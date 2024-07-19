جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

أكّدت ريد بُل بأن ماكس فيرستابن فقط هو من سيستخدم الحزمة المحدثة للفريق في مجريات الجمعة ضمن جائزة المجر الكبرى.

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20

تفاصيل سيارة ريد بُل آر.بي20

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بعد تحديث بسيط في سيلفرستون، جلبت ريد بُل حزمة تحديثاتها الأكبر لهذا الموسم في المجر.

وضمن بيان أصدرته ريد بُل اليوم الجمعة، فقد كشف الفريق عن طبيعة تحديثاته في هنغارورينغ، والتي تتضمن غطاء محرك معدّل على نحو كبير، إلى جانب تغييرات واضحة ولا سيما على جوانب السيارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة التبريد، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة الانسيابية.

وعبر إدخال تعديلات أخرى على الهيكل الخارجي وتحديدًا الهايلو، فإن الفريق يحاول توجيه الهواء المتدفق إلى القسم الخلفي بكفاءة أكبر.

اقرأ أيضاً:

ووفق المعلومات المتاحة، فإن غطاء المحرك، جوانب السيارة ونظام التبريد المحدثين سيكونون متاحين فقط على سيارة فيرستابن.

فيما من المتوقع أن يحصل بيريز على بعض التحديثات، لكن فيرستابن فقط هو من سيقود السيارة المحدثة من الخارج.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير

ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط