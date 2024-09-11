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فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

يود لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن، ضمّ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الحالي وبطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

يبدو أن لورانس سترول يريد ضمّ ماكس فيرستابن إلى فريق أستون مارتن لموسم 2026 في الفورمولا واحد.

وفقاً لتقارير من الصحافة الإيطالية، فإن سترول يهدف لتقديم عقد إلى الهولندي بطل العالم.

ونشرت صحيفة "Autosprint" هذه التقارير، وهي المؤسسة الإعلامية التي تنبأت بانتقال نيوي إلى أستون مارتن سابقاً.

وأشارت كذلك إلى المحادثات بدأت بالفعل استعداداً لضم فيرستابن.

مع تكهنات بأنه قد يتم نقل لانس سترول إلى برنامج أستون مارتن في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، ما سيفسح مقعداً لـ فيرستابن ضمن الفريق.

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