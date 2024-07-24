فيرستابن يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا

يتّجه فيرستابن لتلقي عقوبة التراجع 10 مراكز في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع لتجاوزه محصّصات المحرّك لهذا الموسم وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وكان فيرستابن على شفير العقوبات منذ فترة بعد أن خسر وحدة طاقة في التجارب الحرّة من جائزة كندا الكبرى في يونيو.

وكان ذلك يعني أنّ ريد بُل قدّمت وحدة الطاقة الرابعة للهولندي في إسبانيا، وهو الحدّ الأقصى المسموح به في الموسم، مع تبقي أكثر من نصف جولات الروزنامة.

لذا كانت ريد بُل متجهّزة لتلقي العقوبة منذ فترة، ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّها قد اختارت فعل ذلك في بلجيكا كونها تُوفّر أفضل فرص التجاوز.

ودائمًا ما مثّل سباق سبا فرصة مثاليّة لتلقي العقوبات فيه كون العواقب تكون ضئيلة بالنظر إلى سهولة التجاوز على هذه الحلبة.

وكان فيرستابن قد فاز بسباق 2022 منطلقًا من المركز الـ 14 كواحدٍ من ثمانية سائقين تلقوا عقوبات متعلّقة بالمحرّكات، كما أنّه فاز بنسخة العام الماضي منطلقًا من المركز السادس بعد عقوبة أخرى مرتبطة بمكوّنات المحرّك.

ومن غير المرجّح أن يتمتّع فيرستابن بهكذا مهمّة سهلة هذه المرّة، وذلك بالنظر إلى تفوّق مكلارين ومرسيدس في السباقات الأخيرة.

ومع تحقيق مكلارين للثنائيّة في جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بشكلٍ مستحق، من المتوقّع أن تكون ريد بُل أكثر قوّة في سبا بالمقارنة مع المجر.

ويتواجد سيرجيو بيريز في ذات المركب مع فيرستابن، لكنّه حصل على محرّكه الخامس بالفعل في سيلفرستون بعد حصّة التصفيات الكارثيّة التي كانت تعني انطلاقه من آخر الترتيب في كلّ الحالات.

ويستخدم فيرستابن حاليًا شاحنه التوربيني الأخير، وكذلك البطاريّة وأنظمة التحكّم الإلكتروني والمحرّكات الكهربائيّة، وهو ما يعني احتماليّة كبيرة لتلقيه عقوبات في وقتٍ لاحقٍ من الموسم.

ومن المتوقّع أن تتراجع ريد بُل عن الخصائص التي قدّمتها في بودابست، كون سبا تُركّز أكثر على الكفاءة الانسيابيّة وليس توليد الارتكازيّة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حينها: "كانت جهودًا كبيرة لجلب هذه التحديثات لهذا السباق".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا قادرون على جلب المزيد من الأداء منها وهناك بعض الإيجابيّات من ذلك".

وأكمل: "ستكون للسيارة خصائص مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل".