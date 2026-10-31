فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن ولاوسون يتلقيان عقوبتين على شبكة انطلاق جائزة المكسيك الكبرى بعد احتكاك خلال التجارب الحرة

سيتراجع السائقان مركزًا واحدًا على شبكة انطلاق سباق الأحد، كما حصلا على نقطة عقوبة في رخصتيهما، وذلك بعدما اعتبر المراقبون احتكاكهما خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة "غير مقبول"

منشور: 31-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

شهد القسم المعروف باسم "فورو سول"، أو مدرجات الملعب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، واحدة من أبرز اللحظات خلال حصص التجارب الحرة للفورمولا 1 يوم الجمعة.

وحاول فيرستابن تجاوز لاوسون عند الاقتراب من المنعطف الثاني عشر خلال الحصة الثانية من اليوم، لكن سائق ريسينغ بولز دافع عن مركزه، ليصبح السائقان جنبًا إلى جنب عند الدخول إلى منطقة الملعب.

وكان فيرستابن على الجانب الخارجي من المنعطف الثالث عشر، حيث شعر بأنه أُجبر على الخروج عن المسار من قبل زميله السابق. ثم اجتاز السائق الهولندي الحفف المرتفعة عند المنعطف الرابع عشر، قبل أن يحدث احتكاك بين سائقي فريقي ريد بُل.

وتسبب الحادث في إلحاق أضرار بالألواح الجانبية لسيارة فيرستابن، ما اضطره إلى التعامل مع تلك المشكلة خلال ما تبقى من الحصة، لتتأثر حصيلته في ذلك اليوم بالفعل.

وبعد الحصة، لم يُخفِ بطل العالم أربع مرات استياءه خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في المنطقة المخصصة للصحفيين. وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما حدث من وجهة نظره، قال فيرستابن إنه لم يفهم "ما الذي دار في ذهن ليام"، وأضاف: "بالنسبة إليّ، ليس من التصرفات الذكية إطلاقًا أن يختار الدخول في صراع معي وهو في موقعه الحالي".

من جانبه، وصف آلان بيرمان، مدير فريق ريسينغ بولز، الحادث بأنه مسألة جرى تضخيمها أكثر مما تستحق، مشيرًا إلى ارتباطها جزئيًا بخصائص الحلبة في المكسيك ومتطلبات إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل المناسب.

وقال: "عندما تخوض لفة هنا، سواء كانت لفة تحضيرية أو لفة تهدئة، فمن المهم للغاية أن تكون سريعًا في المقطع الأخير. فهذا يساعدك على الحصول على إطارات في حالة جيدة عند المنعطف الأول. ومن دون ذلك، فإنك تخاطر بانغلاق الإطارات الأمامية وأمور من هذا القبيل. كان كلاهما يحاول تحقيق ذلك، وأعتقد أنني لو أردت وصف ما حدث بكلمة واحدة، فسأقول إنه أمر غير ضروري".

وبعد انتهاء التزاماتهما الإعلامية، اضطر فيرستابن ولاوسون إلى المثول أمام مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات، الذين قرروا في نهاية المطاف معاقبة السائقين بالتراجع مركزًا واحدًا على شبكة انطلاق سباق الأحد، إلى جانب إضافة نقطة عقوبة إلى رخصتيهما الفائقَتين، وهو قرار استغرق صدوره ساعات.

ومع حرص المراقبين على توجيه رسالة واضحة بعد التحذيرات السابقة، وجد الفريقان التابعان لريد بُل نفسيهما في موقف الخاسر جراء حادث وصفه بيرمان بأنه كان، قبل كل شيء، غير ضروري تمامًا.

وقال مدير فريق ريسينغ بولز لموتورسبورت.كوم: "أنا متأكد من أن كلا السائقين لديه وجهة نظره بشأن ما حدث. لكنني أعتقد أنهما، بعد أن يهدأ الوضع وينظرا إلى الأمر بروية، سيدركان أنه كان بإمكان كل منهما التصرف بشكل أفضل".

وأكمل: "لا أعتقد أن أيًا منهما كان يحاول الدخول في صراع مع الآخر، هذا أمر مؤكد. أعتقد أنها مجرد واحدة من تلك الحوادث. وكما قلت، لم تكن ضرورية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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