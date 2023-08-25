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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد أمام فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون سائقي أستون مارتن ومرسيدس.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

سيرجيو بيريز حقق المركز الرابع، بينما أكمل أليكسندر ألبون سائق ويليامز ترتيب المراكز الخمسة الأولى

مجريات الحصة

عادت عجلة الفورمولا واحد للدوران مباشرة بعد العطلة الصيفية، من بوابة جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت الرائعة.

خرجت الفرق للعمل على البرامج المقررة في التجارب الحرة الأولى على حلبة زاندفورت المتميزة.

حيث جربت في البداية مجموعات إطارات ميديوم وهارد قبل أن تنتقل لإطارات سوفت في القسم الأخير للتجارب.

وبدت مرسيدس في وضع جيد حيث تمكنت من مجاراة ريد بُل بعض الشيء، رغم أن مجريات التجارب الحرة الأولى لا تمنح أي مؤشر على الإطلاق لمستويات السيارات.

وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر مع الدخول في الدقائق العشرين الأخيرة، حيث فقد نيكو هلكنبرغ سائق هاس السيطرة على سيارته ليرتطم بالحاجز.

لاحقاً تم استئناف الحصة مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة.

حيث كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل يحتل المركز الأول المبدئي أمام سائقي ويليامز: أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، ومن ثم تلاهما سائقا ألبين: إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

لكن مع إكمال فيرستابن لفته السريعة على إطارات سوفت، عاد إلى المركز الأول بينما واصلت المراكز التبدل حتى الدقيقة الأخيرة.

إذ انتهت الحصة مع ألونسو خلف فيرستابن بالمركز الثاني وأمام لويس هاميلتون.

بيريز أنهى رابعاً أمام ألبون، لاندو نوريس، سارجانت.

أوسكار بياستري (مكلارين) حقق المركز الثامن أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وإستيبان أوكون.

يشار أن فيراري لم تخرج بإطارات سوفت خلال الحصة.

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النتائج

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 31 1'11.852   213.388
2 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22 +0.278 0.278 212.566
3 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 24 +0.373 0.095 212.286
4 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 27 +0.471 0.098 211.998
5 Thailand A. Albon Alex Albon Williams 23 Williams Mercedes 25 +0.595 0.124 211.636
6 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22 +0.608 0.013 211.598
7 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 30 +0.765 0.157 211.140
8 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21 +0.806 0.041 211.021
9 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 21 +0.897 0.091 210.757
10 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 29 +0.950 0.053 210.604
11 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23 +0.961 0.011 210.572
12 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30 +1.043 0.082 210.335
13 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 26 +1.138 0.095 210.061
14 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 30 +1.470 0.332 209.110
15 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari 30 +1.596 0.126 208.751
16 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26 +1.667 0.071 208.550
17 China Z. Guanyu Zhou Guanyu Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari 20 +1.974 0.307 207.682
18 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 13 +2.171 0.197 207.130
19 Russian Federation R. Shwartzman Robert Shwartzman Ferrari 39 Ferrari   25 +2.951 0.780 204.970
20 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 2      
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