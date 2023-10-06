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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

سجل ماكس فيرستابن على متن سيارته ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة قطر الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على سيارتي فيراري لكل من كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

أنهى الهولندي الحصة متقدماً بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية أمام سائقي فيراري.

بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وسيرجيو بيريز على متن ريد بُل، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات في البداية على إطارات هارد وميديوم، حيث كانت الفرق تحاول استخلاص أكبر قدر ممكن من البيانات خلال التجارب الحرة الأولى على المسار المعبّد حديثاً بالكامل، بهدف الوصول للإعدادات المثالية نظراً لأنه لا توجد إلا حصة تجارب حرة واحدة في الجولة التي تضم سباقاً قصيراً.

وكان من الواضح وجود الكثير من الانزلاقات إضافة إلى وجود الغبار والرياح، وهما عاملان صعّبا من مهمة السائقين خلال الحصة.

وتقلبت الصدارة المؤقتة بين سيارات ريد بُل، مرسيدس وأستون مارتن، مع ماكس فيرستابن، جورج راسل وفرناندو ألونسو.

وبدأت حالة المسار بالتحسن رويداً رويداً. حيث كان ألونسو في الصدارة المؤقتة مع انتصاف الحصة متقدماً على سيارتي فيراري بقيادة كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

عند الوصول للدقيقة العشرين الأخيرة، وضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بالمركز الأول أمام زميله لاندو نوريس بفارق 0.061 ثانية، بينما كانت بعض الفرق تُجري محاكاة للمسافات الطويلة كذلك.

مواصلة تحسن المسار والأزمنة

وضع لوكلير سيارة فيراري بالمركز الأول بفارق 0.276 ثانية أمام بياستري في ربع الساعة الأخيرة على متن إطارات ميديوم.

قبل أن يتقدم ألونسو إلى الصدارة المؤقتة أمام لوكلير ونيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته هاس بالمركز الثالث المؤقت على إطارات سوفت، لكن فيرستابن تقدم للصدارة بنصف ثانية على إطارات سوفت أمام ألونسو.

سيرجيو بيريز حسّن زمنه كذلك حتى المركز الثالث أمام لوكلير وهلكنبرغ.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً (سوفت) أمام ساينز (سوفت)، لوكلير (سوفت)، ألونسو (ميديوم)، بيريز (ٍسوفت) بالمركز الخامس.

يوكي تسونودا (سوفت) أنهى التجارب سادساً أمام هلكنبرغ (سوفت) وجورج راسل (ميديوم).

بينما أكمل سائقا مكلارين بياستري ونوريس (هارد) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 26 1:27.428   221.530
2 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 27 +0.334 0.334 220.687
3 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 27 +0.481 0.147 220.318
4 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 28 +0.491 0.010 220.293
5 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24 +0.588 0.097 220.050
6 Japan تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 28 +0.599 0.011 220.023
7 Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 22 +0.743 0.144 219.664
8 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28 +0.908 0.165 219.253
9 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 20 +0.952 0.044 219.144
10 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 24 +1.013 0.061 218.993
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