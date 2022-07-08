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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى قبل تصفيات النمسا

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل حصة التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين على حلبة ريد بُل رينغ لجائزة النمسا الكبرى، وذلك قبيل التصفيات التي ستقام اليوم الجمعة والتي ستحدد ترتيب انطلاق السباق القصير يوم السبت.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى قبل تصفيات النمسا

ستشهد جولة النمسا إقامة سباق قصير يوم السبت، بالتالي تقام حصة تجارب حرة أولى يوم الجمعة قبل التصفيات.

وبدا ماكس فيرستابن مرتاحاً على متن السيارة حيث سجل الزمن الأسرع في الحصة متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما أنهى جورج راسل بالمركز الثالث أمام سيرجيو بيريز زميل فيرستابن.

أما لويس هاميلتون فأكمل الحصة خامساً متقدماً على كيفن ماغنوسن سائق هاس وكارلوس ساينز سائق فيراري الذي لم يبدُ مرتاحاً تماماً مع السيارة.

بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق ألبين وميك شوماخر على متن هاس ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

انطلقت التجارب مع ظروف جوية خالية من أية أمطار هذه المرة، لكن الرياح كانت موجودة على الحلبة حيث علّق على هذه المسألة عدة سائقين من بينهم بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وبعد خروج السيارات على إطارات "ميديوم" والبدء بتسجيل اللفات، تصدرت ريد بُل جدول الأزمنة مع ماكس فيرستابن بفارق ملحوظ عن فرناندو ألونسو (ألبين) وشارل لوكلير (فيراري) اللذين كانا خلفه بعد مرور ربع ساعة تقريباً من عمر الحصة.

بعد فترة توقفت سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس على المسار حيث قال لفريقه بأن الدخان يخرج من تحت مقعده، وبالتالي تم رفع العلم الأحمر لإزالة السيارة.

وكان قد سُمع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وهو يطلب من فريقه تغيير الإعدادات نظراً لأنه غير مرتاح مع الإعدادات الحالية.

بينما عُلم بأن فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو سينطلق من آخر الترتيب بسبب استعمال وحدة طاقة جديدة في سيارته.

ومع بقاء نصف ساعة، تم استئناف الحصة حيث خرجت فيراري وريد بُل بإطارات "سوفت" إلى الحلبة.

وسرعان ما سجل فيرستابن اللفة الأسرع مجدداً مع هذه الإطارات متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

لكن مع الاقتراب من الدقيقة العشرين الأخيرة رُفع العلم الأحمر بسبب وجود بعض الحطام على أرض المسار قرب المنعطف السادس.

بينما كان الترتيب على حاله مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير وساينز، وخلفهم كيفن ماغنوسن سائق هاس أمام فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وفرناندو ألونسو (ألبين)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، جورج راسل (مرسيدس)، ميك شوماخر (هاس) وسيباستيان فيتيل (أستون مارتن).

عادت الأعلام الخضراء مع بقاء ربع ساعة تقريباً حتى النهاية، وكانت جميع الفرق تجهز سياراتها لتخرج إلى المسار.

في هذه الأثناء لم يكن يبدو بيريز مرتاحاً مع ضبط سيارته حيث كان بعيداً عن زميله.

تقدمت مرسيدس مع سائقيها راسل وهاميلتون إلى المركزين الثالث والرابع، بينما بدت ألبين سريعة مع ألونسو، حيث كان من اللافت أن الفريق لم يستعمل إطارات "سوفت" طوال الحصة.

بينما قررت فيراري استعمال مجموعة ثانية من إطارات "سوفت" حيث حسّن لوكلير زمنه لكنه بقي خلف فيرستابن بفارق قارب عُشري ثانية.

نتيجة التجارب الحرة

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 34 1:06.302    
2 Monaco شارل لوكلير فيراري 32 1:06.557 0.255 0.255
3 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 32 1:06.702 0.400 0.145
4 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 27 1:06.839 0.537 0.137
5 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 31 1:06.909 0.607 0.070
6 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 32 1:06.965 0.663 0.056
7 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 29 1:07.039 0.737 0.074
8 Spain فرناندو ألونسو ألبين 32 1:07.100 0.798 0.061
9 Germany ميك شوماخر هاس 32 1:07.246 0.944 0.146
10 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 33 1:07.296 0.994 0.050
11 Canada لانس سترول أستون مارتن 26 1:07.431 1.129 0.135
12 France إستيبان أوكون ألبين 27 1:07.462 1.160 0.031
13 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 29 1:07.476 1.174 0.014
14 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو 27 1:07.522 1.220 0.046
15 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز 32 1:07.582 1.280 0.060
16 France بيير غاسلي ألفا تاوري 33 1:07.592 1.290 0.010
17 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 25 1:07.743 1.441 0.151
18 China غوانيو جو ألفا روميو 28 1:07.889 1.587 0.146
19 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 28 1:08.149 1.847 0.260
20 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 14 1:09.915 3.613 1.766

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