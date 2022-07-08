فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى قبل تصفيات النمسا

ستشهد جولة النمسا إقامة سباق قصير يوم السبت، بالتالي تقام حصة تجارب حرة أولى يوم الجمعة قبل التصفيات.

وبدا ماكس فيرستابن مرتاحاً على متن السيارة حيث سجل الزمن الأسرع في الحصة متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما أنهى جورج راسل بالمركز الثالث أمام سيرجيو بيريز زميل فيرستابن.

أما لويس هاميلتون فأكمل الحصة خامساً متقدماً على كيفن ماغنوسن سائق هاس وكارلوس ساينز سائق فيراري الذي لم يبدُ مرتاحاً تماماً مع السيارة.

بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق ألبين وميك شوماخر على متن هاس ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

انطلقت التجارب مع ظروف جوية خالية من أية أمطار هذه المرة، لكن الرياح كانت موجودة على الحلبة حيث علّق على هذه المسألة عدة سائقين من بينهم بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وبعد خروج السيارات على إطارات "ميديوم" والبدء بتسجيل اللفات، تصدرت ريد بُل جدول الأزمنة مع ماكس فيرستابن بفارق ملحوظ عن فرناندو ألونسو (ألبين) وشارل لوكلير (فيراري) اللذين كانا خلفه بعد مرور ربع ساعة تقريباً من عمر الحصة.

بعد فترة توقفت سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس على المسار حيث قال لفريقه بأن الدخان يخرج من تحت مقعده، وبالتالي تم رفع العلم الأحمر لإزالة السيارة.

وكان قد سُمع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وهو يطلب من فريقه تغيير الإعدادات نظراً لأنه غير مرتاح مع الإعدادات الحالية.

بينما عُلم بأن فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو سينطلق من آخر الترتيب بسبب استعمال وحدة طاقة جديدة في سيارته.

ومع بقاء نصف ساعة، تم استئناف الحصة حيث خرجت فيراري وريد بُل بإطارات "سوفت" إلى الحلبة.

وسرعان ما سجل فيرستابن اللفة الأسرع مجدداً مع هذه الإطارات متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

لكن مع الاقتراب من الدقيقة العشرين الأخيرة رُفع العلم الأحمر بسبب وجود بعض الحطام على أرض المسار قرب المنعطف السادس.

بينما كان الترتيب على حاله مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير وساينز، وخلفهم كيفن ماغنوسن سائق هاس أمام فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وفرناندو ألونسو (ألبين)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، جورج راسل (مرسيدس)، ميك شوماخر (هاس) وسيباستيان فيتيل (أستون مارتن).

عادت الأعلام الخضراء مع بقاء ربع ساعة تقريباً حتى النهاية، وكانت جميع الفرق تجهز سياراتها لتخرج إلى المسار.

في هذه الأثناء لم يكن يبدو بيريز مرتاحاً مع ضبط سيارته حيث كان بعيداً عن زميله.

تقدمت مرسيدس مع سائقيها راسل وهاميلتون إلى المركزين الثالث والرابع، بينما بدت ألبين سريعة مع ألونسو، حيث كان من اللافت أن الفريق لم يستعمل إطارات "سوفت" طوال الحصة.

بينما قررت فيراري استعمال مجموعة ثانية من إطارات "سوفت" حيث حسّن لوكلير زمنه لكنه بقي خلف فيرستابن بفارق قارب عُشري ثانية.

نتيجة التجارب الحرة