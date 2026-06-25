فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

ويستعد الفريق القادم من ميلتون كينز للكشف عن حزمة تحديثات شاملة خلال جائزة النمسا الكبرى هذا الأسبوع، حيث يُقال إن الهدف الرئيسي منها يتمثل في خفض وزن السيارة.

ورغم أن ماكس فيرستابن لم يحقق الفوز على حلبة ريد بُل رينغ منذ موسم 2023، فإنه لا يزال السائق الأكثر فوزًا بجائزة النمسا الكبرى برصيد أربعة انتصارات.

وأشار السائق الهولندي إلى أن طبيعة حلبة شبييلبيرغ، التي تتميز بمنعطفاتها السريعة، تجعل توازن السيارة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حيث قال: "النمسا هي سباق الموطن للفريق. خضت بعض السباقات الرائعة هنا في الماضي وصنعنا ذكريات مميزة للغاية".

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وأضاف: "إنها حلبة مثيرة للاهتمام جدًا، وجميع المنعطفات تختلف عن بعضها البعض، لذلك من المهم للغاية الوصول إلى توازن جيد في السيارة".

وتابع: "تحتاج إلى الأداء والتماسك الجيد سواء في المقاطع السريعة أو البطيئة. كما أن إدارة الطاقة تلعب دورًا مهمًا أيضًا بالنظر إلى مدى حساسية بعض الحلبات لهذا الجانب، ولذلك من الضروري العمل على هذا الأمر والوصول إلى أفضل مستوى ممكن".

وعن توقعاته لحزمة التحديثات الجديدة، قال فيرستابن: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة مقدار ما ستضيفه حزمة التحديثات الجديدة إلى زمن اللفة".

واختتم: "سأستخدم خوذة أورانج ليون في سباقات النمسا وبلجيكا والمجر تكريمًا للجماهير التي دعمتني طوال مسيرتي".