فيرستابن يتحدث عن إمكانية صعود إسحاق حجار إلى الفورمولا 1

تردد اسم السائق الفرنسي من أصول جزائرية إسحاق حجار مؤخرًا في أروقة الفورمولا 1 على إثر تألقه في بطولة الفورمولا 2 وتصدّره الترتيب العام.

وقد برزت تكهنات بمستقبل له مع ريد بُل في بطولة العالم للفورمولا 1، لا سيما وأنه أحد المواهب المفضلة لدى هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية.

وبالرُغم من عدم فوزه بعد بأية بطولة ضمن مسيرته في منافسات المقعد الأحادي، لكنه حل ثالثًا في الفورمولا 4 الفرنسية في 2020 والفورمولا الآسيوية الإقليمية في 2022، كما منحته تأدياته في الفورمولا 2 هذا العام تفضيلًا من ريد بُل ليخوض بعض التجارب مع الفريق الأساسي وفريق آربي.

وهو ما جعل ماكس فيرستابن يشاهده عن قرب، حيث أثنى بطل العالم الثلاثي على صاحب الـ 19 عامًا، إذ يرى بأن لديه ما يؤهله للمنافسة في الفورمولا 1.

حيث قال: "رأيته بالطبع يعمل مع فريقنا، كما أنه قاد سياراتنا أكثر من مرة. إنه يقوم بعمل رائع فعلًا في الفورمولا 2 كذلك".

وتابع: "أعتقد بأن لديه كل المهارات الضرورية. لكن ما سيحدث في المستقبل ما يزال يعتمد على قرارات إدارة الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن ريد بُل من المتوقع أن تستعين بحجار كسائق احتياطي ولتجارب المحاكاة في 2025، إلى جانب أنه قد يُمضي موسمًا ضمن منافسات السوبر فورمولا.