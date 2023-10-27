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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى
تقرير التجارب

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في المكسيك أمام ألبون

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على أليكسندر ألبون سائق ويليامز بفارق 0.095 ثانية، في حصة شهدت مشاركة 5 سائقين ناشئين من الفورمولا 2.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

سجل فيرستابن دقيقة و19.718 ثانية على إطارات سوفت، بعد إزاحة لاندو نوريس من المركز الأول المبدئي.

بينما كان زمن نوريس الأسرع بفارق 0.008 ثانية فقط من فيرستابن على إطارات ميديوم، لكن الهولندي عاد للصدارة مع أول طلعة سريعة على إطارات سوفت.

وسجل ألبون أسرع مقطع أول، ورغم أنه خسر وقتاً في المقطعين التاليين، لكنه بقي ضمن فلك عُشر ثانية عن فيرستابن.

وهذا ما سمح له بالفصل بين سائقي ريد بُل، حيث كان بيريز بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً خلف فيرستابن. ما وضعه أمام نوريس.

شارل لوكلير سائق فيراري سجل خامس أسرع الأزمنة، بينما جرّب جميع السائقين ما عدا أوسكار بياستري، إطارات بيريللي سي4 في الربع الأول من عمر الحصة. بينما استعملها بياستري لاحقاً ليسجل أفضل أزمنته على متنها بالمركز السادس.

المركز السابع كان من نصيب كارلوس ساينز سائق فيراري أمام دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري، بينما أكمل إستيبان أوكون ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

أوليفر بيرمان ناشئ فيراري سجل المركز 15 في أول مشاركة له على متن سيارة فورمولا واحد مع فريق هاس، كأسرع الناشئين المشاركين، حيث أنهى الحصة أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقدم بدوره على إسحاق حجاز بالمركز 17 الذي قاد بديلاً عن يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري.

جاك دوهان بديل بيير غاسلي أنهى الحصة بالمركز 18 وأمام فريدريك فيستي الذي قاد بديلاً عن جورج راسل.

ثيو بورشير شارك بديلاً عن فالتيري بوتاس، لكنه أشار إلى مشكلة في لوحة القيادة ودواسة الوقود، وبالرغم من تحقق الفريق لكن المشكلة تكررت لينهي الحصة دون تسجيل زمن لفة سريع.

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التجارب الحرة الأولى:

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 29

1:19.718

   194.365
2 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 31

+0.095

1:19.813

 0.095 194.133
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 28

+0.297

1:20.015

 0.202 193.643
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 30

+0.519

1:20.237

 0.222 193.107
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 30

+0.579

1:20.297

 0.060 192.963
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 32

+0.745

1:20.463

 0.166 192.565
7 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 23

+0.761

1:20.479

 0.016 192.527
8 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 30

+0.850

1:20.568

 0.089 192.314
9 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 26

+0.959

1:20.677

 0.109 192.054
10 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.969

1:20.687

 0.010 192.030
11 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 25

+1.006

1:20.724

 0.037 191.942
12 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 29

+1.250

1:20.968

 0.244 191.364
13 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 27

+1.411

1:21.129

 0.161 190.984
14 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 30

+1.439

1:21.157

 0.028 190.918
15 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 50 Haas Ferrari 31

+1.595

1:21.313

 0.156 190.552
16 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 17

+1.629

1:21.347

 0.034 190.472
17 France إ. هاجر ألفا تاوري 41 AlphaTauri Red Bull 25

+2.223

1:21.941

 0.594 189.092
18 Australia ج. دوهان ألبين 61 Alpine Renault 25

+2.391

1:22.109

 0.168 188.705
19 Denmark ف. فيستي مرسيدس 42 Mercedes Mercedes 26

+3.219

1:22.937

 0.828 186.821
20 France ت. بورشير ألفا روميو 98 Alfa Romeo Ferrari 4

 

    
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