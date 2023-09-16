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فيرستابن: وتيرة ريد بُل "أسوأ من المتوقع" خلال تجارب سنغافورة

اعترف ماكس فيرستابن بأن وتيرة سيارته ريد بُل "أسوأ من المتوقع" وذلك بعد تجارب يوم الجمعة من جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

وصلت ريد بُل إلى سنغافورة من دون أية هزيمة على الإطلاق حتى الآن لموسم 2023 الجاري، لكن يبدو أن حلبة الشوارع تشكل تحدياً لسيارتها، وقد تمنعها من تحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم.

وقدمت تجارب الجمعة أولى لمحات معاناة السيارة على المسار، حيث اكتفى سيرجيو بيريز الذي فاز بنسخة العام الماضي، بالمركز السابع أمام فيرستابن.

وبفارق 7 أعشار الثانية خلف كارلوس ساينز سائق فيراري الذي سجل الزمن الأسرع، حيث عانى سائقا ريد بُل من انزلاق السيارة.

واعترف الهولندي بأن الوتيرة في التجارب كانت أسوأ من المتوقع مشيراً لغياب التوازن.

فقال: "كانت التجارب أسوأ من المتوقع. عانيت كثيراً لناحية توازن السيارة".

وأكمل: "حاولنا تجربة عدة أمور في التجارب الحرة الثانية. بعضها عمل والآخر لم يعمل، لكن السيارة غير متماسكة كما يجب".

وأضاف: "هناك أمور هنا وهناك لا أفهمها، علينا النظر فيما يجري".

وحين سُئِل إن كانت وتيرة فيراري مفاجئة وتشكل تهديداً لقطب الانطلاق الأول، أجاب فيرستابن: "فيراري سريعة جداً، أعتقد أننا في موقع أسوأ بكثير مما كنا نتوقع".

وأكمل: "سنحاول بالطبع تحسين الوضع، لكن الفارق خلفهم كبير فعلاً".

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من جهته، أشار بيريز إلى أن مشاكل ريد بُل تتمحور حول عدم إمكانية استخلاص سرعة كافية على مدار اللفة الواحدة.

لكن ومع صعوبة التجاوز على المسار فإن نتيجة التصفيات ستكون هامة للغاية.

"أعتقد أننا بحاجة لحلّ المسألة، آمل أن نقوم بذلك" قال المكسيكي.

وأضاف: "يبدو أننا نعاني مع القسم الخلفي للسيارة، خاصة خلال التجارب الحرة الثانية. نأمل أن ننجح بتقديم أفضل إعدادات ممكنة لأن التصفيات هامة للغاية".

واسترسل: "كنا نتوقع سرعة فيراري هنا. لكننا بعيدون كثيراً خلفهم، نأمل تقليص الفارق. لكنه تحد صعب".

واختتم: "تبدو وتيرتنا جيدة على المسافات الطويلة، لكن ذلك غير مهم كثيراً هنا. علينا إيجاد التوازن الصحيح على مدار اللفة الواحدة".

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