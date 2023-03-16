فيرستابن يتأخر في الوصول للمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة صحية في المعدة

واجه بطل العالم مشكلة صحية في المعدة خلال الأيام الماضية، لهذا لم يتمكن من الوصول إلى جدة في الوقت المناسب.

وبالاتفاق مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تم السماح لـ فيرستابن بالتغيب عن اليوم الصحفي في السعودية، كي يستعد بشكل جيد ليوم الجمعة.

حيث وصل الهولندي في المساء إلى المملكة.

ونشر فيرستابن على قنوات التواصل الاجتماعي إلى أنه شُفي بالفعل ولا يعاني من أية مشاكل صحية إضافية ولا قلق حيال لياقته البدنية.

فقال: "أشعر أنني بخير، وذلك بعد وعكة صحية بسبب مشكلة صحية في المعدة".

وأكمل: "لذا، للأسف كان عليّ تأجيل موعد الطائرة، ولن أتواجد على الحلبة حتى يوم الجمعة. أراكم في جدة!".

وأكدت ريد بُل أنها تواصلت مع "فيا" للسماح للهولندي بالتغيب عن مجريات يوم الخميس، الذي يعتبر إلزامياً لجميع السائقين وفقاً للوائح الرياضية.

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت