جورج راسل كذلك لكن مع إعدادات مختلفة لسيارته مرسيدس، حيث انتظر حتى طلعته السريعة الثانية كي ينتزع المركز الأول المؤقت، قبل أن يضع شارل لوكلير سيارته فيراري بالمركز الثاني.

بعد ذلك، دخلت سيارتا ريد بُل مع بيريز الذي قفز للصدارة مع سوفت، ومن ثم سجل فيرستابن لفته خلف المكسيكي بفارق عشري ثانية تقريباً.

ومع الوصول لنهاية القسم الأول من الحصة، كان لوكلير يواصل على إطارات ميديوم لينتزع الصدارة المبدئية، بينما عاد فيرستابن على سوفت إلى الصدارة مجدداً.

ومع الدخول في 25 دقيقة الأخيرة، حسّن فيرستابن من زمنه مجدداً رافعاً الفارق أمام لوكلير إلى ما يقارب 8 أعشار الثانية.

بينما تقدم فرناندو ألونسو بسيارة أستون مارتن للمركز الثالث خلف لوكلير وأمام كيفن ماغنوسن سائق هاس.

لكن جو غوانيو تعرض لحادثة في المنعطف الثامن خسر فيها السيطرة على سيارته ساوبر لينزلق ويرتطم بحاجز الإطارات ما أدى لتضرر سيارته بشكل كبير، لكنه خرج منها سالماً.

بالتالي توقفت الحصة ورفع العلم الأحمر لرفع السيارة وإصلاح الحاجز مع تبقي 5 دقائق حتى النهاية

عادت السيارات للمسار مجدداً حيث وضع راسل سيارته ثانياً قبل أن يتفوق عليه لوكلير ومن ثم بيريز.

بينما أكمل لاندو نوريس، ألونسو، لانس سترول، أوسكار بياستري وهاميلتون الترتيب خلف راسل من المركز الخامس حتى التاسع. 

وانتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير بفارق 0.196 ثانية ومن ثم بيريز بفارق 0.494 ثانية.

أما بيرمان فأنهى عاشراً.

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التجارب الحرة الثالثة

المركز   السائق  السيارة  التوقيت   الفارق   اللفات
Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'28.412   13
Charles Leclerc Ferrari 1'28.608 0.196 16
Sergio Perez Red Bull/Honda RBPT 1'28.906 0.494 13
George Russell Mercedes 1'28.964 0.552 17
Lando Norris McLaren/Mercedes 1'28.971 0.559 11
Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'29.038 0.626 14
Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'29.127 0.715 14
Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'29.213 0.801 11
Lewis Hamilton Mercedes 1'29.268 0.856 19
10  Ollie Bearman Ferrari 1'29.306 0.894 22
11  Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'29.485 1.073 12
12  Pierre Gasly Alpine/Renault 1'29.546 1.134 13
13  Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'29.572 1.160 18
14  Esteban Ocon Alpine/Renault 1'29.575 1.163 13
15  Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1'29.675 1.263 11
16  Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1'29.740 1.328 15
17  Alexander Albon Williams/Mercedes 1'29.808 1.396 13
18  Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1'30.083 1.671 21
19  Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1'30.739 2.327 12
20  Logan Sargeant Williams/Mercedes 2'27.994 59.582 2

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