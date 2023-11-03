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فورمولا 1 جائزة البرازيل الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع لسباق جائزة البرازيل الكبرى الرئيسي في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

هطلت الأمطار في القسم الثالث والأخير لتصب في مصلحة سيارتي أستون مارتن، حيث تأهل لانس سترول وفرناندو ألونسو بالمركزين الثالث والرابع خلف شارل لوكلير سائق فيراري الذي تأهل ثانياً.

بينما أكمل لويس هاميلتون المراكز الخمسة الأولى أمام زميله جورج راسل.

مجريات الحصة

القسم الأول

بدأت مكلارين القسم الأول بشكل ممتاز حيث تصدر سائقها لاندو نوريس أسرع الأزمنة المبدئية متقدماً على لويس هاميلتون ومن ثم ماكس فيرستابن.

وفي البداية كانت سيارتا فيراري بطيئتين نسبياً على إطارات سوفت مستعملة، قبل أن يعود شارل لوكلير للصدارة المبدئية متقدماً على نوريس مستعملاً إطارات سوفت جديدة.

بينما وضع زميله كارلوس ساينز سيارته بالمركز الرابع خلف هاميلتون.

وحاولت الفرق تسجيل أسرع أزمنتها بأسرع وقت ممكن تخوفاً من أي هطول مفاجئ للأمطار.

وبالفعل أخذت الأزمنة بالتحسن حيث بات أوسكار بياستري ثانياً خلف لوكلير وأمام لانس سترول ونوريس.

لكن ومع انتهاء القسم الأول، خطف جورج راسل الصدارة متقدماً على فيرستابن ولوكلير.

بينما وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بلفة ممتازة بالمركز الرابع متفوقاً على بياستري، سترول وألونسو.

كيفن ماغنوسن ثامناً أمام هاميلتون، ألبون ونوريس.

الخارجون من القسم الأول: يوكي تسونودا، دانيال ريكاردو، فالتيري بوتاس، لوغان سارجانت وجو غوانيو.

القسم الثاني

قبل بداية القسم الثاني، سُمع فريق ريد بُل عبر اللاسلكي وهو يقول لسائقه فيرستابن بأن هناك زخات خفيفة من الأمطار.

حيث سجل الهولندي الزمن  الأسرع المبدئي بينما حقق زميله بيريز المركز الرابع وبينهما كانت سيارتا مكلارين مع نوريس وبياستري.

لكن كلاً من ألونسو، ساينز وراسل تقدما للمراكز الثاني والثالث والرابع أمام نويس.

إلا أن البريطاني الشاب سائق مكلارين، انتزع الصدارة المؤقتة، واضعاً سيارة مكلارين أمام فيرستابن وبيريز.

ألونسو تقدم حتى المركز الرابع أمام ساينز، هاميلتون، لوكلير، راسل، بياستري وسترول.

بينما فشل هلكنبرغ، أوكون، غاسلي، ماغنوسن وألبون بالتأهل.

القسم الثالث

ظهرت الغيوم الداكنة فوق الحلبة وشوهدت سيارة بياستري وهي تنزلق خارجاً.

واستفاد أولئك الذين سجلوا الأزمنة السريعة قبل ذلك مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير ومن ثم سائقي أستون مارتن: سترول وألونسو.

المركز الخامس حققه هاميتلون أمام راسل، نوريس وساينز.

بينما أكمل بيريز وبياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى. قبل أن يتم رفع العلم الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وتثبيت النتائج.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 3

1:10.727

   219.327
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 3

+0.294

1:11.021

 0.294 218.419
3 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 3

+0.617

1:11.344

 0.323 217.431
4 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.660

1:11.387

 0.043 217.300
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 3

+0.742

1:11.469

 0.082 217.050
6 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 3

+0.863

1:11.590

 0.121 216.683
7 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 3

+1.260

1:11.987

 0.397 215.488
8 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 3

+1.262

1:11.989

 0.002 215.482
9 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 3

+1.594

1:12.321

 0.332 214.493
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 2

 

    
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