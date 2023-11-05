فيرستابن يتجاوز نوريس خلال الانطلاقة ليفوز بسباق البرازيل القصير

قدم فيرستابن انطلاقة قوية مع انطفاء الأضواء، واستفاد من ذلك ليتجاوز نوريس.

ومن ثم تراجع خطر نوريس بسرعة حين تجاوزه جورج راسل نحو المركز الثاني. لكنه لم يتمكن من الاقتراب أكثر حيث حصل الهولندي على فرصة توسيع الفارق.

لاحقاً، حصل نوريس على فرصة تجاوز راسل ليستعيد المركز الثاني، لكنه رغم ذلك لم يتمكن من إغلاق الفارق خلف الهولندي المتصدر الذي نجح بتوسيع الفارق رويداً رويداً ليعبر خط النهاية بفارق 4.2 ثانية.

نوريس اكتفى بالمركز الثاني وأمام سيرجيو بيريز العائد نحو المركز الثالث بعد أن تراجع خلف ثنائي مرسيدس خلال الانطلاقة.

حيث تقدم عليه راسل ومن ثم تجاوزه لويس هاميلتون، لكن وتيرة سيارة مرسيدس تراجعت حيث نجح المكسيكي باستعادة المراكز حتى الثالث.

حيث تجاوز هاميلتون باستعمال "دي آر أس" وبدأ الاقتراب من راسل الذي دافع عن مركزه قبل أن يأخذه بيريز.

راسل اكتفى بالمركز الرابع، بينما تمكن شارل لوكلير سائق فيراري من اقتناص مركز هاميلتون الذي كان يعاني مع سيارته.

هذه المعركة سمحت لـ يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري كي يقترب من بطل العالم سبع مرات، حيث نجح بموازاة وتيرة فيراري ليحاول التفوق على هاميلتون وذلك في اللفة 22.

واستطاع هاميلتون الحفاظ على المركز السابع بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب مراكز النقاط مع صد هجمات دانيال ريكاردو.