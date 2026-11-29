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فيرستابن وفيراري يحسمان وصافة بطولتَي السائقين والصانعين لموسم 2026

نجح ماكس فيرستابن في حسم وصافة بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026 قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، فيما ضمنت فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين عقب جائزة قطر الكبرى.

خلدون يونس

تم التحرير: 29-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أرتور ويداك

رغم انتهاء سلسلة من تسعة سباقات متتالية على منصة التتويج، نجح فيرستابن في ضمان المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، بعدما أضاف 12 نقطة إلى رصيده إثر حلوله رابعاً في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم على حلبة لوسيل.

ورفع الهولندي رصيده إلى 316 نقطة، متقدماً بفارق 34 نقطة على جورج راسل، الذي تقدم إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة عقب حلوله ثانياً خلف زميله وبطل العالم كيمي أنتونيللي في قطر.

ومع تبقّي 25 نقطة فقط متاحة خلال الجولة الختامية في أبوظبي، بات فيرستابن بمنأى عن ملاحقيه، ليضمن وصافة البطولة للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عودة لافتة لبطل العالم أربع مرات خلال النصف الثاني من الموسم، إذ كان يحتل المركز السادس في ترتيب البطولة عقب جائزة هولندا الكبرى، متأخراً بفارق 71 نقطة عن راسل ولويس هاميلتون، اللذين كانا يتشاركان المركز الثاني آنذاك.

لكن سلسلة من النتائج القوية، تضمنت أربعة انتصارات خلال السباقات الستة التي سبقت جولة قطر، سمحت لسائق ريد بُل بقلب موازين المنافسة على وصافة البطولة.

فيراري تحسم وصافة بطولة الصانعين

على صعيد بطولة الصانعين، ورغم عدم تمكن فيراري من المنافسة على منصة التتويج في قطر، فقد نجح الفريق الإيطالي في حسم وصافة البطولة خلف مرسيدس، مستفيداً من حلول هاميلتون ولوكلير في المركزين السادس والسابع توالياً.

وأضافت الحظيرة الإيطالية 14 نقطة إلى رصيدها، لترفعه إلى 531 نقطة، متقدمة بفارق 75 نقطة على كل من مكلارين وريد بُل، في حين لا يتبقى سوى 43 نقطة متاحة لكل فريق في الجولة الختامية في أبوظبي.

لكن الأنظار ستتجه في أبوظبي إلى المعركة المحتدمة على المركز الثالث في بطولة الصانعين، إذ يدخل فريقا مكلارين وريد بُل الجولة الختامية متعادلين برصيد 456 نقطة لكل منهما.

ولا تقلّ المعركة على المركز الثالث في بطولة السائقين إثارة، إذ تفصل ثماني نقاط فقط بين راسل وهاميلتون ولاندو نوريس، بينما لا يزال شارل لوكلير يحتفظ بفرصة حسابية لانتزاع ذلك المركز.

وبالتالي، ورغم حسم المركزين الأول والثاني في بطولتَي السائقين والصانعين، فإن الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس لا تزال تحمل الكثير من الرهانات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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