فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يتحدث عن الإرهاق الناجم عن روزنامة الفورمولا 1 بعد مرض سائقين

سلّط ماكس فيرستابن الضوء على التأثير البدني للسباقات الثلاثة المتتالية في الفورمولا 1

منشور: 30-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يرى بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن أنه من "الطبيعي" أن يتعرض السائقون وأعضاء الفرق للمرض في هذه المرحلة من الموسم، وذلك بعدما غاب سائقان عن اليوم الإعلامي يوم الخميس في مكسيكو سيتي.

حصل متصدر البطولة كيمي أنتونيللي على إعفاء من الالتزامات الإعلامية، في ظل تعافيه من عدوى فيروسية، بينما تتوقع مرسيدس أن يعود السائق الإيطالي إلى الحلبة للمشاركة في حصة التجارب الحرة يوم الجمعة. كما غاب سائق كاديلاك فالتيري بوتاس عن اليوم الإعلامي بسبب المرض، حيث أوضح الفريق الأمريكي أن القرار جاء من باب الاحتياط.

وتمثل جائزة المكسيك الجولة الثانية من سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية، بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأسبوع الماضي، وقبل جائزة البرازيل الكبرى الأسبوع المقبل. وقد جرى تنظيم الجولات التسع الأخيرة من موسم 2026 ضمن ثلاث سلاسل من السباقات الثلاثة المتتالية، تفصل بينها استراحة مدتها أسبوع واحد.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في المكسيك، سُئل فيرستابن عن مدى صعوبة سلسلة السباقات الحالية.

وأوضح السائق الهولندي: "من المؤكد أن الأمر يشكل ضغطًا كبيرًا على جسدك، عندما تتسابق لثلاثة أسابيع متتالية. وأحيانًا قد تواجه بعض سوء الحظ، كأن تصاب باضطراب في المعدة مثلًا".

وأكمل: "لكنّ هذا الوقت من العام تحديدًا هو الفترة التي يمرض فيها عادةً ليس السائقون فحسب، بل الميكانيكيون وأعضاء الفرق أيضًا. فجسدك يستطيع تحمّل قدر كبير من الضغط، لكن في مرحلة ما، يبدأ بالطبع بإخبارك بأنه يحتاج إلى فترة من التعافي".

وأردف: "وهذا أمر عليك أن تحرص على متابعته باستمرار. وفي بعض الأعوام تسير الأمور بشكل أفضل قليلًا مقارنة بأعوام أخرى. وأعتقد أنك تحاول أيضًا التعلم من ذلك مع تراكم المواسم التي تخوضها. أحيانًا تكون هناك أمور لا يمكنك تفاديها، لكن من المؤكد أن الأمر يكون صعبًا للغاية دائمًا".

ثمّ تابع: "بالنسبة إليّ، فإن الجزء الأصعب هو أنك لا تستطيع العودة إلى المنزل بين السباقات لقضاء بعض الوقت مع العائلة. وهذا أمر لم أعد أستمتع به كثيرًا في الوقت الحالي خلال سلاسل السباقات الثلاثة المتتالية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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