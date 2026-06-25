تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

"فيا" تعلن حالة الخطر الحراري خلال جائزة النمسا الكبرى

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
"فيا" تعلن حالة الخطر الحراري خلال جائزة النمسا الكبرى

خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026

تقارير: "فيا" قد تحظر ناشر سيارة مرسيدس بناءً على طلب من فيراري

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تقارير: "فيا" قد تحظر ناشر سيارة مرسيدس بناءً على طلب من فيراري

موتو جي بي: دوكاتي توقع مع بيدرو أكوستا حتى موسم 2028

موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: دوكاتي توقع مع بيدرو أكوستا حتى موسم 2028
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

عانت سيارة ريد بُل في موسم 2026 من صعوبة المنافسة باستمرار في المقدمة خلال الجزء الأول من الموسم، إذ لم يحقق الفريق سوى منصة تتويج واحدة خلال أول سبعة سباقات كبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

ويستعد الفريق القادم من ميلتون كينز للكشف عن حزمة تحديثات شاملة خلال جائزة النمسا الكبرى هذا الأسبوع، حيث يُقال إن الهدف الرئيسي منها يتمثل في خفض وزن السيارة.

ورغم أن ماكس فيرستابن لم يحقق الفوز على حلبة ريد بُل رينغ منذ موسم 2023، فإنه لا يزال السائق الأكثر فوزًا بجائزة النمسا الكبرى برصيد أربعة انتصارات.

وأشار السائق الهولندي إلى أن طبيعة حلبة شبييلبيرغ، التي تتميز بمنعطفاتها السريعة، تجعل توازن السيارة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حيث قال: "النمسا هي سباق الموطن للفريق. خضت بعض السباقات الرائعة هنا في الماضي وصنعنا ذكريات مميزة للغاية".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

وأضاف: "إنها حلبة مثيرة للاهتمام جدًا، وجميع المنعطفات تختلف عن بعضها البعض، لذلك من المهم للغاية الوصول إلى توازن جيد في السيارة".

وتابع: "تحتاج إلى الأداء والتماسك الجيد سواء في المقاطع السريعة أو البطيئة. كما أن إدارة الطاقة تلعب دورًا مهمًا أيضًا بالنظر إلى مدى حساسية بعض الحلبات لهذا الجانب، ولذلك من الضروري العمل على هذا الأمر والوصول إلى أفضل مستوى ممكن".

وعن توقعاته لحزمة التحديثات الجديدة، قال فيرستابن: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة مقدار ما ستضيفه حزمة التحديثات الجديدة إلى زمن اللفة".

واختتم: "سأستخدم خوذة أورانج ليون في سباقات النمسا وبلجيكا والمجر تكريمًا للجماهير التي دعمتني طوال مسيرتي".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

ساينز: تألق هاميلتون ليس صدفة ويستحق الإشادة على التحول الذي حققه في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ساينز: تألق هاميلتون ليس صدفة ويستحق الإشادة على التحول الذي حققه في 2026

سائق فورمولا 1 سابق: "لوكلير وصل إلى الحضيض نفسيًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
سائق فورمولا 1 سابق: "لوكلير وصل إلى الحضيض نفسيًا"
المزيد من
ماكس فيرستابن

خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026

تحليل: ريد بُل تنفي ادعاءات أن ريسينغ بولز تساعدها… لذلك قمنا بتحليل معاركهما على الحلبة

فورمولا 1
فورمولا 1
تحليل: ريد بُل تنفي ادعاءات أن ريسينغ بولز تساعدها… لذلك قمنا بتحليل معاركهما على الحلبة

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

فيرستابن لن يغادر الفورمولا 1: أوكون يشرح وجهة نظره

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن لن يغادر الفورمولا 1: أوكون يشرح وجهة نظره

ريد بُل تجلب أكبر تحديثاتها لهذا العام في النمسا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ريد بُل تجلب أكبر تحديثاتها لهذا العام في النمسا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"

غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد