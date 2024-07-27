فيرستابن ولامبياسي لطّفا الأجواء بعد رسائل المجر الغاضبة

لطّف فيرستابن ولامبياسي الأجواء حيال المحادثات اللاسلكيّة الغاضبة بينهما في سباق جائزة المجر الكبرى، وذلك على إثر محادثات مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا 1 في بلجيكا.

كان سلوك بطل العالم ثلاث مرّات محلّ أنظار الجميع أثناء سباق جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بعد تزايد حدّة رسائله اللاسلكيّة مع فريقه.

إذ قال للامبياسي في مرحلة ما: "كلّا، لا تتحدّث معي عن ذلك الهراء الآن. لقد قدّمتم لي هذه الاستراتيجيّة اللعينة، أجل؟ أحاول إنقاذ ما هو متبقٍ. اللعنة".

وكانت نبرة فيرستابن وتعليقاته تلك قد تلقت العديد من الانتقادات حول عدم منحه ريد بُل الاحترام الذي تستحقّه لكلّ الجهود التي كانت تبذلها من أجله.

وفي حين أنّ فيرستابن كان معارضًا لكلّ ذلك مباشرة بعد السباق، قائلًا أنّ على منتقديه "أن يغربوا عن وجهه"، فإنّه بدا في مزاجٍ أكثر هدوءًا عندما وصل إلى بلجيكا للسباق الأخير قبل العطلة الصيفيّة.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فيرستابن ولامبياسي جلسا مع هورنر وبيير فاشي المدير التقني في مقرّ الفريق في وقتٍ مبكّرٍ من عطلة نهاية الأسبوع للتطرّق إلى ما حدث في المجر ووضع خطٍ واضح لما يجب أن يكون عليه الوضع.

وفي حين أنّ الفريق يتفهّم بشكلٍ كامل إحباط فيرستابن في المجر، كون الاستراتيجيّة الخاطئة بدّدت جهوده، فإنّه كان يعي كذلك أنّ هناك حدودًا للسلوك يجب احترامها.

وإلى جانب اللقاء بهورنر، شوهد فيرستابن ولامبياسي وهما يتحدّثان لفترة مطوّلة بجانب شاحنات ريد بُل في بادوك سبا.

ويُعرف الثنائيّ بتمتعّه بعلاقة صادقة عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع هكذا مسائل، ولا يخافان من توجيه الانتقادات لبعضهما. لهذا السبب ينجحان على صعيد عدم السماح لأحداث مثل التي وقعت في المجر بالتأثير عليهما لفترة طويلة.

وأشارت مصادر إلى أنّ مشكلة المجر قد تمّ" تجاوزها وكانت المحادثات اللاسلكيّة هادئة بينهما في مجريات الجمعة في المجر، وكذلك في اللقاءات الصحفيّة.