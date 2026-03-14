فيرستابن: "واجهنا كل وضع سيء ممكن" في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى

أنهى بطل العالم أربع مرات السباق القصير في شنغهاي في المركز التاسع، بفارق 0.3 ثانية فقط خلف أوليفر بيرمان صاحب آخر مركز يمنح نقاطًا، وذلك بعد معاناة من المشاكل طوال السباق.

وكان فيرستابن قد تأهل في المركز الثامن بفارق 1.7 ثانية عن صاحب البول بوزيشن جورج راسل، مشيرًا إلى أن سيارة ريد بُل كانت تعاني من نقص السرعة في كل مكان بسبب "عدم وجود تماسك، ولا توازن، وخسارة كميات هائلة من الوقت في المنعطفات".

وزادت انطلاقة سيئة الأمور سوءًا، إذ عانى السائق الهولندي من نقص في دورات المحرك عند الانطلاق، ما أسقطه في البداية إلى المركز الثالث عشر، ولم يتمكن فيرستابن ببساطة من تنفيذ عودة مشابهة لما فعله في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

"ليس لدي الكثير من الكلمات في الوقت الحالي بصراحة. كل ما يمكن أن يسوء ساء" قال فيرستابن لشبكة Sky Sports.

وأضاف: "الانطلاقة بالطبع إحدى المشاكل التي علينا حلها، لكن بعد ذلك كان توازن السيارة سيئًا في كل مكان".

وتابع: "كان تآكل الإطارات لدينا على الأرجح الأعلى بين الجميع، وكان الأمر غير قابل للسيطرة. بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى في السيارة التي لم تكن، إن صح القول، مُحضرة جيدًا. علينا فقط ترتيب أمورنا".

وكانت هذه المرة الأولى التي ينهي فيها فيرستابن سباقًا قصيرًا خارج مراكز النقاط، إذ يملك 13 فوزًا في سباقات السبت، وهو رقم يفوق أقرب منافسيه بعشرة انتصارات في هذه السباقات القصيرة.

وعندما سُئل عما إذا كان متفاجئًا بالمشاكل التي واجهها هذا الأسبوع، أجاب قائلًا: "نعم، أكثر قليلًا مما توقعت".