فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2023 للفورمولا واحد متقدماً على سائقي أستون مارتن وهاس: فرناندو ألونسو ونيكو هلكنبرغ.
واصلت الفرق العمل على الإعدادات وتجربة التحديثات وتقييمها خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد.
ولعل من أبرز الفرق التي جلبت التحديثات، هو فريق فيراري الذي ظهر للمرة الأولى بتصميم جانب سيارة جديد يحاكي تصميم سيارة ريد بُل ضمن جهود العلامة الإيطالية لمواصلة حزمة التحديثات الكبيرة المنتظرة للسيارة.
فريق مرسيدس كذلك واصل معاينة التحديثات التي جلبها خلال الجولة الماضية في موناكو.
ومع انتصاف الحصة، قامت الفرق بوضع إطارات سوفت للعمل على محاكاة التصفيات، حيث بدأ السائقون بتسجيل لفات سريعة.
ماكس فيرستابن كما كان متوقعاً تصدر أسرع الأزمنة مع دقيقة و13.907 ثانية، لكن ومع الدخول في النصف ساعة الأخيرة، وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بالمركز الثاني وبلفة جيدة للغاية خلف الهولندي وأمام إستيبان أوكون سائق ألبين.
ثنائي فيراري كانا يحتلان المركزين الرابع والخامس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على التوالي، وأمام جورج راسل سائق مرسيدس.
فالتيري بوتاس كان سابعاً على متن ألفا روميو أمام بيير غاسلي (ألبين) ولويس هاميلتون على متن مرسيدس.
لكن هذه الأزمنة لم تكن تتضمن زمن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ولا زمن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.
ومع تسجيل كلا السائقين لزمنيهما السريعين، تقدم ألونسو للمركز الثاني خلف فيرستابن بفارق 0.170 ثانية وأمام هلكنبرغ، بينما وضع بيريز سيارته بالمركز الرابع خلف هلكنبرغ وأمام أوكون.
وخلال القسم الأخير للحصة، بدأ السائقون بالعمل على محاكاة اللفات الطويلة حيث بدت وتيرة ريد بُل قوية كما هو متوقع، وكذلك الحال لسيارة أستون مارتن مع ألونسو، بينما أظهرت فيراري لمحات واعدة كذلك.
وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ألونسو وهلكنبرغ ومن ثم بيريز، أوكون أمام سائقَي فيراري.
وأكمل راسل، بوتاس وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن هناك توقعات باحتمال هطول أمطار يومي السبت والأحد في برشلونة.
النتائج
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|34
|1:13.907
|2
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1:14.077
|0.170
|3
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|31
|1:14.177
|0.270
|4
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1:14.219
|0.312
|5
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|30
|1:14.242
|0.335
|6
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1:14.246
|0.339
|7
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1:14.274
|0.367
|8
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1:14.392
|0.485
|9
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|32
|1:14.448
|0.541
|10
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|29
|1:14.457
|0.550
|11
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1:14.549
|0.642
|12
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|30
|1:14.583
|0.676
|13
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29
|1:14.585
|0.678
|14
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|30
|1:14.694
|0.787
|15
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|24
|1:14.713
|0.806
|16
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|33
|1:14.785
|0.878
|17
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1:14.840
|0.933
|18
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1:15.010
|1.103
|19
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|32
|1:15.056
|1.149
|20
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|33
|1:15.415
|1.508
|شاهد كامل النتائج
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو فيرستابن يختم جنون تصفيات موناكو مسجلاً الزمن الأسرع بفارق 0.084 ثانية أمام ألونسو
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل
خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل
فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون
فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون فيرستابن يتألق على شوارع موناكو ليحرز الفوز أمام ألونسو وأوكون
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في إسبانيا التي شهدت هطول الأمطار
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟ لماذا لا تقدم تحديثات مرسيدس التي طال انتظارها التحسينات التي "يحلم بها" هاميلتون؟
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا هاميلتون يخشى من أنه قد لا يصل للقسم الثالث من تصفيات إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.