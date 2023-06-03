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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار

هطلت الأمطار تقريباً منذ بداية التجارب الحرة الثالثة لجائزة إسبانيا الكبرى في موسم 2023 للفورمولا واحد، حيث سجّل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع قبل الأمطار متقدماً على زميله سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون سائق مرسيدس.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

مباشرة ومع بداية الحصة خرجت جميع السيارات تقريباً على إطارات سوفت، في محاولة للعمل على السيارات وإعداداتها سريعاً وذلك تحسباً لهطول الأمطار.

لكن لم تكد تمر عشر دقائق حتى خرجت سيارة ويليامز بقيادة لوغان سارجانت عن المسار ليرتطم بالحائط ما تسبب برفع العلم الأحمر، بينما بدا بأن الأمطار قد وصلت بالفعل إلى الحلبة وخاصة في المقطع الأخير.

وفي الدقائق التالية، بدأت الأمطار تهطل بشكل واضح.

وكان الترتيب كالتالي قبل العلم الأحمر: سيارتا ريد بُل في الصدارة مع ماكس فيرستابن بدقيقة و13.664 ثانية بالمركز الأول متقدماً على سيرجيو بيريز بفارق 0.250 ثانية، أمام لويس هاميلتون (مرسيدس)، كارلوس ساينز (فيراري)، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، جورج راسل (مرسيدس)، شارل لوكلير (فيراري)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ولاندو نوريس (مكلارين).

ورغم رفع العلم الأخضر مجدداً، لكن السيارات لم تخرج إلى المسار بسبب الأمطار.

وبقي الحال كذلك حتى الوصول للدقيقة 27 قبل نهاية الحصة، خرج لاندو نوريس بسيارته على إطارات انترميديت في لفة استطلاعية، قبل العودة مباشرة للمرآب.

وبقي المسار فارغاً تماماً قبل أن تقرر فيراري تجربة إطارات انترميديت مع سائقها ساينز بحلول الدقائق 20 الأخيرة وتلاه زميله شارل لوكلير كذلك. 

وبعدهما بدأت تخرج سيارات أخرى مثل ألبين مع إستيبان أوكون، فيرستابن وراسل حيث سُمع البريطاني وهو يقول على اللاسلكي أن المسار يبدو جافاً في بعض الأماكن.

وكذلك على إطارات انترميديت، كان فيرستابن الأسرع أمام الجميع.

لكن الدقائق الخمس الأخيرة شهدت جفاف المسار بشكل بات يسمح باستعمال إطارات سوفت مجدداً. وهذا ما حصل حيث انتقلت الفرق لاستعمالها مجدداً.

لكن الترتيب لم يتغير وبقي على حاله حتى انتهاء الحصة.

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التجارب الحرة الثالثة:

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 14 1:13.664  
2 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 14 1:13.914 0.250
3 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 9 1:14.072 0.408
4 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 20 1:14.240 0.576
5 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 14 1:14.264 0.600
6 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 16 1:14.278 0.614
7 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 18 1:14.353 0.689
8 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 15 1:14.360 0.696
9 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 16 1:14.659 0.995
10 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 20 1:14.681 1.017
11 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 15 1:14.681 1.017
12 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 18 1:14.693 1.029
13 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 14 1:14.756 1.092
14 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 12 1:14.988 1.324
15 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 17 1:15.105 1.441
16 France إستيبان أوكون Alpine Renault 15 1:15.266 1.602
17 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 12 1:15.534 1.870
18 France بيير غاسلي Alpine Renault 14 1:15.841 2.177
19 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 13 1:15.851 2.187
20 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 5 1:16.529 2.865
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