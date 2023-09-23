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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في اليابان أمام سيارتي مكلارين

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع على حلبة سوزوكا حيث ظهرت مكلارين بوتيرة سريعة للغاية في التجارب الحرة الثالثة.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

وتيرة مكلارين كانت سريعة بالفعل خلال الحصة حيث حقق سائقاها المركزين الثاني والثالث خلف فيرستابن.

أما سيرجيو بيريز فلم يتمكن سوى من تسجيل رابع أسرع الأزمنة أمام سيارتي فيراري التي يقودها كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

خرجت أغلب السيارات مبكراً على إطارات سوفت إلى المسار، وسجلت سيارتا فيراري أسرع الأزمنة المبدئية مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز حيث كان الفارق بينهما ضئيلاً للغاية.

قبل أن تتقدم سيارتا مكلارين للأمام مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

ومع مواصلة خروج السيارات وتسجيل أزمنة سريعة تغير الترتيب، حيث وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بالمركز الأول المبدئي أمام نوريس بفارق عُشري ثانية ومن ثم لوكلير أمام ثنائي مرسيدس: لويس هاميلتون وجورج راسل.

مجموعات سوفت جديدة

مع استمرار الحصة، انتقلت الفرق إلى مجموعات جديدة من إطارات سوفت وبالتالي تحسنت الأزمنة أكثر، حيث وضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بالصدارة وبفارق 4 أعشار الثانية أمام فيرستابن.

بينما حسّن زميله نوريس من زمنه ليتقدم على زميله نحو الصدارة المبدئية بفارق 0.045 ثانية فقط.

فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن تقدم حتى المركز الرابع المبدئي خلف فيرستابن وأمام جو غوانيو (ألفا روميو).

لكن سيارتي مرسيدس مع هاميلتون وراسل، تقدمتا على الإسباني نحو المركزين الرابع والخامس خلف فيرستابن.

ومع الاقتراب من نهاية الحصة، تغيرت المراكز مجدداً حيث واصل السائقون تسجيل أزمنة سريعة.

وهذا بالفعل ما حصل حين سجل فيرستابن الزمن الأسرع المبدئي الذي وضعه بالصدارة مع دقيقة و30.267 ثانية.

لتنتهي الحصة مع الهولندي أولاً أمام نوريس وبياستري.

سيرجيو بيريز زميل الهولندي حسّن من زمنه لكنه لم يتمكن من التفوق على سيارتي مكلارين، لينهي الحصة رابعاً خلف بياستري.

لوكلير وساينز أحرزا المركزين الخامس والسادس على متن فيراري أمام سيارتي مرسيدس لكل من هاميلتون وراسل.

بينما أكمل ألونسو وجو غوانيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الثالثة

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 12 1:30.267   231.592
2 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 16 +0.240 0.240 230.978
3 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 15 +0.288 0.048 230.856
4 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 12 +0.737 0.449 229.717
5 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 20 +0.755 0.018 229.671
6 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 20 +0.870 0.115 229.382
7 United Kingdom هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 13 +0.892 0.022 229.326
8 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 9 +1.238 0.346 228.459
9 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 16 +1.282 0.044 228.349
10 China جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 15 +1.401 0.119 228.053
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