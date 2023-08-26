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فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

سينطلق ماكس فيرستابن من المركز الأول على متن سيارة ريد بُل في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد تصفيات حماسية شهدت الكثير من الدراما.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

سينطلق لاندو نوريس من المركز الثاني على متن سيارة مكلارين وأمام جورج راسل سائق مرسيدس، أما المركز الرابع فكان من نصيب أليكسندر ألبون خلف مقود سيارة ويليامز التي بدت سريعة للغاية، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول

بدأت التصفيات التأهيلية بمسار مبلل، حيث خرجت جميع السيارات في البداية على إطارات انترميديت.

وكما كان متوقعاً بدت مكلارين مع كلا سائقيها لاندو نوريس وأوسكار بياستري، سريعة بالفعل إلى جانب ريد بُل، لكن فيراري نجحت بالتقدم لأول مركزين مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

وكان من الواضح أن الأزمنة تتحسن بشكل سريع للغاية، حيث تقلبت الصدارة بين سيارة مرسيدس مع جورج راسل وأستون مارتن مع فرناندو ألونسو وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

قبل أن يعود بياستري وينتزع الصدارة المبدئية من زميله نوريس مع انتهاء الدقائق العشر الأولى.

بعد دقائق قليلة فقط، انتزع نوريس الصدارة لكن زميله بياستري عاد مجدداً للصدارة.

ماكس فيرستابن لم يترك مكلارين دون منافسة حيث خطف الصدارة من بياستري بفارق ضئيل بلغ 0.024 ثانية فقط.

لكن ومع الطلعات التالية على إطارات جديدة، عادت الأزمنة للتقلب بشكل كبير حيث تقدم أليكسندر ألبون للصدارة على متن ويليامز.

ومع انتهاء القسم الأول بقي ألبون أولاً أمام فيرستابن، بياستري، نوريس وساينز.

راسل أنهى القسم الأول سادساً أمام لانس سترول وبيير غاسلي ومن ثم يوكي تسونودا (ألفا تاوري) وفرناندو ألونسو.

أما الخارجون من القسم الأول هم: جو غوانيو (ألفا روميو)، إستيبان أوكون (ألبين)، كيفن ماغنوسن (هاس)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، ليام لاوسون (ألفا تاوري).

بينما تأهل هاميلتون،  بيريز، لوكلير بالمراكز 12، 13 و14 على التوالي.

القسم الثاني

مباشرة مع بداية القسم الثاني، خرج فيرستابن وسجل الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على راسل، ألبون، لوغان سارجانت (ويليامز).

لكن المراكز كالعادة تقلبت بشكل متواصل طوال هذه الفترة مع أداء مثير للإعجاب لسيارات مكلارين وويليامز ومرسيدس إلى جانب ريد بُل.

وبدت فيراري وهي تعاني إذ سُمع ساينز وهو يقول لفريقه بأن المسار يجف بسرعة كبيرة جداً بالتالي لا بد من استعمال إطارات انترميديت جديدة.

فيرستابن مع الدخول في الدقائق الأخيرة سجل زمناً أسرع من الجميع بفارق ثانية تقريباً متقدماً على زميله بيريز وعلى نوريس، هاميلتون، بياستري وألبون.

أهمية الإطارات الجديدة تصاعدت بشكل واضح مع جفاف المسار، حيث قفز ألبون للمركز الأول المؤقت قبل 3 دقائق تقريباً من النهاية أمام راسل، فيرستابن، ألونسو، سارجانت وتسونودا.

ومع انتهاء الثواني الأخيرة، كان فيرستابن في المركز الأول أمام بياستري، ألبون، ألونسو، لوكلير، راسل، نرويس، ساينز وسارجانت الذي قدم أداء قوياً ليتأهل للقسم الثالث من التصفيات.

لكن المفاجأة كانت في عدم تأهل هاميلتون الذي اكتفى بالمركز 13، حيث خرج من القسم الثاني مع سترول، غاسلي، تسونودا ونيكو هلكنبرغ (هاس).

القسم الثالث

خرجت السيارات على إطارات ملساء في بداية القسم الثالث والأخير نظراً لأن مسار التسابق بات جافاً.

لكن سرعان ما تعرض سارجانت لحادث عنيف نوعاً ما تضررت خلاله السيارة بشكل كبير، ما أدى لرفع العلم الأحمر بعد دقيقة ونصف فقط من بداية القسم الثالث.

يشار أن سائقي ويليامز حتى هذه اللحظة كانا بالمركزين الأول والثاني مع ألبون وسارجانت، أمام ساينز وراسل.

وبعد إصلاح الحاجز المتضرر، عادت مجريات الحصة مع بقاء 8 دقائق تقريباً حيث كان من الواضح أن الحلبة قد جفت تماماً.

بالتالي كانت الأزمنة الجديدة أسرع بكثير عن السابق، حيث سجل سائقا مكلارين أسرع الأزمنة الأولية مع نوريس أمام بياستري وفيرستابن وراسل.

ومع الوصول للدقيقة الرابعة الأخيرة، شوهدت سيارة لوكلير في الحائط ورُفع العلم الأحمر من جديد.

ومع عودة مجريات الحصة لم يكن قد تبقى من عمرها سوى دقيقتين، وبدا أن المعركة محصورة بين فيرستابن وسائقي مكلارين.

وبالفعل مع انتهاء القسم الثالث نجح فيرستابن بتسجيل الزمن الأسرع ليحرز قطب الانطلاق الأول أمام نوريس.

لكن المفاجأة كانت في تقدم ألبون بشكل مفاجئ للمركز الثالث قبل أن يتفوق عليه راسل في الثواني الأخيرة على متن مرسيدس.

ليتراجع ألبون للمركز الرابع أمام ألونسو، ساينز، بيريز، بياستري، بينما أكمل لوكلير وسارجانت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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