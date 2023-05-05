فيرستابن وبيريز يحذّران: التجاوزات لن تزداد إلا صعوبة في الفورمولا واحد
حذّر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وزميله سيرجيو بيريز، بأن التجاوزات في الفورمولا واحد لن تزداد إلا صعوبة مع مواصلة الفرق رفع مستويات الارتكازية.
تم تطبيق القوانين التقنية الجديدة بدءاً من موسم 2022، خصيصاً من أجل تسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وبالتالي تعزيز فرص التجاوز والمنافسة ما يرفع مستويات الحماسة على أرض الحلبة.
لكن وبينما يبدو في 2023، أن الفوارق بين الفرق أقل من الموسم المنصرم، خاصة مع التقارب بين فرق الوسط، لكن نوعية العرض وجودة المنافسات نقطتان تُثيران بعض النقاشات حالياً.
فقد كان سباق جائزة أذربيجان الكبرى مثار جدَل بسبب قلة التجاوزات حيث وصفه البعض "بالمملّ"، بالرغم من تطبيق صيغة السباقات القصيرة الجديدة للمرة الأولى هذا الموسم على حلبة باكو.
وتتميز سيارة ريد بُل بكفاءة مذهلة عند تطبيق نظام الحد من الجر "دي آر أس"، ما يسمح لها بالتفوق على جميع المنافسين بسهولة نسبية، وهذا ما بدا بوضوح حين تجاوز سائقا ريد بُل، سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير.
لكن بقية السيارات عانت من صعوبة التجاوزات، وهذا ما أشار إليه توتو وولف مدير فريق مرسيدس واصفاً سباق باكو "بالممل" وداعياً إلى أخذ الدروس منه لتحسين جودة العرض.
ويرى بيريز أن التجاوزات باتت أصعب بالتأكيد هذا الموسم، فقال: "بالتأكيد بات التجاوز أصعب بعض الشيء هذا الموسم. السيارات تولد قدراً كبيراً من الارتكازية بالتالي فإن السيارة في الخلف تواجه صعوبة في اللحاق بالسيارة في الأمام".
واسترسل: "برأيي، لم يكن تقصير منطقة ’دي آر أس’ مناسباً، لأن التجاوزات تزداد صعوبة عاماً تلو الآخر".
من جهته، قال فيرستابن: "كما قال تشيكو، أعتقد أن الارتكازية الإضافية ستكون مشكلة في كل عام. إن بقيت القوانين على حالها فسيصبح التجاوز أكثر صعوبة".
ويرى الهولندي أن المشكلة لا تتمحور فقط حول الهواء المتسخ. بل تزايد أوزان السيارات - التي وصلت إلى 798 كيلوغراماً في 2023 - وكذلك أنظمة التعليق الأكثر قساوة.
"بسبب وزن السيارات هذه الأيام، باتت ثقيلة للغاية وعلى السرعات المنخفضة بات اللحاق بالسيارات أصعب" قال سائق ريد بُل.
وأكمل: "حالما تكسب قليلاً من الزخم مع كل ذلك الوزن، فإن الانزلاقات تزداد ويصبح الوضع أصعب على الإطارات التي ترتفع حرارتها أكثر".
واختتم: "كما أن هذه السيارات الجديدة ذات أنظمة تعليق قاسية جداً. في سيارات 2015 و2016 كنا قادرين على الخروج على بعض الحفف أو اتباع عدة مسارات تسابق لأن السيارات كانت أكثر هدوءاً ونعومة من الحالية".
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