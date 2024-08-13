فيرستابن يتحدث عن إمكانية صعود إسحاق حجار إلى الفورمولا 1
يتوقّع ماكس فيرستابن أن يصعد إسحاق حجار قريبًا إلى منافسات بطولة العالم للفورمولا 1.
إسحاق حجار، ريد بُل رايسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تردد اسم السائق الفرنسي من أصول جزائرية إسحاق حجار مؤخرًا في أروقة الفورمولا 1 على إثر تألقه في بطولة الفورمولا 2 وتصدّره الترتيب العام.
وقد برزت تكهنات بمستقبل له مع ريد بُل في بطولة العالم للفورمولا 1، لا سيما وأنه أحد المواهب المفضلة لدى هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية.
وبالرُغم من عدم فوزه بعد بأية بطولة ضمن مسيرته في منافسات المقعد الأحادي، لكنه حل ثالثًا في الفورمولا 4 الفرنسية في 2020 والفورمولا الآسيوية الإقليمية في 2022، كما منحته تأدياته في الفورمولا 2 هذا العام تفضيلًا من ريد بُل ليخوض بعض التجارب مع الفريق الأساسي وفريق آربي.
وهو ما جعل ماكس فيرستابن يشاهده عن قرب، حيث أثنى بطل العالم الثلاثي على صاحب الـ 19 عامًا، إذ يرى بأن لديه ما يؤهله للمنافسة في الفورمولا 1.
حيث قال: "رأيته بالطبع يعمل مع فريقنا، كما أنه قاد سياراتنا أكثر من مرة. إنه يقوم بعمل رائع فعلًا في الفورمولا 2 كذلك".
وتابع: "أعتقد بأن لديه كل المهارات الضرورية. لكن ما سيحدث في المستقبل ما يزال يعتمد على قرارات إدارة الفريق".
تجدر الإشارة إلى أن ريد بُل من المتوقع أن تستعين بحجار كسائق احتياطي ولتجارب المحاكاة في 2025، إلى جانب أنه قد يُمضي موسمًا ضمن منافسات السوبر فورمولا.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
كلاركسون: مكلارين ومرسيدس تساعدان فيرستابن على تحقيق اللقب
من هو السائق الوحيد الذي أكمل جميع لفات السباقات الـ 14 الأولى من موسم 2024؟
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
نوريس: المزيد من الحوادث ستجمعني مع فيرستابن
بيريز: "لم أنسَ كيف أقود"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
كلاركسون: مكلارين ومرسيدس تساعدان فيرستابن على تحقيق اللقب
ألونسو: أتمنى لو كان بوسعي تصميم سيارة أستون مارتن
لوكلير يكشف الأسباب التي أخفت تقدم فيراري الحقيقي
هاميلتون واثق تمامًا من تنافسية مرسيدس في النصف الثاني من الموسم
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات