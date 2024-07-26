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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في بلجيكا بفارق نصف ثانية أمام بياستري وألبون

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بلجيكا الكبرى متقدماً على أوسكار بياستري وأليكسندر ألبون سائقي مكلارين وويليامز على التوالي.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بًل

ماكس فيرستابن، ريد بًل

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

رغم التوقعات بهطول أمطار اليوم الجمعة، لكن التجارب الحرة الأولى أقيمت على مسار جاف وهذا ما منح الفرصة للفرق كي تكمل جميع برامجها المقررة.

وسجل فيرستابن أسرع الأزمنة على حلبة سبا-فرانكورشان حيث بدت ريد بُل سريعة للغاية مباشرة منذ البداية ودون أية مشاكل، لينهي الحصة أمام بياستري بفارق نصف ثانية، بينما وضع ألبون سيارة ويليامز بالمركز الثالث.

وأكمل سائقا مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

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مجريات الحصة

بدأت الفرق بمزيج من إطارات ميديوم وهارد، على مسار جاف تماماً، ومباشرة تقدم ماكس فيرستابن (الذي سيتلقى عقوبة التراجع 10 مراكز في السباق) على متن ريد بُل نحو الصدارة المؤقتة مستعملاً إطارات هارد أمام أوسكار بياستري خلف مقود مكلارين (ميديوم).

وبعد مرور ربع ساعة تقريباً، تقدمت سيارتا مرسيدس (ميديوم) مع جورج راسل ولويس هاميلتون للمركزين الثاني والثالث خلف الهولندي.

لكن مع انتصاف الحصة سرعان ما انتقلت الفرق إلى إطارات سوفت، وبالتالي بدأت الأزمنة بالتغير من جديد، وظهرت ريد بُل سريعة للغاية خلال هذه الحصة على المسار وبشكل خاص في المقطع الثاني.

حيث عاد الهولندي لتصدر الأزمنة مؤقتاً أمام بياستري بفارق 7 أعشار الثانية، قبل أن يحسّن الأسترالي الشاب زمنه لينخفض الفارق إلى نصف ثانية خلف سائق ريد بُل.

وكان من الملاحظ نجاح أليكسندر ألبون بوضع سيارته ويليامز بالمركز الثالث خلف بياستري وأمام سيارتي مرسيدس.

ومع الدخول في ربع الساعة الأخيرة، عادت الفرق لاستعمال نفس مجموعات الإطارات مجدداً التي بدأت بها الحصة. وواصلت الفرق إكمال برامجها المقررة لبقية الحصة دون تغيير في المراكز أو وقوع أية حوادث.

وهكذا انتهت التجارب الحرة الأولى مع فيرستابن أولاً متقدماً على بياستري وألبون.

بينما حجزت سيارتا مرسيدس المركزين الرابع والخامس أمام شارل لوكلير (فيراري)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) ولاندو نوريس (مكلارين).

وأكمل كارلوس ساينز ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فيراري وأستون مارتن.

التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 23

1:43.372

   243.919
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 24

+0.531

1:43.903

 0.531 242.672
3 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 21

+0.727

1:44.099

 0.196 242.215
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 23

+0.853

1:44.225

 0.126 241.922
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 21

+0.907

1:44.279

 0.054 241.797
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 25

+0.934

1:44.306

 0.027 241.734
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 22

+0.957

1:44.329

 0.023 241.681
8 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 24

+1.043

1:44.415

 0.086 241.482
9 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 24

+1.202

1:44.574

 0.159 241.115
10 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 20

+1.327

1:44.699

 0.125 240.827
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