فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون
أكمل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مجريات سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد بالمركز الأول، متفادياً تحديات الاستراتيجية المختلفة وهطول الأمطار ليتفوق على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وإستيبان أوكون سائق ألبين.
شهد سباق موناكو بعض التقلبات على غير العادة بسبب هطول الأمطار وتنوّع الاستراتيجيات التي قررت الفرق خوض السباق بها.
وكانت الأعين تترقب بصبر نافذٍ موعد هطول الأمطار التي تفتح الباب على تغييرات في الترتيب.
ورغم الأمطار ورغم معركة الاستراتيجيات التي بدت أنها ستميل لصالح ألونسو في مرحلة ما، لكن الهولندي بطل العالم حافظ على موقعه في الصدارة لينهي السباق أمام ألونسو وإستيبان أوكون الذي حقق منصة تتويج ثمينة لصالح ألبين.
ثنائي مرسيدس حققا المركزين الرابع والخامس مع لويس هاميلتون وجورج راسل، أمام شارل لوكلير سائق فيراري وبيير غاسلي (ألبين). بينما أكمل كارلوس ساينز (فيراري) وثنائي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى.
مجريات السباق
كانت هناك تكهنات حول إمكانية سقوط الأمطار قبل السباق بينما تنوعت خيارات الانطلاقة بين السائقين، حيث قرر فرناندو ألونسو الانطلاق على إطارات هارد وكذلك سيارتي فيراري، بينما قررت ريد بُل وضع إطارات ميديوم لسائقها حامل قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن، وكذلك الحال مع إستيبان أوكون ولويس هاميلتون.
لم تشهد اللفة الأولى تغييرات لسائقي المقدمة، مع فيرستابن أولاً أمام ألونسو، إستيبان أوكون (ألبين)، كارلوس ساينز (فيراري)، لويس هاميلتون (مرسيدس) وشارل لوكلير على متن فيراري (الذي تلقى عقوبة التراجع 3 مراكز بسبب إعاقة لاندو نوريس في التصفيات).
لكن حصلت بعض الاحتكاكات بين السيارات في الخلف، من أهمها لورانس سترول سائق أستون مارتن حيث سُمع وهو يقول بأنّ السيارة متضررة ولديه انثقاب.
بينما تلقى نيكو هلكنبرغ سائق هاس عقوبة خمس ثوانٍ لطريقة تجاوزه لوغان سارجانت سائق ويليامز.
بدءاً من اللفة 11، بدأ ساينز الاقتراب بشكل واضح من أوكون، لكن الإسباني ارتطم بسيارة ألبين وكسر الجانح الأمامي لسيارته فيراري، حيث اضطر للدخول للمرآب لإصلاحه.
بعد لفتين سُمع ألونسو صاحب المركز الثاني، وهو يسأل فريقه إن كان لديه ثقب في إطاره لكن الفريق ردّ بأن السيارة لا تعاني من أية مشكلة حتى الآن، بينما وصل الفارق خلف المتصدر فيرستابن إلى 5.6 ثانية مع مواصلة الاتساع.
وقبل موجة التوقفات لفت كيفن ماغنوسن الأنظار حين تجاوز سيارة سارجانت، قبل أن يتجاوزه كذلك سترول وبيريز.
مع وصول فيرستابن للسيارات المتأخرة، انخفض الفارق بشكل كبير أمام ألونسو ليصل إلى 6 ثوانٍ تقريباً.
بينما كان أوكون وهاميلتون أولى الداخلين إلى منصة الصيانة من سائقي المقدمة بحلول اللفة 33، حيث باتا بالمركزين السادس والثامن، بينما دخل ساينز وخرج بالمركز السابع.
في هذه الأثناء ارتطم بيريز بسيارة هاس أثناء محاولة التجاوز، ودخل للمرة الثانية إلى منصة الصيانة.
في اللفة 45 دخل لوكلير لوضع إطارات ميديوم جديدة وخرج خلف ساينز وهاميلتون بالمركز الثامن المبدئي بانتظار توقف السيارات البقية.
وحتى اللفة 52 كان فيرستابن (ميديوم) ما يزال خارجاً على الحلبة أمام ألونسو (هارد) بفارق 13 ثانية تقريباً، حيث بدأ يكثر الكلام عن اقتراب الأمطار بشكل وشيك، ثم بدأت الزخات بالهطول بالفعل على بعض الأجزاء من المسار.
ونتيجة لذلك اقتربت السيارات بشكل كبير من بعضها البعض، واتجهت الأنظار صوب سائقي المقدمة وموعد التوقف.
بحلول اللفة 54، طلبت أستون مارتن من ألونسو الدخول للمنصة حيث خرج على إطارات ميديوم جديدة، بينما اشتعلت معركة على آخر مراكز منصة التتويج بين ساينز وأوكون.
ومن ثم بدأت موجة توقفات للسيارات حيث سُمع فيرستابن وهو يطلب إطارات "انترميديت" من فريقه.
وبسبب اشتداد الأمطار، عاد ألونسو لوضع إطارات انترميديت، وبعد فوضى التوقفات وتبديل الإطارات، عاد فيرستابن للمركز الأول أمام ألونسو، أوكون، هاميلتون، راسل ومن ثم لوكلير، غاسلي وساينز (الذي انزلقت سيارته عدة مرات قبل دخول منصة الصيانة).
ومع اشتداد الأمطار، حصلت حادثتان لسيارتي هاس وويليامز. لكن دون توقف السباق أو تطبيق سيارة الأمان.
في هذه الأثناء، كان ألونسو يضغط بالفعل من المركز الثاني لمحاولة تقليص الفارق الكبير نسبياً خلف فيرستابن. وكذلك حال هاميلتون الذي كان يسجل لفات سريعة من المركز الرابع.
لكن مع الاقتراب من اللفات الأخيرة، عزز فيرستابن مركزه لينهي أولاً أمام الإسباني بفارق يقارب 25 ثانية، ومن ثم أوكون.
سيارتا مرسيدس بالمركزين الرابع والخامس أمام لولكير، غاسلي، ساينز، بينما أكمل ثنائي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن هاميلتون سجل اللفة الأسرع خلال سباق موناكو.
السباق
|المركز
|السائق
|الهيكل
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|1:48:51.980
|1
|25
|2
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|1:49:19.901
|27.921
|27.921
|2
|18
|3
|إستيبان أوكون
|Alpine
|1:49:28.970
|36.990
|9.069
|2
|15
|4
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|1:49:31.042
|39.062
|2.072
|2
|13
|5
|جورج راسل
|Mercedes
|1:49:48.264
|56.284
|17.222
|1
|10
|6
|شارل لوكلير
|Ferrari
|1:49:53.870
|1:01.890
|5.606
|2
|8
|7
|بيير غاسلي
|Alpine
|1:49:54.342
|1:02.362
|0.472
|2
|6
|8
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|1:49:55.371
|1:03.391
|1.029
|2
|4
|9
|لاندو نوريس
|McLaren
|1 lap
|2
|2
|10
|أوسكار بياستري
|McLaren
|1 lap
|1
|1
|11
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|1 lap
|1
|12
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|1 lap
|1
|13
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|1 lap
|2
|14
|ألكسندر ألبون
|Williams
|1 lap
|2
|15
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|2 laps
|1
|16
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|2 laps
|5
|17
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|2 laps
|3
|18
|لوجان سارجينت
|Williams
|2 laps
|3
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|2
|الانسحاب
|لانس سترول
|Aston Martin
|1
|الانزلاق
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