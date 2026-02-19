فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

بينما فاجأت وحدة ريد بُل باورترينز الكثيرين داخل بادوك الفورمولا 1 حتى الآن، عاشت هوندا فترة إعداد أكثر صعوبة مع أستون مارتن.

ورغم أن تصريحات توتو وولف حول الأداء المطلق لمحرك "دي.إم01" – وهو الاسم الرسمي لمحرك ريد بُل – حملت طابعًا سياسيًا، فإن الموثوقية أثبتت حتى الآن أنها أفضل مما كان يتوقعه كثيرون.

في المقابل، واجهت هوندا عدة مشاكل مبكرة. حيث قال لانس سترول خلال الأسبوع الأول من تجارب البحرين إن أستون مارتن أكملت عدد لفات أقل بنحو 400 لفة مقارنة بمعظم الفرق الأخرى في تلك المرحلة، وإن الفارق قد يصل إلى أربع ثوانٍ في اللفة.

كما لم يسر انطلاق الأسبوع الثاني من التجارب بشكل مثالي، إذ بقي فرناندو ألونسو في المرآب صباح الأربعاء بسبب ما وصفه الفريق لاحقًا بمشكلة في وحدة الطاقة.

وما يزال فيرستابن، الذي أحرز جميع ألقابه العالمية حتى الآن بمحركات هوندا، يكنّ احترامًا كبيرًا للعلامة اليابانية. وعندما سُئل عمّا إذا كان متفاجئًا من معاناة هوندا حاليًا مع أستون مارتن، أجاب بطل العالم أربع مرات قائلًا: "نعم، يبدو الأمر كذلك، لكنني لا أعرف بالضبط ما الذي يفعلونه أو ما الذي يحدث. بالطبع آمل أن يتمكنوا من ترتيب كل شيء بشكل جيد، لكنني لا أعلم".

ورغم أن هوندا تعمل الآن مع فريق منافس، فإن فيرستابن يتمنى لها الأفضل، حيث قال: "لا يمكنني قول الكثير عن وضعهم الحالي، لكنني دائمًا أفضل أن أرى هوندا تحقق نتائج جيدة جدًا في الفورمولا 1".

ويُذكر أن مشروع هوندا الحالي في الفورمولا 1 يختلف بعض الشيء عن سنوات النجاح مع ريد بُل. فقد أقرّ كوجي واتانابي العام الماضي بأنه تم نقل عدد من العاملين من مشروع الفورمولا 1 إلى أنشطة بحث وتطوير أخرى داخل هوندا، وذلك عقب قرار الانسحاب الرسمي من البطولة نهاية 2021.

وبعد ذلك، أبرمت هوندا اتفاقًا مع ريد بُل لمواصلة صيانة المحركات حتى 2025، لكن التأثير كان قد ظهر بالفعل. ولهذا اضطرت الشركة اليابانية إلى إعادة بناء جزء من مشروعها في الفورمولا 1 بعد اتفاقها مع أستون مارتن.

وهذه العملية تحتاج إلى وقت، كما أن عملية الدمج مع الشريك الجديد ليست سهلة. وخلال حفل الإطلاق في السعودية، أوضح واتانابي أن المشروع يعتمد لوجستيًا على قاعدتين: ساكورا في اليابان وسيلفرستون في بريطانيا، ما يضيف تحديًا إضافيًا.