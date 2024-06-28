فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام بياستري وسيارتي فيراري
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع على حلبة ريد بُل رينغ في التجارب الحرة لجائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على أوسكار بياستري سائق مكلارين، وسائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بدت مرسيدس سريعة في بداية الحصة على إطارات هارد، لكن ومع الانتقال إلى سوفت في القسم الأخير تصدر فيرستابن أسرع الأزمنة متفوقاً على سيارات مكلارين وفيراري.
بينما أكمل لويس هاميلتون خامس أسرع الأزمنة (لكن على إطارات هارد) خلف مقود مرسيدس.
مجريات الحصة
بدأت فرق المقدمة الحصة بإطارات هارد، ما عدا ريد بُل التي قررت البدء على ميديوم.
وتمتلك هذه الحصة أهمية كبيرة في النمسا، نظراً لأنها جولة تتضمن سباقاً قصيراً، بالتالي فإنها الحصة الحرة الوحيدة أمام الفرق لضبط سياراتها بالشكل الأمثل.
وظهرت مرسيدس بوتيرة جيدة حيث كان الزمن الأسرع المبدئي من نصيب جورج راسل سائق مرسيدس قبل أن يتخطاه زميله لويس هاميلتون بفارق 0.088 ثانية.
ورغم تحسين فيرستابن لزمنه ليتقدم للصدارة لكن راسل عاد واستعادها مجدداً بفارق 0.259 ثانية أمام الهولندي.
أما هاميلتون فعاد وحسّن زمنه ليتموضع ثانياً بفارق 0.006 ثانية خلف زميله الشاب، قبل التقدم للصدارة المبدئية مع دقيقة و6.254 ثانية بفارق 0.132 ثانية أمام راسل مع الاقتراب من منتصف الحصة.
لكن ومع الوصول للدقيقة 28 الأخيرة، توقفت سيارة ريد بُل التي يقودها فيرستابن على المسار، ليتم رفع العلم الأحمر (فيما عُلم لاحقاً أنها مشكلة في أحد المستشعرات أدت لإطفاء المحرك).
وبعد محاكاة المسافات الطويلة، بدت مرسيدس في وضع جيد للغاية أمام فيراري ومكلارين.
ومع الدخول في الدقائق الأخيرة، انتقل السائقون إلى إطارات سوفت للعمل على محاكاة التصفيات.
وقفز فيرستابن للصدارة المؤقتة مع دقيقة و5.685 ثانية متقدماً على سيارتي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
أوسكار بياستري وضع سيارته مكلارين بالمركز الثاني خلف فيرستابن، أما زميله لاندو نوريس وأثناء سعيه لتسجيل زمن سريع، خرج عن المسار للمنطقة الحصوية ليقوم بإلغاء محاولته.
وهكذا انتهت الحصة مع الهولندي فيرستابن أولاً، أمام بياستري وسيارتي فيراري: لوكلير وساينز.
هاميلتون حقق المركز الخامس متقدماً على إستيبان أوكون (ألبين) ولانس سترول (أستون مارتن)، أما راسل فاكتفى بالمركز الثامن.
وأكمل يوكي تسونودا سائق آربي (الذي اشتكى من توجيه سيارته خلال الحصة) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
1:05.685
|236.656
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.276
1:05.961
|0.276
|235.666
|3
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.370
1:06.055
|0.094
|235.331
|4
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+1.302
1:06.987
|0.932
|232.056
|5
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|39
|
+0.569
1:06.254
|234.624
|6
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.656
1:07.341
|1.087
|230.837
|7
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.699
1:06.384
|234.164
|8
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.701
1:06.386
|0.002
|234.157
|9
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|30
|
+1.825
1:07.510
|1.124
|230.259
|10
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|
+2.220
1:07.905
|0.395
|228.919
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