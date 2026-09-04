قال ماكس فيرستابن أنه يتوقع نهاية أسبوع "صعبة للغاية" على فريقه ريد بُل في جائزة إيطاليا الكبرى.

وتعليقًا على استمرار ريد بُل في كونها النقطة المرجعية في تقييم "إيه دي يو أو" من جانب الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب مراسم فيراري الخاصة لتكريم ذكرى مايكل شوماخر، أوضح فيرستابن أنه ما يزال متفاجئ من نتائج "فيا" بأن ريد بُل تمتلك أفضل محرك في الفورمولا 1.

حيث قال: "ما زلت متمسكًا بما قلته في المرة الأخيرة بشأن تقييم نظام إيه دي يو أو. بصفتنا فريقًا، ما زلنا متفاجئين من هذا القرار لأننا لا نرى الأرقام نفسها في بياناتنا الخاصة. نواصل مناقشاتنا مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن هذه المسألة، وسنرى ما سيحدث في نهاية العملية".

وأضاف: "على جانب آخر، إنها لفتة جميلة جدًا من فيراري أن تكرّم مايكل شوماخر هنا. كان مايكل مصدر إلهام لجميع السائقين، ليس فقط بفضل موهبته الهائلة، ولكن أيضًا بسبب إعداده البدني، وأخلاقيات العمل لديه، والطريقة التي قاد بها فريقًا من الصفر إلى البطولة. من المميز جدًا أن نراهم يخلّدون ذكراه بهذه الطريقة هنا".

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وأردف: "ومن ناحية أخرى، أجد أيضًا مشروع لاندو نوريس لرعاية السائقين الشبان في فئات الناشئين ذا قيمة كبيرة. من الرائع منح الفرص للمواهب الشابة في وقت أصبحت فيه التكاليف مرتفعة للغاية. لكن فيما يخص مساهماتي في ذلك الجانب، فأنا أفضل البقاء في جانب سباقات جي تي3 والتحمل، وتدريب سائقي الفورمولا 2 والفورمولا 3 والفورمولا 4 من خلال شركة المحاكاة الخاصة بنا، بدلًا من بناء فريق في سلاسل سباقات المقعد الأحادي".

هذا وشارك فيرستابن، الذي قيّم كفاءة الطاقة في وحدات الطاقة الجديدة على حلبة عالية السرعة مثل مونزا، أفكاره أيضًا بشأن جائزة إيطاليا الكبرى، قائلًا: "عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية تنتظرنا. إنها حلبة بعيدة عن أن تكون موفرة للطاقة، لكنني لا أريد أن أبدو سلبيًا للغاية حيال ذلك. فهذه هي طبيعتها ببساطة".

واختتم: "لقد تقبلت الوضع ذهنيًا واستعددت لعطلة نهاية الأسبوع وفقًا لذلك. أصبحت أفهم الآن بشكل أفضل قليلًا كيفية تفاعل السيارة في المواقف المختلفة. عليك أن تكون لطيفًا للغاية مع دواسة الوقود. سنرى ما سيحدث مع تغير الظروف يوم السباق".