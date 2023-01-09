فيرستابن وجد فارق النقاط الكبير في موسم 2022 "مفاجئًا بعض الشيء"

انتزع فيرستابن لقبه الثاني في الفورمولا واحد قبل أربعة سباقات من نهاية موسم 2022، وتقدم ليسجّل رقمًا قياسيًا بـ 454 نقطة في موسم واحد مع إحرازه 15 انتصارًا.

ويعني ذلك أن الهولندي أكمل الموسم بفارق 146 نقطة أمام لوكلير في الترتيب النهائي بالرُغم من أن سائق فيراري بدا في البداية كأقرب منافسيه على لقب البطولة.

وفاز لوكلير بسباقين من الثلاثة الأوائل في الموسم الماضي ليتقدم بفارق 46 نقطة في صدارة الترتيب أمام فيرستابن، فقط لتنقلب الطاولة على فيراري في النصف الثاني من الموسم حيث دفع الفريق ثمن موثوقيته الضعيفة وبعض الأخطاء الاستراتيجية.

وعند سؤاله إذا ما كان ليودّ أن يبقى لوكلير وفيراري ضمن معركة اللقب لفترة أطول، ولاسيما بالنظر إلى المعارك النظيفة التي جمعتهما في بداية الموسم، قال فيرستابن: "من أحد الجوانب، نعم".

وأضاف: "لكن على جانب آخر، وإذا ما نظرنا إلى مدى قرب الأداء بين السيارات، فإنه كان من المفاجئ بعض الشيء وجود ذلك الفارق الكبير على أية حال".

وتابع: "لم تكن هنالك الكثير من عطل نهاية الأسبوع حيث كنا مهيمنين للغاية. لكنني في النهاية سعيد بالكيفية التي سارت بها الأمور، وتحديدًا بعد الموسم الذي خضته في 2021".

وأكمل: "ليس من الجيد دومًا أن تخوض ذلك النوع من المعارك في كل موسم. وأعتقد بأن الموسم المُقبل سيشهد منافسة أقرب في كافة النواحي على أية حال".