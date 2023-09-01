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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في مونزا بفارق 0.046 ثانية أمام ساينز

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

أنهى الهولندي الحصة أولاً متقدماً على كارلوس ساينز سائق فيراري وزميله سيرجيو بيريز.

بينما أحرز شارل لوكلير على متن فيراري رابع أسرع الأزمنة متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات مباشرة على الحلبة للعمل على البرامج المقررة مع خليط من الإطارات سوفت، هارد وميديوم.

ومنذ البداية ظهرت فيراري بحال جيدة على هذه الحلبة التي لا تتطلب الكثير من الارتكازية. 

حيث سجل كارلوس ساينز ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بفارق 0.046 ثانية على إطارات هارد مع انتصاف الحصة.

بينما حلّ زميله شارل لوكلير بالمركز الرابع المؤقت خلف سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، وعلى نفس الإطارات.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، اقترب جورج راسل على متن مرسيدس من أول أربعة سائقين، حيث سجل خامس أسرع زمن مبدئي خلف لوكلير مستعملاً إطارات هارد كذلك.

يشار إلى أن فريقي فيراري وريد بُل فضّلا إكمال التجارب على إطارات هارد، بينما شاركت أستون مارتن بإطارات ميديوم.

ولم تتغير مراكز المقدمة حيث عمل السائقون على محاكاة السباق في القسم الأخير من الحصة.

لتنتهي التجارب الحرة الأولى مع فيرستابن أولاً أمام ساينز، بيريز ولوكلير.

راسل حقق المركز الخامس أمام ألونسو ولاندو نوريس سائق مكلارين.

بينما أكمل لويس هاميلتون (مرسيدس)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وأليكسندر ألبون (ويليامز) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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نتيجة التجارب الحرة الأولى

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 31 1:22.657   252.305
2 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 28 +0.046 0.046 252.164
3 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 30 +0.177 0.131 251.766
4 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 22 +0.309 0.132 251.365
5 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 28 +0.532 0.223 250.691
6 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 24 +0.557 0.025 250.616
7 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 22 +0.584 0.027 250.535
8 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 26 +0.612 0.028 250.450
9 Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 23 +0.614 0.002 250.444
10 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 18 +0.787 0.173 249.925
11 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 24 +0.789 0.002 249.919
12 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 21 +1.004 0.215 249.277
13 New Zealandليام لاوسونألفا تاوري 40 29 +1.176 0.172 248.765
14 Franceبيير غاسليألبين 10 26 +1.274 0.098 248.475
15 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 17 +1.295 0.021 248.413
16 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 23 +1.410 0.115 248.073
17 Franceإستيبان أوكونألبين 31 26 +1.433 0.023 248.005
18 Brazilفيليبي دروغوفيتشأستون مارتن رايسينغ 34 24 +1.483 0.050 247.858
19 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 24 +1.560 0.077 247.631
20 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 17 +1.575 0.015 247.587
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