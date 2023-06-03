فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار

مباشرة ومع بداية الحصة خرجت جميع السيارات تقريباً على إطارات سوفت، في محاولة للعمل على السيارات وإعداداتها سريعاً وذلك تحسباً لهطول الأمطار.

لكن لم تكد تمر عشر دقائق حتى خرجت سيارة ويليامز بقيادة لوغان سارجانت عن المسار ليرتطم بالحائط ما تسبب برفع العلم الأحمر، بينما بدا بأن الأمطار قد وصلت بالفعل إلى الحلبة وخاصة في المقطع الأخير.

وفي الدقائق التالية، بدأت الأمطار تهطل بشكل واضح.

وكان الترتيب كالتالي قبل العلم الأحمر: سيارتا ريد بُل في الصدارة مع ماكس فيرستابن بدقيقة و13.664 ثانية بالمركز الأول متقدماً على سيرجيو بيريز بفارق 0.250 ثانية، أمام لويس هاميلتون (مرسيدس)، كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، جورج راسل (مرسيدس)، شارل لوكلير (فيراري)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ولاندو نوريس (مكلارين).

ورغم رفع العلم الأخضر مجدداً، لكن السيارات لم تخرج إلى المسار بسبب الأمطار.

وبقي الحال كذلك حتى الوصول للدقيقة 27 قبل نهاية الحصة، خرج لاندو نوريس بسيارته على إطارات انترميديت في لفة استطلاعية، قبل العودة مباشرة للمرآب.

وبقي المسار فارغاً تماماً قبل أن تقرر فيراري تجربة إطارات انترميديت مع سائقها ساينز بحلول الدقائق 20 الأخيرة وتلاه زميله شارل لوكلير كذلك.

وبعدهما بدأت تخرج سيارات أخرى مثل ألبين مع إستيبان أوكون، فيرستابن وراسل حيث سُمع البريطاني وهو يقول على اللاسلكي أن المسار يبدو جافاً في بعض الأماكن.

وكذلك على إطارات انترميديت، كان فيرستابن الأسرع أمام الجميع.

لكن الدقائق الخمس الأخيرة شهدت جفاف المسار بشكل بات يسمح باستعمال إطارات سوفت مجدداً. وهذا ما حصل حيث انتقلت الفرق لاستعمالها مجدداً.

لكن الترتيب لم يتغير وبقي على حاله حتى انتهاء الحصة.

التجارب الحرة الثالثة: