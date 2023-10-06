فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

أنهى الهولندي الحصة متقدماً بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية أمام سائقي فيراري.

بينما أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وسيرجيو بيريز على متن ريد بُل، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات في البداية على إطارات هارد وميديوم، حيث كانت الفرق تحاول استخلاص أكبر قدر ممكن من البيانات خلال التجارب الحرة الأولى على المسار المعبّد حديثاً بالكامل، بهدف الوصول للإعدادات المثالية نظراً لأنه لا توجد إلا حصة تجارب حرة واحدة في الجولة التي تضم سباقاً قصيراً.

وكان من الواضح وجود الكثير من الانزلاقات إضافة إلى وجود الغبار والرياح، وهما عاملان صعّبا من مهمة السائقين خلال الحصة.

وتقلبت الصدارة المؤقتة بين سيارات ريد بُل، مرسيدس وأستون مارتن، مع ماكس فيرستابن، جورج راسل وفرناندو ألونسو.

وبدأت حالة المسار بالتحسن رويداً رويداً. حيث كان ألونسو في الصدارة المؤقتة مع انتصاف الحصة متقدماً على سيارتي فيراري بقيادة كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

عند الوصول للدقيقة العشرين الأخيرة، وضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بالمركز الأول أمام زميله لاندو نوريس بفارق 0.061 ثانية، بينما كانت بعض الفرق تُجري محاكاة للمسافات الطويلة كذلك.

مواصلة تحسن المسار والأزمنة

وضع لوكلير سيارة فيراري بالمركز الأول بفارق 0.276 ثانية أمام بياستري في ربع الساعة الأخيرة على متن إطارات ميديوم.

قبل أن يتقدم ألونسو إلى الصدارة المؤقتة أمام لوكلير ونيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته هاس بالمركز الثالث المؤقت على إطارات سوفت، لكن فيرستابن تقدم للصدارة بنصف ثانية على إطارات سوفت أمام ألونسو.

سيرجيو بيريز حسّن زمنه كذلك حتى المركز الثالث أمام لوكلير وهلكنبرغ.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً (سوفت) أمام ساينز (سوفت)، لوكلير (سوفت)، ألونسو (ميديوم)، بيريز (ٍسوفت) بالمركز الخامس.

يوكي تسونودا (سوفت) أنهى التجارب سادساً أمام هلكنبرغ (سوفت) وجورج راسل (ميديوم).

بينما أكمل سائقا مكلارين بياستري ونوريس (هارد) ترتيب المراكز العشرة الأولى.