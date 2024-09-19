فيرستابن يُبدي رأيه في حياد الصحافة البريطانية بعد تعليقات نيوي
تحدث ماكس فيرستابن عن رأيه لناحية تحيّز وسائل الإعلام البريطانية لجنسية معينة، وذلك بعد تعليقات أدريان نيوي الأخيرة في هذا الشأن.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قال ماكس فيرستابن أنه يتفق تمامًا مع انتقادات أدريان نيوي لوسائل الإعلام البريطانية وكيف أنها متحيّزة للبريطانيين في بطولة العالم للفورمولا 1.
دعم بطل العالم الثلاثي فيرستابن ادعاءات أدريان نيوي بأن الصحافة البريطانية غير محايدة، قائلًا بأن بعض البلدان تبالغ في هذا الأمر.
وكان نيوي قد صرّح بأن وسائل الإعلام البريطانية تميل إلى الدفاع عن السائقين البريطانيين في البطولة دون حياد.
وحين سُئِل فيرستابن عن تعليقات نيوي رد قائلًا: "تمامًا، أتفق 100 بالمئة".
وأضاف: "أنت دومًا تحاول الدفاع عن أبناء بلدك ضد الآخرين، ولكن في ذات الوقت يتعيّن عليك أن تجعل تغطيتك محايدة قدر الإمكان".
وتابع: "بعض البلدان تبالغ في هذا الأمر. لكن في النهاية بوسعهم قول ما يريدون، ذلك لا يهمني".
في المقابل، وبالحديث عن جولة سنغافورة نهاية هذا الأسبوع وما ستحمله لريد بُل بعد جائزة أذربيجان المخيبة للآمال، أبدى فيرستابن عدم تفاؤله بهذه الجولة.
حيث قال: "لا أتوقع بأن تكون تلك أقوى نهاية أسبوع بالنسبة لنا. سيارتنا لا تكون جيدة للغاية عادة على المطبات والحفف، وهنالك الكثير من هذه هنا، لذلك نحن بحاجة لمحاولة بلوغ أفضل توازن للسيارة. وفي الحقيقة لا أعلم من أن نبدأ".
واختتم: "أنا واثق أن بمقدورنا القيام بعمل أفضل هنا من العام الماضي، لكن المنافسة قوية للغاية كذلك، ودعونا نقول بأن هدفي هو العبور إلى القسم الثالث من التصفيات".
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