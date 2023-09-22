فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على متن ريد بُل في اليابان
سجل ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى على متن سيارته ريد بُل، وبفارق كبير نسبياً زاد عن 6 أعشار الثانية أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.
فصل لاندو نوريس على متن مكلارين بين سائقي فيراري، حيث أكمل الحصة ثالثاً أمام شارل لوكلير.
بينما أكمل يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ترتيب المراكز الخمسة الأولى
مجريات الحصة
خرجت السيارات على إطارات هارد وميديوم، لكن قبل ذلك تم استعمال إطارات اختبارية لفترة قصيرة في بداية الحصة.
ومع مرور ربع ساعة، كانت سيارتا ريد بُل في القمة مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز على متن الإطارات الاختبارية وأمام سيارتي مكلارين: أوسكار بياستري ولاندو نوريس.
لاحقاً تقدم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على متن إطارات ميديوم ليفصل بين سيارتي ريد بُل بالمركز الثاني.
ومن ثم وضع جورج راسل سيارته مرسيدس على الإطارات الاختبارية بالمركز الثالث خلف ألونسو وأمام بيريز.
إطارات سوفت
مع انتصاف الحصة، وضع بيريز إطارات سوفت، وتقدم للمركز الثاني خلف زميله الهولندي الذي سجل الزمن الأسرع المبدئي بدقيقة و31.647 ثانية بفارق ثانية وأربعة أعشار تقريباً.
سيارتا فيراري تقدمتا للمركزين الثاني والثالث مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير خلف فيرستابن، لكن الفارق خلف الهولندي بطل العالم بقي كبيراً بعض الشي بحدود 6 أعشار الثانية.
وتيرة سيارة ويليامز بدت جيدة للغاية مع أليكسندر ألبون الذي تقدم حتى المركز الرابع خلف سيارتي فيراري وأمام بيريز.
لكن ألونسو سرعان ما وضع سيارته أستون مارتن بالمركز الثالث فاصلاً بين ثنائي فيراري.
وتواصل تقلّب المراكز حتى الدقائق العشر الأخيرة، حيث بقي فيرستابن بالصدارة المؤقتة أمام سيارتي فيراري ومن ثم يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أمام ألونسو، نوريس، ألبون، ليام لاوسون زميل تسونودا، لانس سترول (أستون مارتن) وبيريز عاشراً.
بدأت زخات الأمطار بالهطول بشكل خفيف في الدقائق الست الأخيرة.
لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً، بينما فصل لاندو نوريس بالمركز الثالث بين سائقي فيراري: ساينز ولوكلير. أما تسونودا فأكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
ألونسو أنهى الحصة سادساً أمام بياستري، أليكسندر ألبون وليام لاوسون.
بينما أكمل لانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الأولى
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1:31.647
|228.105
|2
|ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|24
|+0.626
|0.626
|226.558
|3
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|+0.745
|0.119
|226.266
|4
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|+0.927
|0.182
|225.821
|5
|تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|+0.950
|0.023
|225.765
|6
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|+1.003
|0.053
|225.636
|7
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|+1.066
|0.063
|225.482
|8
|ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|+1.344
|0.278
|224.808
|9
|لاوسون ألفا تاوري
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|+1.358
|0.014
|224.775
|10
|سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|+1.393
|0.035
|224.690
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