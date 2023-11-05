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فورمولا 1 جائزة البرازيل الكبرى
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فيرستابن يتجاوز نوريس خلال الانطلاقة ليفوز بسباق البرازيل القصير

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفوز بالسباق القصير لجائزة البرازيل الكبرى بعد أن تجاوز لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول في المنعطف الأول.

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منصة التتويج لسباق البرازيل القصير

قدم فيرستابن انطلاقة قوية مع انطفاء الأضواء، واستفاد من ذلك ليتجاوز نوريس.

ومن ثم تراجع خطر نوريس بسرعة حين تجاوزه جورج راسل نحو المركز الثاني. لكنه لم يتمكن من الاقتراب أكثر حيث حصل الهولندي على فرصة توسيع الفارق.

لاحقاً، حصل نوريس على فرصة تجاوز راسل ليستعيد المركز الثاني، لكنه رغم ذلك لم يتمكن من إغلاق الفارق خلف الهولندي المتصدر الذي نجح بتوسيع الفارق رويداً رويداً ليعبر خط النهاية بفارق 4.2 ثانية.

نوريس اكتفى بالمركز الثاني وأمام سيرجيو بيريز العائد نحو المركز الثالث بعد أن تراجع خلف ثنائي مرسيدس خلال الانطلاقة.

حيث تقدم عليه راسل ومن ثم تجاوزه لويس هاميلتون، لكن وتيرة سيارة مرسيدس تراجعت حيث نجح المكسيكي باستعادة المراكز حتى الثالث.

حيث تجاوز هاميلتون باستعمال "دي آر أس" وبدأ الاقتراب من راسل الذي دافع عن مركزه قبل أن يأخذه بيريز.

راسل اكتفى بالمركز الرابع، بينما تمكن شارل لوكلير سائق فيراري من اقتناص مركز هاميلتون الذي كان يعاني مع سيارته.

هذه المعركة سمحت لـ يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري كي يقترب من بطل العالم سبع مرات، حيث نجح بموازاة وتيرة فيراري ليحاول التفوق على هاميلتون وذلك في اللفة 22.

واستطاع هاميلتون الحفاظ على المركز السابع بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب مراكز النقاط مع صد هجمات دانيال ريكاردو.

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Driver Info
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 24

30:07.209

205.887 8 Red Bull Red Bull
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 24

+4.287

30:11.496

4.287 205.400 7 McLaren Mercedes
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 24

+13.617

30:20.826

9.330 204.347 6 Red Bull Red Bull
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 24

+25.879

30:33.088

12.262 202.980 5 Mercedes Mercedes
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 24

+28.560

30:35.769

2.681 202.684 4 Ferrari Ferrari
6 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 24

+29.210

30:36.419

0.650 202.612 3 AlphaTauri Red Bull
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 24

+34.726

30:41.935

5.516 202.005 2 Mercedes Mercedes
8 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 24

+35.106

30:42.315

0.380 201.964 1 Ferrari Ferrari
9 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 24

+35.303

30:42.512

0.197 201.942 AlphaTauri Red Bull
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 24

+38.219

30:45.428

2.916 201.623 McLaren Mercedes
11 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 24

+39.061

30:46.270

0.842 201.531 Aston Martin Mercedes
12 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 24

+39.478

30:46.687

0.417 201.486 Aston Martin Mercedes
13 France ب. غاسلي ألبين 10 24

+40.621

30:47.830

1.143 201.361 Alpine Renault
14 France إ. أوكون ألبين 31 24

+42.848

30:50.057

2.227 201.118 Alpine Renault
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 24

+43.394

30:50.603

0.546 201.059 Williams Mercedes
16 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 24

+56.507

31:03.716

13.113 199.645 Haas Ferrari
17 China غ. جو ألفا روميو 24 24

+58.723

31:05.932

2.216 199.407 Alfa Romeo Ferrari
18 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 24

+1'00.330

31:07.539

1.607 199.236 Haas Ferrari
19 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 24

+1'00.749

31:07.958

0.419 199.191 Alfa Romeo Ferrari
20 United States ل. سارجينت ويليامز 2 24

+1'00.945

31:08.154

0.196 199.170 Williams Mercedes
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