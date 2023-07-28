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فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

سجل ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة خلال تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى مع دقيقة و46.168 ثانية بفارق قارب 8 أعشار الثانية أمام شارل لوكلير وسيرجيو بيريز.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

لويس هاميلتون تأهل رابعاً أمام كارلوس ساينز وسيارتي مكلارين.

لكن فيرستابن لن ينطلق أولاً بسبب عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق السباق نظراً لتبديل علبة التروس، ما يعني أن لوكلير سينطلق من المركز الأول في سباق بلجيكا.

مجريات الحصة

القسم الأول

شهد  القسم الأول منافسات حماسية على أسرع الأزمنة وبفوارق ضئيلة بين السائقين، حيث بدأت التصفيات دون غيوم أو أمطار واضحة، بعد أن تم تأخير انطلاقها 10 دقائق، لكن الحلبة رغم ذلك كانت مبللة.

ومن ثم بدأت حالة المسار تتحسن تزامناً مع مرور السيارات المتواصل على خط التسابق باستعمال إطارات انترميديت.

وهذا ما كان يعني تغيّر المراكز تباعاً، حيث كان لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الأول المؤقت قبل أن يتفوق عليه جورج راسل سائق مرسيدس ومن ثم زميله أوسكار بياستري الذي تقدم على راسل بفارق 0.047 ثانية.

ماكس فيرستابن في لفته السريعة الأولى وضع سيارة ريد بُل بالمركز الثالث أمام لويس هاميلتون (مرسيدس).

ومع إكمال سيارتَي فيراري لفاتَيهما السريعة، سجل كارلوس ساينز الزمن الأسرع أمام فيرستابن بفارق 0.019 ثانية.

لكن الأزمنة واصلت التغير حيث عاد فيرستابن إلى المركز الأول المؤقت وبفارق 9 أعشار الثانية أمام بياستري، قبل أن ينجح لويس هاميلتون بوضع سيارة مرسيدس أمام فيرستابن بفارق 0.091 ثانية.

وقبل انتهاء القسم الأول بقليل سجل سيرجيو بيريز ثاني أسرع الأزمنة خلف هاميلتون، قبل أن يعود زميله فيرستابن لينتزع المركز الأول بفارق 0.326 ثانية.

بينما سجل يوكي تسونودا رابع أسرع الأزمنة على متن ألفا تاوري بينما تم حذف لفة زميله دانيال ريكاردو ليخرج من القسم الأول.

هاميلتون عاد ووضع سيارة مرسيدس بالمركز الثاني أمام فيرستابن، لكن فيراري بدت سريعة للغاية حيث تقدم لوكلير على الجميع وأمام فيرستابن، أما زميله ساينز فسجل رابع أسرع الأزمنة أمام ألونسو.

وهكذا انتهى القسم الأول مع لوكلير أولاً أمام فيرستابن، هاميلتون، ساينز، ألونسو، بياستري، بيريز، راسل، تسونودا فالتيري بوتاس.

بينما خرج من القسم الأول كل من أليكسندر ألبون (ويليامز)، جو غوانيو (ألفا روميو)، لوغان سارجانت (ويليامز)، دانيال ريكاردو (ألفا تاوري) ونيكو هلكنبرغ (الذي واجه مشكلة هيدروليكية في سيارة هاس).

القسم الثاني والانتقال إلى إطارات سوفت

مع بداية القسم الثاني سُمع فريق مرسيدس وهو يقول لسائقه هاميلتون بأن خط التسابق على المسار سيكون جافاً دون أمطار متوقعة قريباً.

وكانت الأزمنة تتحسّن بشكل ملحوظ بين لفة وأخرى. حيث تصدرت سيارتا ريد بُل أسرع الأزمنة المؤقتة مع فيرستابن وبيريز أمام لوكلير، بياستري ومن ثم سيارتي ألبين. بينما كانت سيارتا مرسيدس مهدتتين بالخروج وكذلك ساينز ونوريس.

فالتيري بوتاس كان أول من دخل على إطارات سوفت ملساء على متن ألفا روميو، وتلاه بياستري، قبل أن يبدأ السائقون بالانتقال إلى هذه الإطارات.

ومجدداً انقلبت الأزمنة بالكامل على إطارات سوفت، حيث تألق بياستري مسجلاً زمناً ممتازاً في المقطع الثاني على الحلبة، ليضع سيارته مكلارين بالمركز الأول أمام ساينز ولوكلير.

سترول أنهى القسم الثاني رابعاً أمام نوريس (الذي فقد قطعة من أرضية سيارته في القسم الأول حين خرج على الحفف الجانبية)، هاميلتون، بيريز، راسل، ألونسو وفيرستابن الذي تأهل بالكاد للقسم الثالث والأخير.

أما الخارجون فكانوا: تسونودا، غاسلي، ماغنوسن، بوتاس، أوكون.

القسم الثالث

بدت فيراري سريعة مع نهاية الطلعات السريعة الأولى حيث سجل لوكلير الزمن الأسرع المبدئي أمام فيرستابن بفارق  0.128 ثانية ومن ثم زميله ساينز وأمام سيارتي مكلارين: بياستري ونوريس.

فرناندو ألونسو سجل سادس أسرع الأزمنة متقدماً على بيريز، هاميلتون، سترول وراسل.

ومع الطلعات السريعة الثانية، بدا لوكلير سريعاً للغاية حيث وضع سيارته بالمركز الأول المؤقت، قبل أن يسحق فيرستابن أسرع الأزمنة بفارق 8 أعشار الثانية أمام لوكلير، بيريز، هاميلتون، ساينز ومن ثم ثنائي مكلارين المركزين السادس والسابع مع بياستري ونوريس.

راسل، ألونسو وسترول أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يُشار أن لوكلير سينطلق أولاً نظراً لعقوبة التراجع 5 مراكز التي تلقاها فيرستابن بسبب تبديل علبة التروس.

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القسم الثالث من التصفيات

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 6 1:46.168   237.495
2 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 6 +0.820 0.820 235.675
3 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 6 +0.877 0.057 235.549
4 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 7 +0.919 0.042 235.457
5 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 6 +0.984 0.065 235.314
6 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 6 +1.197 0.213 234.847
7 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 6 +1.501 0.304 234.184
8 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 7 +1.637 0.136 233.888
9 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 6 +1.675 0.038 233.806
10 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 6 +2.673 0.998 231.662

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