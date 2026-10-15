فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن يؤيد استعمال نظام التجاوز المستخدم في إندي كار ضمن الفورمولا 1

كشف ماكس فيرستابن عن الميزة القديمة التي يريد أن يعيدها إلى الفورمولا 1 لإصلاح مشاكلها التي ظهرت مؤخرًا، بصورة نهائية.

منشور: 15-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Clive Mason - Getty Images

كان من المفترض أن تفتح لوائح الفورمولا 1 لعام 2026 الباب أمام حقبة جديدة من السباقات المستدامة وعالية الكفاءة، مع توزيع متساوٍ بنسبة 50% لكل من محرك الاحتراق الداخلي والبطارية الكهربائية في إنتاج الطاقة.

لكن لو سألت أكثر المنافسين شراسة على شبكة الانطلاق، فستجد أنه يرى أن البطولة تسير في الاتجاه الخاطئ تماماً.

وخلال ظهوره المرتقب في بودكاست "بي 1 مع مات وتومي"، وُجّه سؤال بسيط إلى ماكس فيرستابن: إذا كان بإمكانه تغيير أحد القوانين في الفورمولا 1، فما الذي سيختاره؟

ومن دون أي تردد، قدّم بطل العالم أربع مرات إجابة ستلقى ترحيباً من عشاق رياضة السيارات التقليدية حول العالم: التخلي عن محركات "في 6" الهجينة المعقدة والمزوّدة بشاحن توربيني، وإعادة محركات "في 8" ذات التنفس الطبيعي.

فيرستابن: "إنه يحلّ الكثير من المشاكل"

لم تسمع الفورمولا 1 هدير محركات "في 8" المدوي منذ نهاية موسم 2013، قبل بدء الحقبة الهجينة المثيرة للجدل مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات ثقيلة للغاية وتعتمد بدرجة كبيرة على إدارة البطارية.

وعندما سُئل فيرستابن عن التغيير الذي يرغب في إدخاله على القوانين، استهدف وحدة الطاقة مباشرة.

وقال فيرستابن بوضوح: "في الوقت الحالي، أعيدوا المحرك إلى صيغة في 8".

وبالنسبة إلى فيرستابن، فإن العودة إلى محركات "في 8" لا تتعلق فقط بالحنين إلى السيارات الأعلى صوتاً، بل تمثل حلاً جوهرياً لمشاكل الوزن وسهولة القيادة التي تعاني منها سيارات الجيل الحالي.

وأوضح قائلاً: "إنه يحل الكثير من المشاكل. فمحرك في 8 حقيقي أفضل بكثير في كل سيناريو، كما تعلمون، من ناحية سهولة القيادة؛ فهو أخف وزناً وأكثر متعة بكثير في السباقات".

إلغاء نظام الحدّ من الجر "دي آر أس" واستبداله بنظام "الدفع للتجاوز"

لعل الجانب الأكثر إثارة في تصور فيرستابن لعودة محركات "في 8" هو الحل الذي يقترحه لعمليات التجاوز في الفورمولا 1 الحديثة. فمنذ عام 2011، اعتمدت البطولة على نظام الحدّ من الجرّ، الذي يستخدم جناحاً خلفياً متحركاً لتقليل مقاومة الهواء، بهدف تسهيل التجاوزات على الخطوط المستقيمة.

ويعتقد فيرستابن أن الجمع بين سيارة أخف وزناً تعمل بمحرك "في 8" ونظام تعزيز كهربائي صغير، على غرار النظام المستخدم في إندي كار، قد يتيح الاستغناء نهائياً عن نظام الحدّ من الجرّ.

وقال فيرستابن مقترحاً: "وإذا كنت بحاجة إلى بطارية صغيرة، مثلاً، لاستخدام نظام الدفع للتجاوز، بحيث لا نحتاج أيضاً إلى نظام الحدّ من الجرّ، فلا بأس بذلك".

وأوضح أن نظام "الدفع للتجاوز"، الذي يتحكم فيه السائق يدوياً، يمنحه القدرة على تنفيذ مناورات جريئة عند الكبح، بدلاً من تجاوز منافسه بسهولة في منتصف الخط المستقيم لمجرد فتح الجناح الخلفي المتحرك.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأشار إلى أن ذلك "قويّ بما يكفي لتنفيذ عملية تجاوز، لكن عند نهاية الخط المستقيم، حيث يتعين عليك محاولة القيام بالمناورة"، مضيفاً أن نظام الحدّ من الجرّ يكون أحياناً "قوياً أكثر من اللازم في بعض الأماكن".

وفي حين تستهدف الفورمولا 1 العودة إلى محركات "في 8" اعتباراً من عام 2030، فإن المنظومة المثالية التي يتصورها فيرستابن تظل وفية للتقاليد القديمة.

واختتم فيرستابن قائلاً: "في عالمي المثالي، أختار محركات في 8 أو في 10، لكنني أعتقد أن الاتجاه في الوقت الحالي سيكون نحو في 8، وهذا سيكون رائعاً. ستكون القيادة أكثر متعة بكثير. وإذا أضفت بعد ذلك بطارية صغيرة لنظام يشبه الدفع للتجاوز، فأعتقد أن ذلك سيكون كافياً".

اقرأ أيضًا:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ماكس فيرستابن





ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



2 س



ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة





كريستيان هورنر يكشف سر اختياره جائزة أبوظبي الكبرى 2021 لافتتاح كتاب مذكراته



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



4 س



كريستيان هورنر يكشف سر اختياره جائزة أبوظبي الكبرى 2021 لافتتاح كتاب مذكراته





تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة كندا الكبرى



تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



5 دقيقة



كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1





كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



4 س



كريستيان هورنر أراد ضم فرناندو ألونسو وشارل لوكلير إلى ريد بُل





تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار





كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



5 دقيقة



كريستيان هورنر يعترف: المنافسة مع توتو وولف تحولت إلى "مسرحية مثيرة" في الفورمولا 1





ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



2 س



ريد بُل تكشف عن بدلات تسابق بيضاء لافتة في أوستن والجماهير تطالب بألوان مماثلة للسيارة





لماذا حظر كريستيان هورنر ذكر اسم مرسيدس عندما كانت ريد بُل تطوّر محركها الخاص للفورمولا 1؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



3 س



لماذا حظر كريستيان هورنر ذكر اسم مرسيدس عندما كانت ريد بُل تطوّر محركها الخاص للفورمولا 1؟





دبليو آر سي: الكشف عن سيارة فييستا الجديدة من إم-سبورت لموسم 2027



دبليو آر سي



WRC دبليو آر سي 4 س



دبليو آر سي: الكشف عن سيارة فييستا الجديدة من إم-سبورت لموسم 2027

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟





بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل ستيوارت كودلينغ



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك