فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي
ترجم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير، متقدماً على زميله سيرجيو بيريز بفارق مريح على الحلبة المبللة وأمام كارلوس ساينز سائق فيراري.
شهد سباق النمسا القصير منافسات حماسية للغاية نظراً لبداية السباق على حلبة مبللة جفّت لاحقاً ما دفع الفرق للمغامرة بعض الشيء والانتقال إلى إطارات ملساء.
مركز فيرستابن لم يكن مهدداً طوال السباق بعد الانطلاقة، حيث اجتاز العلم المرقط أولاً أمام زميله. بينما وضع ساينز سيارته بالمركز الثالث أمام سيارتي أستون مارتن بقيادة لانس سترول وفرناندو ألونسو على التوالي.
مجريات السباق
انطلق السباق على حلبة مبللة هطلت عليها الأمطار قبل السباق، حيث بدأت جميع السيارات بإطارات انترميديت ما عدا فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
قدم سيرجيو بيريز انطلاقة قوية سمحت له بمنافسة زميله صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن ضمن المنعطفات الأولى لكنه خسرها - بعد معركة قاسية - ليس فقط لصالح الهولندي بل لصالح نيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارته هاس بالمركز الثاني بين سيارتي ريد بُل.
كارلوس ساينز تشبث بالمركز الرابع أمام لانس سترول وفرناندو ألونسو، ومن ثم كان أليكسندر ألبون سائق ويليامز بالمركز السابع أمام إستيبان أوكون سائق ألبين ومن ثم شارل لوكلير (الذي انطلق تاسعاً بسبب عقوبة التراجع لإعاقته أوسكار بياستري) ولاندو نوريس سائق مكلارين.
بينما كانت سيارتا مرسيدس بالمركزين الـ 12 و13 مع جورج راسل ولويس هاميلتون خلف كيفن ماغنوسن سائق هاس.
ومع مرور اللفات بدأ فيرستابن بتوسيع الفارق في المقدمة أمام هلكنبرغ ليصل إلى ثانيتين ونصف تقريباً بعد خمس لفات.
وخلال اللفات الأولى اشتعلت معركة متقاربة بين نوريس (الذي تراجع خلال الانطلاقة) ولوكلير على المركز التاسع.
وبالوصول للفة العاشرة كان هلكنبرغ قادراً على التمسك بمركزه الثاني لكن بفارق قليل جداً أمام بيريز وساينز.
لكن سائق هاس لم يتمكن من الصمود كثيراً نظراً للفارق الكبير بين السيارتين، حيث استعاد بيريز موقعه الثاني خلف زميله المتصدر.
ساينز بدوره تجاوز هلكنبرغ إلى المركز الثالث، ليدفع سائق هاس إلى المركز الرابع. وفي اللفة 16، تمكن نوريس من استغلال خروج لوكلير بشكل عريض من المنعطف ليتقدم على سائق فيراري إلى المركز التاسع.
لاحقا تم السماح بتفعيل نظام الحد من الجر "دي آر أس" لينجح سترول بالتقدم على هلكنبرغ الذي بدأ يعاني مع إطاراته، حيث سرعان ما طلب منه الفريق الدخول إلى المنصة لتبديل إطاراته إلى ميديوم. وكذلك الحال مع سائقي مرسيدس اللذين انتقلا إلى إطارات سوفت، وتلاهما لوكلير الذي انتقل إلى ميديوم.
في المقدمة، واصل فيرستابن توسيع فارق صدارته إلى وصل إلى 15 ثانية بحلول اللفة 20.
هلكنبرغ ومع إطاراته الملساء وصل للمركز السادس في اللفة الأخيرة خلف ألونسو، بينما وصل راسل إلى المركز الثامن وأزمنته كانت سريعة للغاية.
ومع الوصول للفة الأخيرة، اجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً أمام زميله بيريز وساينز أمام سيارتي أستون مارتن.
هلكنبرغ أنهى سادساً متقدماً على أوكون وراسل الذي خطف المركز الأخير من نوريس.
نتيجة السباق القصير
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|-
|2
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|21.048
|21.048
|21.048
|3
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|23.088
|23.088
|2.040
|4
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|29.703
|29.703
|6.615
|5
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|30.109
|30.109
|0.406
|6
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|31.297
|31.297
|1.188
|7
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|36.602
|36.602
|5.305
|8
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|36.611
|36.611
|0.009
|9
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|38.608
|38.608
|1.997
|10
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|46.375
|46.375
|7.767
|11
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|49.807
|49.807
|3.432
|12
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|50.789
|50.789
|0.982
|13
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|52.848
|52.848
|2.059
|14
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|56.593
|56.593
|3.745
|15
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|57.652
|57.652
|1.059
|16
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:04.822
|1:04.822
|7.170
|17
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:05.617
|1:05.617
|0.795
|18
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1:06.059
|1:06.059
|0.442
|19
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:10.825
|1:10.825
|4.766
|20
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:16.435
|1:16.435
|5.610
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