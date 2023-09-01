فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في مونزا بفارق 0.046 ثانية أمام ساينز
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا واحد.
أنهى الهولندي الحصة أولاً متقدماً على كارلوس ساينز سائق فيراري وزميله سيرجيو بيريز.
بينما أحرز شارل لوكلير على متن فيراري رابع أسرع الأزمنة متقدماً على جورج راسل سائق مرسيدس الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
خرجت السيارات مباشرة على الحلبة للعمل على البرامج المقررة مع خليط من الإطارات سوفت، هارد وميديوم.
ومنذ البداية ظهرت فيراري بحال جيدة على هذه الحلبة التي لا تتطلب الكثير من الارتكازية.
حيث سجل كارلوس ساينز ثاني أسرع الأزمنة المبدئية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بفارق 0.046 ثانية على إطارات هارد مع انتصاف الحصة.
بينما حلّ زميله شارل لوكلير بالمركز الرابع المؤقت خلف سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، وعلى نفس الإطارات.
وفي الدقائق العشر الأخيرة، اقترب جورج راسل على متن مرسيدس من أول أربعة سائقين، حيث سجل خامس أسرع زمن مبدئي خلف لوكلير مستعملاً إطارات هارد كذلك.
يشار إلى أن فريقي فيراري وريد بُل فضّلا إكمال التجارب على إطارات هارد، بينما شاركت أستون مارتن بإطارات ميديوم.
ولم تتغير مراكز المقدمة حيث عمل السائقون على محاكاة السباق في القسم الأخير من الحصة.
لتنتهي التجارب الحرة الأولى مع فيرستابن أولاً أمام ساينز، بيريز ولوكلير.
راسل حقق المركز الخامس أمام ألونسو ولاندو نوريس سائق مكلارين.
بينما أكمل لويس هاميلتون (مرسيدس)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وأليكسندر ألبون (ويليامز) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التجارب الحرة الأولى
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ
|1
|31
|1:22.657
|252.305
|2
|كارلوس ساينز الإبنفيراري
|55
|28
|+0.046
|0.046
|252.164
|3
|سيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ
|11
|30
|+0.177
|0.131
|251.766
|4
|شارل لوكليرفيراري
|16
|22
|+0.309
|0.132
|251.365
|5
|جورج راسلمرسيدس
|63
|28
|+0.532
|0.223
|250.691
|6
|فرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|14
|24
|+0.557
|0.025
|250.616
|7
|لاندو نوريسمكلارين
|4
|22
|+0.584
|0.027
|250.535
|8
|لويس هاميلتونمرسيدس
|44
|26
|+0.612
|0.028
|250.450
|9
|يوكي تسونوداألفا تاوري
|22
|23
|+0.614
|0.002
|250.444
|10
|ألكسندر ألبونويليامز
|23
|18
|+0.787
|0.173
|249.925
|11
|أوسكار بياستريمكلارين
|81
|24
|+0.789
|0.002
|249.919
|12
|لوجان سارجينتويليامز
|2
|21
|+1.004
|0.215
|249.277
|13
|ليام لاوسونألفا تاوري
|40
|29
|+1.176
|0.172
|248.765
|14
|بيير غاسليألبين
|10
|26
|+1.274
|0.098
|248.475
|15
|فالتيري بوتاسألفا روميو
|77
|17
|+1.295
|0.021
|248.413
|16
|نيكو هلكنبرغفريق هاس اف1
|27
|23
|+1.410
|0.115
|248.073
|17
|إستيبان أوكونألبين
|31
|26
|+1.433
|0.023
|248.005
|18
|فيليبي دروغوفيتشأستون مارتن رايسينغ
|34
|24
|+1.483
|0.050
|247.858
|19
|كيفن ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|24
|+1.560
|0.077
|247.631
|20
|غوانيو جوألفا روميو
|24
|17
|+1.575
|0.015
|247.587
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