فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في اليابان أمام سيارتي مكلارين

وتيرة مكلارين كانت سريعة بالفعل خلال الحصة حيث حقق سائقاها المركزين الثاني والثالث خلف فيرستابن.

أما سيرجيو بيريز فلم يتمكن سوى من تسجيل رابع أسرع الأزمنة أمام سيارتي فيراري التي يقودها كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

خرجت أغلب السيارات مبكراً على إطارات سوفت إلى المسار، وسجلت سيارتا فيراري أسرع الأزمنة المبدئية مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز حيث كان الفارق بينهما ضئيلاً للغاية.

قبل أن تتقدم سيارتا مكلارين للأمام مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

ومع مواصلة خروج السيارات وتسجيل أزمنة سريعة تغير الترتيب، حيث وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بالمركز الأول المبدئي أمام نوريس بفارق عُشري ثانية ومن ثم لوكلير أمام ثنائي مرسيدس: لويس هاميلتون وجورج راسل.

مجموعات سوفت جديدة

مع استمرار الحصة، انتقلت الفرق إلى مجموعات جديدة من إطارات سوفت وبالتالي تحسنت الأزمنة أكثر، حيث وضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بالصدارة وبفارق 4 أعشار الثانية أمام فيرستابن.

بينما حسّن زميله نوريس من زمنه ليتقدم على زميله نحو الصدارة المبدئية بفارق 0.045 ثانية فقط.

فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن تقدم حتى المركز الرابع المبدئي خلف فيرستابن وأمام جو غوانيو (ألفا روميو).

لكن سيارتي مرسيدس مع هاميلتون وراسل، تقدمتا على الإسباني نحو المركزين الرابع والخامس خلف فيرستابن.

ومع الاقتراب من نهاية الحصة، تغيرت المراكز مجدداً حيث واصل السائقون تسجيل أزمنة سريعة.

وهذا بالفعل ما حصل حين سجل فيرستابن الزمن الأسرع المبدئي الذي وضعه بالصدارة مع دقيقة و30.267 ثانية.

لتنتهي الحصة مع الهولندي أولاً أمام نوريس وبياستري.

سيرجيو بيريز زميل الهولندي حسّن من زمنه لكنه لم يتمكن من التفوق على سيارتي مكلارين، لينهي الحصة رابعاً خلف بياستري.

لوكلير وساينز أحرزا المركزين الخامس والسادس على متن فيراري أمام سيارتي مرسيدس لكل من هاميلتون وراسل.

بينما أكمل ألونسو وجو غوانيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة