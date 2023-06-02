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فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2023 للفورمولا واحد متقدماً على سائقي أستون مارتن وهاس: فرناندو ألونسو ونيكو هلكنبرغ.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

واصلت الفرق العمل على الإعدادات وتجربة التحديثات وتقييمها خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد.

ولعل من أبرز الفرق التي جلبت التحديثات، هو فريق فيراري الذي ظهر للمرة الأولى بتصميم جانب سيارة جديد يحاكي تصميم سيارة ريد بُل ضمن جهود العلامة الإيطالية لمواصلة حزمة التحديثات الكبيرة المنتظرة للسيارة.

فريق مرسيدس كذلك واصل معاينة التحديثات التي جلبها خلال الجولة الماضية في موناكو.

ومع انتصاف الحصة، قامت الفرق بوضع إطارات سوفت للعمل على محاكاة التصفيات، حيث بدأ السائقون بتسجيل لفات سريعة.

ماكس فيرستابن كما كان متوقعاً تصدر أسرع الأزمنة مع دقيقة و13.907 ثانية، لكن ومع الدخول في النصف ساعة الأخيرة، وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بالمركز الثاني وبلفة جيدة للغاية خلف الهولندي وأمام إستيبان أوكون سائق ألبين.

ثنائي فيراري كانا يحتلان المركزين الرابع والخامس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على التوالي، وأمام جورج راسل سائق مرسيدس.

فالتيري بوتاس كان سابعاً على متن ألفا روميو أمام بيير غاسلي (ألبين) ولويس هاميلتون على متن مرسيدس.

لكن هذه الأزمنة لم تكن تتضمن زمن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ولا زمن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

ومع تسجيل كلا السائقين لزمنيهما السريعين، تقدم ألونسو للمركز الثاني خلف فيرستابن بفارق 0.170 ثانية وأمام هلكنبرغ، بينما وضع بيريز سيارته بالمركز الرابع خلف هلكنبرغ وأمام أوكون.

وخلال القسم الأخير للحصة، بدأ السائقون بالعمل على محاكاة اللفات الطويلة حيث بدت وتيرة ريد بُل قوية كما هو متوقع، وكذلك الحال لسيارة أستون مارتن مع ألونسو، بينما أظهرت فيراري لمحات واعدة كذلك.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ألونسو وهلكنبرغ ومن ثم بيريز، أوكون أمام سائقَي فيراري.

وأكمل راسل، بوتاس وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن هناك توقعات باحتمال هطول أمطار يومي السبت والأحد في برشلونة.

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النتائج

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 34 1:13.907  
2 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 30 1:14.077 0.170
3 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 31 1:14.177 0.270
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 30 1:14.219 0.312
5 France إستيبان أوكون Alpine Renault 30 1:14.242 0.335
6 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 32 1:14.246 0.339
7 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 32 1:14.274 0.367
8 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 31 1:14.392 0.485
9 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 32 1:14.448 0.541
10 France بيير غاسلي Alpine Renault 29 1:14.457 0.550
11 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 31 1:14.549 0.642
12 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 30 1:14.583 0.676
13 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 29 1:14.585 0.678
14 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 30 1:14.694 0.787
15 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 24 1:14.713 0.806
16 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 33 1:14.785 0.878
17 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 34 1:14.840 0.933
18 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 31 1:15.010 1.103
19 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 32 1:15.056 1.149
20 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 33 1:15.415 1.508
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