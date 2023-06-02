فيرستابن يبقى في الصدارة مع نهاية التجارب الحرة الثانية في إسبانيا أمام ألونسو وهلكنبرغ

واصلت الفرق العمل على الإعدادات وتجربة التحديثات وتقييمها خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد.

ولعل من أبرز الفرق التي جلبت التحديثات، هو فريق فيراري الذي ظهر للمرة الأولى بتصميم جانب سيارة جديد يحاكي تصميم سيارة ريد بُل ضمن جهود العلامة الإيطالية لمواصلة حزمة التحديثات الكبيرة المنتظرة للسيارة.

فريق مرسيدس كذلك واصل معاينة التحديثات التي جلبها خلال الجولة الماضية في موناكو.

ومع انتصاف الحصة، قامت الفرق بوضع إطارات سوفت للعمل على محاكاة التصفيات، حيث بدأ السائقون بتسجيل لفات سريعة.

ماكس فيرستابن كما كان متوقعاً تصدر أسرع الأزمنة مع دقيقة و13.907 ثانية، لكن ومع الدخول في النصف ساعة الأخيرة، وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بالمركز الثاني وبلفة جيدة للغاية خلف الهولندي وأمام إستيبان أوكون سائق ألبين.

ثنائي فيراري كانا يحتلان المركزين الرابع والخامس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على التوالي، وأمام جورج راسل سائق مرسيدس.

فالتيري بوتاس كان سابعاً على متن ألفا روميو أمام بيير غاسلي (ألبين) ولويس هاميلتون على متن مرسيدس.

لكن هذه الأزمنة لم تكن تتضمن زمن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ولا زمن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

ومع تسجيل كلا السائقين لزمنيهما السريعين، تقدم ألونسو للمركز الثاني خلف فيرستابن بفارق 0.170 ثانية وأمام هلكنبرغ، بينما وضع بيريز سيارته بالمركز الرابع خلف هلكنبرغ وأمام أوكون.

وخلال القسم الأخير للحصة، بدأ السائقون بالعمل على محاكاة اللفات الطويلة حيث بدت وتيرة ريد بُل قوية كما هو متوقع، وكذلك الحال لسيارة أستون مارتن مع ألونسو، بينما أظهرت فيراري لمحات واعدة كذلك.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام ألونسو وهلكنبرغ ومن ثم بيريز، أوكون أمام سائقَي فيراري.

وأكمل راسل، بوتاس وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن هناك توقعات باحتمال هطول أمطار يومي السبت والأحد في برشلونة.

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