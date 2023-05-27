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فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر

هيمنت ريد بُل مجدداً على التجارب الحرة الثالثة من جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، حيث تصدر ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة مع دقيقة و12.776 ثانية بفارق 0.073 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

مثّلت التجارب الحرة الثالثة آخر فرصةٍ أمام الفرق لاختبار إعداداتها والتأكد من الجاهزية الكاملة لتصفيات موناكو التي تمتلك أهمية قصوى نظراً لصعوبة التجاوزات على الحلبة الضيقة.

ومجدداً هيمنت ريد بُل بفوارق واضحة أمام الجميع، حيث أكمل ماكس فيرستابن أولاً أمام زميله بيريز.

بينما وضع لانس سترول سيارته أستون مارتن بالمركز الثالث أمام كارلوس ساينز (فيراري)، بينما فصل لاندو نوريس (مكلارين) وبيير غاسلي (ألبين) بينه وبين زميله شارل لوكلير الذي أنهى الحصة سابعاً.

لويس هاميلتون اكتفى بالمركز الثامن حيث انتهت حصته في الحائط بسبب الحادثة التي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة.

وأكمل إستيبان أوكون (ألبين) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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مجريات الحصة

في بداية الحصة كان من اللافت توقف سيارة ألبين مع إستيبان أوكون بشكل خطير ضمن النفق، قبل أن تعود للتحرك، حيث قال الفرنسي أن الطاقة قد نفدت فجأة ليعود بالسيارة إلى المرآب.

الأنظار كانت متوجهة لكل من فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

حيث سجل الإسباني الزمن الأسرع أمام الهولندي بطل العالم بفارق أقل من عُشر الثانية بعد اللفات السريعة الأولى لكل منهما. 

لكن سرعان ما عاد ثنائي ريد بُل للصدارة مع فيرستابن أولاً بفارق 0.004 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز ومن ثم ألونسو وبعده جورج راسل على متن مرسيدس.

لاحقاً وبعد انتصاف الحصة بقليل تقدمت سيارتا فيراري  للمركزين الثالث والرابع أمام لويس هاميلتون (مرسيدس) ومن ثم ألونسو، أوكون وراسل.

وشهدت هذه الفترة استعراضاً جديداً للقوة من قبل ريد بُل حيث تناوب سائقاها على المركز الأول، قبل أن يعود الهولندي للمقدمة أمام زميله بفارق 0.073 ثانية فقط، لكن الفارق أمام أقرب الملاحقين، سيارة ساينز، وصل إلى 6 أعشار الثانية.

ومع خروج الفرق مجدداً على إطارات سوفت جديدة، تقدم سترول للمركز الثالث بينما فصل نوريس وبيير غاسلي (ألبين) بين سيارتي فيراري.

لكن في الدقيقة التاسعة ما قبل الأخيرة، توقفت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن على المسار، وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية ليتم استئناف الحصة بعد دقيقتين.

وبعد دقيقة فقط، تعرض لويس هاميلتون لحادثة تسببت برفع العلم الأحمر، وبذلك انتهت الحصة تحت العلم الأحمر.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 19 1:12.776    
2 11 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 24 1:12.849 0.073 0.073
3 18 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 20 1:12.942 0.166 0.093
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 20 1:13.261 0.485 0.319
5 4 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 21 1:13.396 0.620 0.135
6 10 France بيير غاسلي Alpine Renault 24 1:13.453 0.677 0.057
7 16 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 19 1:13.475 0.699 0.022
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 17 1:13.486 0.710 0.011
9 31 France إستيبان أوكون Alpine Renault 18 1:13.496 0.720 0.010
10 77 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 20 1:13.521 0.745 0.025
11 63 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 18 1:13.590 0.814 0.069
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 13 1:13.624 0.848 0.034
13 27 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 16 1:13.650 0.874 0.026
14 14 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 18 1:13.697 0.921 0.047
15 22 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 21 1:13.738 0.962 0.041
16 24 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 20 1:13.772 0.996 0.034
17 2 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 19 1:13.851 1.075 0.079
18 23 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 23 1:13.930 1.154 0.079
19 81 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 18 1:13.998 1.222 0.068
20 21 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 24 1:14.187 1.411 0.189
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