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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن يتّجه لتلقي عقوبة محرّك مع اقتراب هوندا من نهاية فحوصاتها

يُواجه بطل العالم ثلاث مرّات شبح عقوبة على شبكة الانطلاق في ظلّ عدم وجود أيّة أنباء مبشّرة من فحوصات هوندا لوحدة طاقته من سباق كندا.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

يتجهّز فيرستابن لتلقي بعض الأنباء السيّئة، حيث من المرجّح أن تُؤكّد هوندا فقدانه لواحدة من وحدات طاقته لهذا الموسم في بطولة العالم للفورمولا 1.

سيفتح فقدان المحرّك شبه الجديد الذي نُزع عن سيارته في كندا الباب أمام حاجة فيرستابن للحصول على وحدة طاقة جديدة في وقتٍ قريب.

وفي ظلّ استخدامه لمحرّك الاحتراق الرابع بالفعل ضمن جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، فإنّ الحصول على محرّكٍ جديد سيعني تلقيه مباشرة لعقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق.

وقد تكون تلك العقوبة كبيرة بالنسبة لسائق ريد بُل الذي يتواجد في معركة متقاربة مع مكلارين على الانتصارات بالسباقات في الجولات الأخيرة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

عطل مونتريال

جاء الوضع الحالي لفيرستابن نتيجة اضطرار الهولندي للتوقّف مبكّرًا في التجارب الحرّة الثانية نتيجة ما اشتبه الفريق في أنّها مشكلة في نظام استعادة الطاقة.

وفي حين أنّ تلك المشاكل بدت كهربائيّة في البداية، فقد كانت هناك مخاوف من أنّها قد تكون قد تسبّبت في ضررٍ أوسع على بقيّة أجزاء وحدة الطاقة، خاصة محرّك الاحتراق الداخلي.

وكان المحرّك المستخدم في كندا جديدًا بالكامل (المحرّك الثالث لفيرستابن حينها) وتمّ الشروع في استخدامه صباح الجمعة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

العقوبة على شبكة الانطلاق

ودفعت مشكلة نظام "إيرز" هوندا إلى نزع المحرّك عن سيارته وإرساله إلى اليابان مباشرة، حيث يخضع الآن إلى تحليلات معمّقة لمعرفة إن كان من الممكن إنقاذه وإرجاعه إلى مجموعة الهولندي أم أنّه غير قابلٍ للاستخدام بعد الآن.

وقال الهولندي حينها: "أعتقد بأنّه من المهمّ معرفة ما حدث بالضبط وما هي تبعات ذلك على عطلة نهاية هذا الأسبوع وبقيّة العام".

لكن مع مرور أسبوعين على تواجد المحرّك في اليابان منذ سباق كندا، ومع وجود أيّة أخبارٍ إيجابيّة حتّى الآن، يبدو أنّه من المرجّح أنّ المحرّك لا يُمكن إنقاذه.

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