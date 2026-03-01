يُعد ماكس فيرستابن عضوًا منذ فترة طويلة في فريق تيم ريدلاين للسباقات الافتراضية، الذي تعود جذوره إلى أوائل الألفية الجديدة كأحد أبرز الأسماء في عالم السباقات الافتراضية على أعلى مستوى.

وفي حديثه ضمن برنامج "أب تو سبيد"، تطرق السائق الهولندي إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة له.

وإذا اعتُبر الكارتينغ الخطوة الأولى في مسيرة أي سائق، فإن السباقات عبر جهاز المحاكاة تُعد مسارًا موازيًا يمكن أن يعلّم أساسيات العملية قبل الجلوس في مركبة حقيقية. ولذلك، يرى فيرستابن أن تيم ريدلاين يمثل جسرًا نحو مسيرة السباقات التي يحلم بها الكثيرون.

حيث قال: "أصبح الكارتينغ مكلفًا للغاية هذه الأيام. كان مكلفًا حتى عندما كنت أتسابق، لكنه الآن أغلى بكثير. هناك الآن الكثير من الأشخاص في الكارتينغ يملكون أموالًا طائلة".

وأضاف: "المشكلة أنه عندما تتوفر الأموال ترتفع الأسعار، ويصبح من الأصعب الحصول على أفضل المعدات. أشعر أن من لا يملكون المال أو الإمكانيات يُستبعدون. لا يحصلون على الفرصة، وفي النهاية يستسلمون".

وتابع: "لهذا يحاول العديد من السائقين بناء مسيرتهم عبر عالم السباقات الافتراضية، وجميعهم يحلمون بالتسابق في الواقع. لدي قصة مشابهة مع سائقي الحالي في فئة جي تي3، كريس لولهام. لقد خاض الكارتينغ وحقق نجاحًا كبيرًا، لكن الطريق توقف هناك".

وأكمل: "أنا أحاول خلق هذه الفرصة: الوصول إلى الفورمولا 1 صعب، حتى لو كنت أفضل سائق كارتينغ في العالم. لكنني أريد أن أمنحهم مسيرة مهنية. أريد أن أفتح لهم طريقًا ليصبحوا سائقين رسميين في فئات التحمل. سباقات التحمل مذهلة هذه الأيام مع وجود عدد كبير من المصنّعين، فهي توفر للناس مسارات رائعة ومنصات مميزة".

واختتم: "هذا هو جوهر الأمر بالنسبة لي. من خلال السباقات الافتراضية، أريد أن أمنح الناس فرصة الانضمام إلينا. يمكنهم تعلم كيفية العمل كسائق محترف من منازلهم أو من أي مكان يعيشون فيه قبل الدخول إلى العالم الحقيقي".