فيرستابن وهدف مشروع فريقه "ريدلاين": تكاليف الكارتينغ تُبعد المواهب عن الرياضة

ويل باكستون: أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة سيارتها في البحرين

موتو جي بي: بيزيكي يعود بقوة ليُحقّق الفوز في تايلاند ودراما لمارك ماركيز

فيتيل: توقفت في مرحلة ما عن العيش من أجل الفوز التالي في الفورمولا 1

براندل: جورج راسل يملك ما يلزم لتحمل ضغط المنافسة على لقب 2026

الجناح الخلفي الدوّار لفيراري يُذكّر كولتارد بدواسة مكلارين الثالثة المحظورة

تعديلات جديدة أبرزها: التخلّي عن قانون التوقفين الإلزاميين في موناكو لموسم 2026

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

فيرستابن وهدف مشروع فريقه "ريدلاين": تكاليف الكارتينغ تُبعد المواهب عن الرياضة

قال ماكس فيرستابن إن الارتفاع المتسارع في تكاليف الكارتينغ يدفع السائقين الموهوبين بعيدًا عن رياضة المحركات، وشرح لماذا يُعد مشروع تيم ريدلاين مهمًا بالنسبة إليه.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، كريس لولهام

ماكس فيرستابن، كريس لولهام

الصورة من قبل: ماكس فيرشتابن

يُعد ماكس فيرستابن عضوًا منذ فترة طويلة في فريق تيم ريدلاين للسباقات الافتراضية، الذي تعود جذوره إلى أوائل الألفية الجديدة كأحد أبرز الأسماء في عالم السباقات الافتراضية على أعلى مستوى.

وفي حديثه ضمن برنامج "أب تو سبيد"، تطرق السائق الهولندي إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة له.

وإذا اعتُبر الكارتينغ الخطوة الأولى في مسيرة أي سائق، فإن السباقات عبر جهاز المحاكاة تُعد مسارًا موازيًا يمكن أن يعلّم أساسيات العملية قبل الجلوس في مركبة حقيقية. ولذلك، يرى فيرستابن أن تيم ريدلاين يمثل جسرًا نحو مسيرة السباقات التي يحلم بها الكثيرون.

حيث قال: "أصبح الكارتينغ مكلفًا للغاية هذه الأيام. كان مكلفًا حتى عندما كنت أتسابق، لكنه الآن أغلى بكثير. هناك الآن الكثير من الأشخاص في الكارتينغ يملكون أموالًا طائلة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "المشكلة أنه عندما تتوفر الأموال ترتفع الأسعار، ويصبح من الأصعب الحصول على أفضل المعدات. أشعر أن من لا يملكون المال أو الإمكانيات يُستبعدون. لا يحصلون على الفرصة، وفي النهاية يستسلمون".

وتابع: "لهذا يحاول العديد من السائقين بناء مسيرتهم عبر عالم السباقات الافتراضية، وجميعهم يحلمون بالتسابق في الواقع. لدي قصة مشابهة مع سائقي الحالي في فئة جي تي3، كريس لولهام. لقد خاض الكارتينغ وحقق نجاحًا كبيرًا، لكن الطريق توقف هناك".

وأكمل: "أنا أحاول خلق هذه الفرصة: الوصول إلى الفورمولا 1 صعب، حتى لو كنت أفضل سائق كارتينغ في العالم. لكنني أريد أن أمنحهم مسيرة مهنية. أريد أن أفتح لهم طريقًا ليصبحوا سائقين رسميين في فئات التحمل. سباقات التحمل مذهلة هذه الأيام مع وجود عدد كبير من المصنّعين، فهي توفر للناس مسارات رائعة ومنصات مميزة".

واختتم: "هذا هو جوهر الأمر بالنسبة لي. من خلال السباقات الافتراضية، أريد أن أمنح الناس فرصة الانضمام إلينا. يمكنهم تعلم كيفية العمل كسائق محترف من منازلهم أو من أي مكان يعيشون فيه قبل الدخول إلى العالم الحقيقي".

أحمد مجدي

