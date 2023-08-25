فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد أمام فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون سائقي أستون مارتن ومرسيدس.
سيرجيو بيريز حقق المركز الرابع، بينما أكمل أليكسندر ألبون سائق ويليامز ترتيب المراكز الخمسة الأولى
مجريات الحصة
عادت عجلة الفورمولا واحد للدوران مباشرة بعد العطلة الصيفية، من بوابة جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت الرائعة.
خرجت الفرق للعمل على البرامج المقررة في التجارب الحرة الأولى على حلبة زاندفورت المتميزة.
حيث جربت في البداية مجموعات إطارات ميديوم وهارد قبل أن تنتقل لإطارات سوفت في القسم الأخير للتجارب.
وبدت مرسيدس في وضع جيد حيث تمكنت من مجاراة ريد بُل بعض الشيء، رغم أن مجريات التجارب الحرة الأولى لا تمنح أي مؤشر على الإطلاق لمستويات السيارات.
وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر مع الدخول في الدقائق العشرين الأخيرة، حيث فقد نيكو هلكنبرغ سائق هاس السيطرة على سيارته ليرتطم بالحاجز.
لاحقاً تم استئناف الحصة مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة.
حيث كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل يحتل المركز الأول المبدئي أمام سائقي ويليامز: أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، ومن ثم تلاهما سائقا ألبين: إستيبان أوكون وبيير غاسلي.
لكن مع إكمال فيرستابن لفته السريعة على إطارات سوفت، عاد إلى المركز الأول بينما واصلت المراكز التبدل حتى الدقيقة الأخيرة.
إذ انتهت الحصة مع ألونسو خلف فيرستابن بالمركز الثاني وأمام لويس هاميلتون.
بيريز أنهى رابعاً أمام ألبون، لاندو نوريس، سارجانت.
أوسكار بياستري (مكلارين) حقق المركز الثامن أمام يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وإستيبان أوكون.
يشار أن فيراري لم تخرج بإطارات سوفت خلال الحصة.
النتائج
|Driver Info
|
|
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|1
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|31
|1'11.852
|213.388
|2
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|+0.278
|0.278
|212.566
|3
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|24
|+0.373
|0.095
|212.286
|4
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|27
|+0.471
|0.098
|211.998
|5
|A. Albon Alex Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|25
|+0.595
|0.124
|211.636
|6
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|22
|+0.608
|0.013
|211.598
|7
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|30
|+0.765
|0.157
|211.140
|8
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|21
|+0.806
|0.041
|211.021
|9
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|+0.897
|0.091
|210.757
|10
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|29
|+0.950
|0.053
|210.604
|11
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|+0.961
|0.011
|210.572
|12
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|+1.043
|0.082
|210.335
|13
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|+1.138
|0.095
|210.061
|14
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|30
|+1.470
|0.332
|209.110
|15
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|+1.596
|0.126
|208.751
|16
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|+1.667
|0.071
|208.550
|17
|Z. Guanyu Zhou Guanyu Alfa Romeo F1 Team KICK
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|+1.974
|0.307
|207.682
|18
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|13
|+2.171
|0.197
|207.130
|19
|R. Shwartzman Robert Shwartzman Ferrari
|39
|Ferrari
|25
|+2.951
|0.780
|204.970
|20
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|2
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