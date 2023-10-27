فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

سجل فيرستابن دقيقة و19.718 ثانية على إطارات سوفت، بعد إزاحة لاندو نوريس من المركز الأول المبدئي.

بينما كان زمن نوريس الأسرع بفارق 0.008 ثانية فقط من فيرستابن على إطارات ميديوم، لكن الهولندي عاد للصدارة مع أول طلعة سريعة على إطارات سوفت.

وسجل ألبون أسرع مقطع أول، ورغم أنه خسر وقتاً في المقطعين التاليين، لكنه بقي ضمن فلك عُشر ثانية عن فيرستابن.

وهذا ما سمح له بالفصل بين سائقي ريد بُل، حيث كان بيريز بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً خلف فيرستابن. ما وضعه أمام نوريس.

شارل لوكلير سائق فيراري سجل خامس أسرع الأزمنة، بينما جرّب جميع السائقين ما عدا أوسكار بياستري، إطارات بيريللي سي4 في الربع الأول من عمر الحصة. بينما استعملها بياستري لاحقاً ليسجل أفضل أزمنته على متنها بالمركز السادس.

المركز السابع كان من نصيب كارلوس ساينز سائق فيراري أمام دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري، بينما أكمل إستيبان أوكون ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

أوليفر بيرمان ناشئ فيراري سجل المركز 15 في أول مشاركة له على متن سيارة فورمولا واحد مع فريق هاس، كأسرع الناشئين المشاركين، حيث أنهى الحصة أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقدم بدوره على إسحاق حجاز بالمركز 17 الذي قاد بديلاً عن يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

جاك دوهان بديل بيير غاسلي أنهى الحصة بالمركز 18 وأمام فريدريك فيستي الذي قاد بديلاً عن جورج راسل.

ثيو بورشير شارك بديلاً عن فالتيري بوتاس، لكنه أشار إلى مشكلة في لوحة القيادة ودواسة الوقود، وبالرغم من تحقق الفريق لكن المشكلة تكررت لينهي الحصة دون تسجيل زمن لفة سريع.

التجارب الحرة الأولى: