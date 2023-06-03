فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
هطلت الأمطار تقريباً منذ بداية التجارب الحرة الثالثة لجائزة إسبانيا الكبرى في موسم 2023 للفورمولا واحد، حيث سجّل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع قبل الأمطار متقدماً على زميله سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون سائق مرسيدس.
مباشرة ومع بداية الحصة خرجت جميع السيارات تقريباً على إطارات سوفت، في محاولة للعمل على السيارات وإعداداتها سريعاً وذلك تحسباً لهطول الأمطار.
لكن لم تكد تمر عشر دقائق حتى خرجت سيارة ويليامز بقيادة لوغان سارجانت عن المسار ليرتطم بالحائط ما تسبب برفع العلم الأحمر، بينما بدا بأن الأمطار قد وصلت بالفعل إلى الحلبة وخاصة في المقطع الأخير.
وفي الدقائق التالية، بدأت الأمطار تهطل بشكل واضح.
وكان الترتيب كالتالي قبل العلم الأحمر: سيارتا ريد بُل في الصدارة مع ماكس فيرستابن بدقيقة و13.664 ثانية بالمركز الأول متقدماً على سيرجيو بيريز بفارق 0.250 ثانية، أمام لويس هاميلتون (مرسيدس)، كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، جورج راسل (مرسيدس)، شارل لوكلير (فيراري)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ولاندو نوريس (مكلارين).
ورغم رفع العلم الأخضر مجدداً، لكن السيارات لم تخرج إلى المسار بسبب الأمطار.
وبقي الحال كذلك حتى الوصول للدقيقة 27 قبل نهاية الحصة، خرج لاندو نوريس بسيارته على إطارات انترميديت في لفة استطلاعية، قبل العودة مباشرة للمرآب.
وبقي المسار فارغاً تماماً قبل أن تقرر فيراري تجربة إطارات انترميديت مع سائقها ساينز بحلول الدقائق 20 الأخيرة وتلاه زميله شارل لوكلير كذلك.
وبعدهما بدأت تخرج سيارات أخرى مثل ألبين مع إستيبان أوكون، فيرستابن وراسل حيث سُمع البريطاني وهو يقول على اللاسلكي أن المسار يبدو جافاً في بعض الأماكن.
وكذلك على إطارات انترميديت، كان فيرستابن الأسرع أمام الجميع.
لكن الدقائق الخمس الأخيرة شهدت جفاف المسار بشكل بات يسمح باستعمال إطارات سوفت مجدداً. وهذا ما حصل حيث انتقلت الفرق لاستعمالها مجدداً.
لكن الترتيب لم يتغير وبقي على حاله حتى انتهاء الحصة.
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|14
|1:13.664
|2
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|14
|1:13.914
|0.250
|3
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|9
|1:14.072
|0.408
|4
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1:14.240
|0.576
|5
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1:14.264
|0.600
|6
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1:14.278
|0.614
|7
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|18
|1:14.353
|0.689
|8
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1:14.360
|0.696
|9
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|16
|1:14.659
|0.995
|10
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|20
|1:14.681
|1.017
|11
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1:14.681
|1.017
|12
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1:14.693
|1.029
|13
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1:14.756
|1.092
|14
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|12
|1:14.988
|1.324
|15
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|17
|1:15.105
|1.441
|16
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|15
|1:15.266
|1.602
|17
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|12
|1:15.534
|1.870
|18
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|14
|1:15.841
|2.177
|19
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|13
|1:15.851
|2.187
|20
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|5
|1:16.529
|2.865
|شاهد كامل النتائج
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل
خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل
فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون
فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟ لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.