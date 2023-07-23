فيرستابن يبسط سيطرة مطلقة في المجر أمام نوريس بفارق قارب 33 ثانية

انتزع فيرستابن الصدارة مع بداية السباق وحافظ عليها حتى النهاية مهدياً ريد بُل الفوز في المجر، أمام نوريس وزميله سيرجيو بيريز.

المركز الرابع كان من نصيب لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأول الذي تراجع خلال الانطلاقة، وأمام أوسكار بياستري الذي قام بعمل جيد على متن مكلارين

مجريات السباق

نجم الانطلاقة كان أوسكار بياستري الذي استفاد من تعثّر انطلاقة لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأول، وتفوق ماكس فيرستابن الذي اقتنص الصدارة، بينما تقدم بياستري للمركز الثاني أمام زميله لاندو نوريس، بينما تراجع هاميلتون حتى المركز الرابع.

بينما تقدمت سيارتا فيراري إلى المركزين الخامس والسادس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

سيرجيو بيريز نجح بالتقدم على فرناندو ألونسو ليضع سيارته ريد بُل بالمركز السابع خلف ساينز.

وشهدت الانطلاقة حادثة بين سيارتي ألبين تسببت بخروجهما من السباق.

وبحلول اللفة 18 دخل نوريس من المركز الثالث إلى منصة الصيانة، بينما تأخرت فيراري في وقفة صيانة لوكلير ما كلفه خسارة عدة مراكز.

وفي اللفة التالية دخل بياستري إلى منصة الصيانة، لكنه خرج خلف زميله نوريس.

ألونسو انتظر حتى اللفة 21 ليدخل منصة الصيانة، بينما دخل فيرستابن بعده بلفتين وعاد إلى مركزه الأول.

سيرجيو بيريز بدّل إطاراته إلى ميديوم في اللفة 25 حيث خرج بين سيارتي فيراري قبل التقدم على ساينز ومن ثم راسل الذي دخل بدوره إلى منصة الصيانة.

وبعد انتصاف السباق، بدأ بيريز يقترب من هاميلتون بالمركز الرابع، أما فيرستابن فكان مرتاحاً في الصدارة بفارق أكثر من 11 ثانية أمام سائقي مكلارين.

وفي اللفة 43 دخل بيريز إلى منصة الصيانة وخرج سابعاً خلف بياستري - الذي أدخلته مكلارين مباشرة مع بيريز.

لوكلير بدوره دخل لتبديل إطاراته وتلاه ألونسو. بينما كان فيرستابن يغرّد بعيداً في الصدارة بفارق أكثر من 20 ثانية عن نوريس الذي أجرى توقفه الثاني مباشرة ليخرج ثالثاً خلف هاميلتون الذي لم يكن قد دخل لوقفته الثانية بعد.

ساينز بعد خروجه من وقفة الصيانة، بات خلف زميله لوكلير بالمركز الثامن.

بيريز انتزع المركز الرابع من بياستري بعد معركة جميلة بينهما وواصل شق طريقه باتجاه نوريس.

في هذه الأثناء، تلقى لوكلير عقوبة 5 ثوانٍ لعدم امتثاله لحدود السرعة ضمن خط الصيانة.

هاميلتون انتقل إلى إطارات ميديوم في اللفة 50 حيث خرج خامساً خلف بياستري وأمام سائقي فيراري، ومن ثم تقدم للمركز الرابع.

أما فيرستابن المتصدر فدخل إلى المنصة لتبديل إطاراته وخرج إلى المركز الأول. زميله بيريز كان يواصل شقّ طريقه حيث بات ثالثاً واقترب كثيراً من نوريس.

وفي اللفات الخمس الأخيرة، راسل تجاوز ساينز إلى المركز السابع، بينما بدا أن بيريز بالمركز الثالث يعاني مع إطاراته حيث بات عرضة لهجمات هاميلتون خلفه، لكن المكسيكي صمد حتى النهاية.

ومع رفع العلم المرقط، اجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً بفارق 33 ثانية أمام نوريس وبيريز، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز الرابع أمام بياستري.

راسل حقق المركز السادس أمام لوكلير، بينما أكمل ساينز وألونسو ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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