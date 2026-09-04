تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لماذا قد يمنح لوكلير هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا قد يمنح لوكلير هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

فيرستابن يتأهّب لعطلة نهاية أسبوع "صعبة للغاية" في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن يتأهّب لعطلة نهاية أسبوع "صعبة للغاية" في مونزا

فرناندو ألونسو يكشف عن خوذة عاطفية تكريمًا لذكرى أدريان كامبوس في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فرناندو ألونسو يكشف عن خوذة عاطفية تكريمًا لذكرى أدريان كامبوس في جائزة إيطاليا الكبرى

الاتجاه لتقليص مسافة سباقات الفورمولا 1 إلى 290 كيلومترًا في 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
الاتجاه لتقليص مسافة سباقات الفورمولا 1 إلى 290 كيلومترًا في 2027

بياستري: "مكلارين أسرع على الخط المستقيم الرئيسي في المجر" مقارنةً بمونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: "مكلارين أسرع على الخط المستقيم الرئيسي في المجر" مقارنةً بمونزا
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن يتأهّب لعطلة نهاية أسبوع "صعبة للغاية" في مونزا

قبل انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى، لم يبدُ ماكس فيرستابن متفائلًا بالأداء الذي ستظهر به ريد بُل على حلبة مونزا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

قال ماكس فيرستابن أنه يتوقع نهاية أسبوع "صعبة للغاية" على فريقه ريد بُل في جائزة إيطاليا الكبرى.

وتعليقًا على استمرار ريد بُل في كونها النقطة المرجعية في تقييم "إيه دي يو أو" من جانب الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب مراسم فيراري الخاصة لتكريم ذكرى مايكل شوماخر، أوضح فيرستابن أنه ما يزال متفاجئ من نتائج "فيا" بأن ريد بُل تمتلك أفضل محرك في الفورمولا 1.

حيث قال: "ما زلت متمسكًا بما قلته في المرة الأخيرة بشأن تقييم نظام إيه دي يو أو. بصفتنا فريقًا، ما زلنا متفاجئين من هذا القرار لأننا لا نرى الأرقام نفسها في بياناتنا الخاصة. نواصل مناقشاتنا مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن هذه المسألة، وسنرى ما سيحدث في نهاية العملية".

وأضاف: "على جانب آخر، إنها لفتة جميلة جدًا من فيراري أن تكرّم مايكل شوماخر هنا. كان مايكل مصدر إلهام لجميع السائقين، ليس فقط بفضل موهبته الهائلة، ولكن أيضًا بسبب إعداده البدني، وأخلاقيات العمل لديه، والطريقة التي قاد بها فريقًا من الصفر إلى البطولة. من المميز جدًا أن نراهم يخلّدون ذكراه بهذه الطريقة هنا".

Watch: إف1 في أسبوع: ريد بُل فورد أقوى محرك؟ وولف يعترف: فيرستابن يستحق لقب 2021، أفلام السباقات وغيرها..

وأردف: "ومن ناحية أخرى، أجد أيضًا مشروع لاندو نوريس لرعاية السائقين الشبان في فئات الناشئين ذا قيمة كبيرة. من الرائع منح الفرص للمواهب الشابة في وقت أصبحت فيه التكاليف مرتفعة للغاية. لكن فيما يخص مساهماتي في ذلك الجانب، فأنا أفضل البقاء في جانب سباقات جي تي3 والتحمل، وتدريب سائقي الفورمولا 2 والفورمولا 3 والفورمولا 4 من خلال شركة المحاكاة الخاصة بنا، بدلًا من بناء فريق في سلاسل سباقات المقعد الأحادي".

هذا وشارك فيرستابن، الذي قيّم كفاءة الطاقة في وحدات الطاقة الجديدة على حلبة عالية السرعة مثل مونزا، أفكاره أيضًا بشأن جائزة إيطاليا الكبرى، قائلًا: "عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية تنتظرنا. إنها حلبة بعيدة عن أن تكون موفرة للطاقة، لكنني لا أريد أن أبدو سلبيًا للغاية حيال ذلك. فهذه هي طبيعتها ببساطة".

واختتم: "لقد تقبلت الوضع ذهنيًا واستعددت لعطلة نهاية الأسبوع وفقًا لذلك. أصبحت أفهم الآن بشكل أفضل قليلًا كيفية تفاعل السيارة في المواقف المختلفة. عليك أن تكون لطيفًا للغاية مع دواسة الوقود. سنرى ما سيحدث مع تغير الظروف يوم السباق".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فرناندو ألونسو يكشف عن خوذة عاطفية تكريمًا لذكرى أدريان كامبوس في جائزة إيطاليا الكبرى
المقال التالي هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

لوكلير: الفوز في مونزا سيكون رائعًا وسنبذل قصارى جهدنا أنا وهاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لوكلير: الفوز في مونزا سيكون رائعًا وسنبذل قصارى جهدنا أنا وهاميلتون

ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع
المزيد من
ماكس فيرستابن

ماركو عن عقد فيرستابن الجديد: "القرار الصحيح في الوقت المناسب"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ماركو عن عقد فيرستابن الجديد: "القرار الصحيح في الوقت المناسب"

إسحاق حجار يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى مع عودة يوكي تسونودا إلى ريسينغ بولز

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
إسحاق حجار يغيب عن جائزة إيطاليا الكبرى مع عودة يوكي تسونودا إلى ريسينغ بولز

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

توتو وولف يرفض فكرة عدم قدرة ماكس فيرستابن على التأقلم مع مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
توتو وولف يرفض فكرة عدم قدرة ماكس فيرستابن على التأقلم مع مرسيدس

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

لماذا قد يمنح لوكلير هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا قد يمنح لوكلير هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيير غاسلي يخسر منصة تتويجه في موناكو بعد قرار محكمة الاستئناف

هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون: الفوز الأول مع فيراري في إيطاليا سيكون استثنائيًا

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل فيليب كليرين
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
شاهد المزيد