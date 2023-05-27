فيرستابن يؤكد هيمنة ريد بُل ويتصدر التجارب الحرة الثالثة في موناكو التي شهدت رفع العلم الأحمر

مثّلت التجارب الحرة الثالثة آخر فرصةٍ أمام الفرق لاختبار إعداداتها والتأكد من الجاهزية الكاملة لتصفيات موناكو التي تمتلك أهمية قصوى نظراً لصعوبة التجاوزات على الحلبة الضيقة.

ومجدداً هيمنت ريد بُل بفوارق واضحة أمام الجميع، حيث أكمل ماكس فيرستابن أولاً أمام زميله بيريز.

بينما وضع لانس سترول سيارته أستون مارتن بالمركز الثالث أمام كارلوس ساينز (فيراري)، بينما فصل لاندو نوريس (مكلارين) وبيير غاسلي (ألبين) بينه وبين زميله شارل لوكلير الذي أنهى الحصة سابعاً.

لويس هاميلتون اكتفى بالمركز الثامن حيث انتهت حصته في الحائط بسبب الحادثة التي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة.

وأكمل إستيبان أوكون (ألبين) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

في بداية الحصة كان من اللافت توقف سيارة ألبين مع إستيبان أوكون بشكل خطير ضمن النفق، قبل أن تعود للتحرك، حيث قال الفرنسي أن الطاقة قد نفدت فجأة ليعود بالسيارة إلى المرآب.

الأنظار كانت متوجهة لكل من فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

حيث سجل الإسباني الزمن الأسرع أمام الهولندي بطل العالم بفارق أقل من عُشر الثانية بعد اللفات السريعة الأولى لكل منهما.

لكن سرعان ما عاد ثنائي ريد بُل للصدارة مع فيرستابن أولاً بفارق 0.004 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز ومن ثم ألونسو وبعده جورج راسل على متن مرسيدس.

لاحقاً وبعد انتصاف الحصة بقليل تقدمت سيارتا فيراري للمركزين الثالث والرابع أمام لويس هاميلتون (مرسيدس) ومن ثم ألونسو، أوكون وراسل.

وشهدت هذه الفترة استعراضاً جديداً للقوة من قبل ريد بُل حيث تناوب سائقاها على المركز الأول، قبل أن يعود الهولندي للمقدمة أمام زميله بفارق 0.073 ثانية فقط، لكن الفارق أمام أقرب الملاحقين، سيارة ساينز، وصل إلى 6 أعشار الثانية.

ومع خروج الفرق مجدداً على إطارات سوفت جديدة، تقدم سترول للمركز الثالث بينما فصل نوريس وبيير غاسلي (ألبين) بين سيارتي فيراري.

لكن في الدقيقة التاسعة ما قبل الأخيرة، توقفت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن على المسار، وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية ليتم استئناف الحصة بعد دقيقتين.

وبعد دقيقة فقط، تعرض لويس هاميلتون لحادثة تسببت برفع العلم الأحمر، وبذلك انتهت الحصة تحت العلم الأحمر.

التجارب الحرة الثالثة: