فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع لسباق جائزة البرازيل الكبرى الرئيسي في الفورمولا واحد.
هطلت الأمطار في القسم الثالث والأخير لتصب في مصلحة سيارتي أستون مارتن، حيث تأهل لانس سترول وفرناندو ألونسو بالمركزين الثالث والرابع خلف شارل لوكلير سائق فيراري الذي تأهل ثانياً.
بينما أكمل لويس هاميلتون المراكز الخمسة الأولى أمام زميله جورج راسل.
مجريات الحصة
القسم الأول
بدأت مكلارين القسم الأول بشكل ممتاز حيث تصدر سائقها لاندو نوريس أسرع الأزمنة المبدئية متقدماً على لويس هاميلتون ومن ثم ماكس فيرستابن.
وفي البداية كانت سيارتا فيراري بطيئتين نسبياً على إطارات سوفت مستعملة، قبل أن يعود شارل لوكلير للصدارة المبدئية متقدماً على نوريس مستعملاً إطارات سوفت جديدة.
بينما وضع زميله كارلوس ساينز سيارته بالمركز الرابع خلف هاميلتون.
وحاولت الفرق تسجيل أسرع أزمنتها بأسرع وقت ممكن تخوفاً من أي هطول مفاجئ للأمطار.
وبالفعل أخذت الأزمنة بالتحسن حيث بات أوسكار بياستري ثانياً خلف لوكلير وأمام لانس سترول ونوريس.
لكن ومع انتهاء القسم الأول، خطف جورج راسل الصدارة متقدماً على فيرستابن ولوكلير.
بينما وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بلفة ممتازة بالمركز الرابع متفوقاً على بياستري، سترول وألونسو.
كيفن ماغنوسن ثامناً أمام هاميلتون، ألبون ونوريس.
الخارجون من القسم الأول: يوكي تسونودا، دانيال ريكاردو، فالتيري بوتاس، لوغان سارجانت وجو غوانيو.
القسم الثاني
قبل بداية القسم الثاني، سُمع فريق ريد بُل عبر اللاسلكي وهو يقول لسائقه فيرستابن بأن هناك زخات خفيفة من الأمطار.
حيث سجل الهولندي الزمن الأسرع المبدئي بينما حقق زميله بيريز المركز الرابع وبينهما كانت سيارتا مكلارين مع نوريس وبياستري.
لكن كلاً من ألونسو، ساينز وراسل تقدما للمراكز الثاني والثالث والرابع أمام نويس.
إلا أن البريطاني الشاب سائق مكلارين، انتزع الصدارة المؤقتة، واضعاً سيارة مكلارين أمام فيرستابن وبيريز.
ألونسو تقدم حتى المركز الرابع أمام ساينز، هاميلتون، لوكلير، راسل، بياستري وسترول.
بينما فشل هلكنبرغ، أوكون، غاسلي، ماغنوسن وألبون بالتأهل.
القسم الثالث
ظهرت الغيوم الداكنة فوق الحلبة وشوهدت سيارة بياستري وهي تنزلق خارجاً.
واستفاد أولئك الذين سجلوا الأزمنة السريعة قبل ذلك مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير ومن ثم سائقي أستون مارتن: سترول وألونسو.
المركز الخامس حققه هاميتلون أمام راسل، نوريس وساينز.
بينما أكمل بيريز وبياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى. قبل أن يتم رفع العلم الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وتثبيت النتائج.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
1:10.727
|219.327
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.294
1:11.021
|0.294
|218.419
|3
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.617
1:11.344
|0.323
|217.431
|4
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.660
1:11.387
|0.043
|217.300
|5
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.742
1:11.469
|0.082
|217.050
|6
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.863
1:11.590
|0.121
|216.683
|7
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+1.260
1:11.987
|0.397
|215.488
|8
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+1.262
1:11.989
|0.002
|215.482
|9
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+1.594
1:12.321
|0.332
|214.493
|10
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|2
|
|شاهد كامل النتائج
مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023
مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023 مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023
سائقا فيراري يبحثان عن أجوبة بعد التأهل في صف الانطلاق الأول لتصفيات المكسيك "الغريبة"
سائقا فيراري يبحثان عن أجوبة بعد التأهل في صف الانطلاق الأول لتصفيات المكسيك "الغريبة" سائقا فيراري يبحثان عن أجوبة بعد التأهل في صف الانطلاق الأول لتصفيات المكسيك "الغريبة"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لم يكن أمام لوكلير "أي مكان للتحرك" أثناء حادثته مع بيريز في سباق المكسيك
لم يكن أمام لوكلير "أي مكان للتحرك" أثناء حادثته مع بيريز في سباق المكسيك لم يكن أمام لوكلير "أي مكان للتحرك" أثناء حادثته مع بيريز في سباق المكسيك
مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023
مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023 مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول
فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول
ساينز يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة لجائزة البرازيل
ساينز يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة لجائزة البرازيل ساينز يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة لجائزة البرازيل
ألونسو يحذّر من "عواقب" جراء الشائعات المتواصلة حوله
ألونسو يحذّر من "عواقب" جراء الشائعات المتواصلة حوله ألونسو يحذّر من "عواقب" جراء الشائعات المتواصلة حوله
منع سائقي الفورمولا واحد من إعاقة بعضهم في خط الحظائر
منع سائقي الفورمولا واحد من إعاقة بعضهم في خط الحظائر منع سائقي الفورمولا واحد من إعاقة بعضهم في خط الحظائر
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.