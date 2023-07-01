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فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي

ترجم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير، متقدماً على زميله سيرجيو بيريز بفارق مريح على الحلبة المبللة وأمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

شهد سباق النمسا القصير منافسات حماسية للغاية نظراً لبداية السباق على حلبة مبللة جفّت لاحقاً ما دفع الفرق للمغامرة بعض الشيء والانتقال إلى إطارات ملساء.

مركز فيرستابن لم يكن مهدداً طوال السباق بعد الانطلاقة، حيث اجتاز العلم المرقط أولاً أمام زميله. بينما وضع ساينز سيارته بالمركز الثالث أمام سيارتي أستون مارتن بقيادة لانس سترول وفرناندو ألونسو على التوالي.

مجريات السباق

انطلق السباق على حلبة مبللة هطلت عليها الأمطار قبل السباق، حيث بدأت جميع السيارات بإطارات انترميديت ما عدا فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

قدم سيرجيو بيريز انطلاقة قوية سمحت له بمنافسة زميله صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن ضمن المنعطفات الأولى لكنه خسرها - بعد معركة قاسية - ليس فقط لصالح الهولندي بل لصالح نيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته هاس بالمركز الثاني بين سيارتي ريد بُل.

كارلوس ساينز تشبث بالمركز الرابع أمام لانس سترول وفرناندو ألونسو، ومن ثم كان أليكسندر ألبون سائق ويليامز بالمركز السابع أمام إستيبان أوكون سائق ألبين ومن ثم شارل لوكلير (الذي انطلق تاسعاً بسبب عقوبة التراجع لإعاقته أوسكار بياستري) ولاندو نوريس سائق مكلارين.

بينما كانت سيارتا مرسيدس بالمركزين الـ 12 و13 مع جورج راسل ولويس هاميلتون خلف كيفن ماغنوسن سائق هاس.

ومع مرور اللفات بدأ فيرستابن بتوسيع الفارق في المقدمة أمام هلكنبرغ ليصل إلى ثانيتين ونصف تقريباً بعد خمس لفات.

وخلال اللفات الأولى اشتعلت معركة متقاربة بين نوريس (الذي تراجع خلال الانطلاقة) ولوكلير على المركز التاسع.

وبالوصول للفة العاشرة كان هلكنبرغ قادراً على التمسك بمركزه الثاني لكن بفارق قليل جداً أمام بيريز وساينز.

لكن سائق هاس لم يتمكن من الصمود كثيراً نظراً للفارق الكبير بين السيارتين، حيث استعاد بيريز موقعه الثاني خلف زميله المتصدر.

ساينز بدوره تجاوز هلكنبرغ إلى المركز الثالث، ليدفع سائق هاس إلى المركز الرابع. وفي اللفة 16، تمكن نوريس من استغلال خروج لوكلير بشكل عريض من المنعطف ليتقدم على سائق فيراري إلى المركز التاسع.

لاحقا تم السماح بتفعيل نظام الحد من الجر "دي آر أس" لينجح سترول بالتقدم على هلكنبرغ الذي بدأ يعاني مع إطاراته، حيث سرعان ما طلب منه الفريق الدخول إلى المنصة لتبديل إطاراته إلى ميديوم. وكذلك الحال مع سائقي مرسيدس اللذين انتقلا إلى إطارات سوفت، وتلاهما لوكلير الذي انتقل إلى ميديوم.

في المقدمة، واصل فيرستابن توسيع فارق صدارته إلى وصل إلى 15 ثانية بحلول اللفة 20.

هلكنبرغ ومع إطاراته الملساء وصل للمركز السادس في اللفة الأخيرة خلف ألونسو، بينما وصل راسل إلى المركز الثامن وأزمنته كانت سريعة للغاية.

ومع الوصول للفة الأخيرة، اجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً أمام زميله بيريز وساينز أمام سيارتي أستون مارتن.

هلكنبرغ أنهى سادساً متقدماً على أوكون وراسل الذي خطف المركز الأخير من نوريس.

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نتيجة السباق القصير

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull -    
2 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 21.048 21.048 21.048
3 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 23.088 23.088 2.040
4 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 29.703 29.703 6.615
5 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 30.109 30.109 0.406
6 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 31.297 31.297 1.188
7 France إستيبان أوكون Alpine Renault 36.602 36.602 5.305
8 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 36.611 36.611 0.009
9 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 38.608 38.608 1.997
10 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 46.375 46.375 7.767
11 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 49.807 49.807 3.432
12 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 50.789 50.789 0.982
13 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 52.848 52.848 2.059
14 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 56.593 56.593 3.745
15 France بيير غاسلي Alpine Renault 57.652 57.652 1.059
16 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:04.822 1:04.822 7.170
17 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:05.617 1:05.617 0.795
18 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:06.059 1:06.059 0.442
19 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:10.825 1:10.825 4.766
20 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:16.435 1:16.435 5.610
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