فيرستابن يتجاوز نوريس خلال الانطلاقة ليفوز بسباق البرازيل القصير
أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفوز بالسباق القصير لجائزة البرازيل الكبرى بعد أن تجاوز لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول في المنعطف الأول.
قدم فيرستابن انطلاقة قوية مع انطفاء الأضواء، واستفاد من ذلك ليتجاوز نوريس.
ومن ثم تراجع خطر نوريس بسرعة حين تجاوزه جورج راسل نحو المركز الثاني. لكنه لم يتمكن من الاقتراب أكثر حيث حصل الهولندي على فرصة توسيع الفارق.
لاحقاً، حصل نوريس على فرصة تجاوز راسل ليستعيد المركز الثاني، لكنه رغم ذلك لم يتمكن من إغلاق الفارق خلف الهولندي المتصدر الذي نجح بتوسيع الفارق رويداً رويداً ليعبر خط النهاية بفارق 4.2 ثانية.
نوريس اكتفى بالمركز الثاني وأمام سيرجيو بيريز العائد نحو المركز الثالث بعد أن تراجع خلف ثنائي مرسيدس خلال الانطلاقة.
حيث تقدم عليه راسل ومن ثم تجاوزه لويس هاميلتون، لكن وتيرة سيارة مرسيدس تراجعت حيث نجح المكسيكي باستعادة المراكز حتى الثالث.
حيث تجاوز هاميلتون باستعمال "دي آر أس" وبدأ الاقتراب من راسل الذي دافع عن مركزه قبل أن يأخذه بيريز.
راسل اكتفى بالمركز الرابع، بينما تمكن شارل لوكلير سائق فيراري من اقتناص مركز هاميلتون الذي كان يعاني مع سيارته.
هذه المعركة سمحت لـ يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري كي يقترب من بطل العالم سبع مرات، حيث نجح بموازاة وتيرة فيراري ليحاول التفوق على هاميلتون وذلك في اللفة 22.
واستطاع هاميلتون الحفاظ على المركز السابع بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب مراكز النقاط مع صد هجمات دانيال ريكاردو.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|منصات الصيانة
|النقاط
|الانسحاب
|الهيكل
|المحرّك
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|24
|
30:07.209
|205.887
|8
|Red Bull
|Red Bull
|2
|ل. نوريس مكلارين
|4
|24
|
+4.287
30:11.496
|4.287
|205.400
|7
|McLaren
|Mercedes
|3
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|24
|
+13.617
30:20.826
|9.330
|204.347
|6
|Red Bull
|Red Bull
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|24
|
+25.879
30:33.088
|12.262
|202.980
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|ش. لوكلير فيراري
|16
|24
|
+28.560
30:35.769
|2.681
|202.684
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|24
|
+29.210
30:36.419
|0.650
|202.612
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|24
|
+34.726
30:41.935
|5.516
|202.005
|2
|Mercedes
|Mercedes
|8
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|24
|
+35.106
30:42.315
|0.380
|201.964
|1
|Ferrari
|Ferrari
|9
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|24
|
+35.303
30:42.512
|0.197
|201.942
|AlphaTauri
|Red Bull
|10
|أ. بياستري مكلارين
|81
|24
|
+38.219
30:45.428
|2.916
|201.623
|McLaren
|Mercedes
|11
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|24
|
+39.061
30:46.270
|0.842
|201.531
|Aston Martin
|Mercedes
|12
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|24
|
+39.478
30:46.687
|0.417
|201.486
|Aston Martin
|Mercedes
|13
|ب. غاسلي ألبين
|10
|24
|
+40.621
30:47.830
|1.143
|201.361
|Alpine
|Renault
|14
|إ. أوكون ألبين
|31
|24
|
+42.848
30:50.057
|2.227
|201.118
|Alpine
|Renault
|15
|أ. ألبون ويليامز
|23
|24
|
+43.394
30:50.603
|0.546
|201.059
|Williams
|Mercedes
|16
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|24
|
+56.507
31:03.716
|13.113
|199.645
|Haas
|Ferrari
|17
|غ. جو ألفا روميو
|24
|24
|
+58.723
31:05.932
|2.216
|199.407
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|24
|
+1'00.330
31:07.539
|1.607
|199.236
|Haas
|Ferrari
|19
|ف. بوتاس ألفا روميو
|77
|24
|
+1'00.749
31:07.958
|0.419
|199.191
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|ل. سارجينت ويليامز
|2
|24
|
+1'00.945
31:08.154
|0.196
|199.170
|Williams
|Mercedes
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