فيرستابن ومكلارين قيد التحقيق بعد سباق باكو
بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى، فإن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وكذلك فريق مكلارين، قيد التحقيق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
تحديث: تلقى فيرستابن تنبيهاً من قبل الحكام، وكذلك الحال مع هلكنبرغ، وسائقي ألبين: بيير غاسلي وإستيبان أوكون. ولم يؤثر ذلك على نتائجهم
بات فيرستابن قيد التحقيق وذلك بشبهة عدم امتثاله لخفض السرعة أثناء تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة ما قبل الأخيرة من السباق في باكو.
وهذه هي اللفة التي شهدت حادثة كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز سائقي فيراري وريد بُل، والتي قضت على سباق كل منهما.
ويبدو أن فيرستابن تجاوز سيارات بعد اجتياز العلم المرقط، رغم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية على المسار (بهدف تهنئة نوريس وجورج راسل - لكن نوريس نبّه فريقه إلى أن فيرستابن خرق القانون)، وكذلك قام نيكو هلكنبرغ، بيير غاسلي وإستيبان أوكون بالأمر ذاته.
بالنسبة إلى مكلارين، فالفريق قيد التحقيق لخرق قوانين خط الحظائر.
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