فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

بعد تحديث بسيط في سيلفرستون، جلبت ريد بُل حزمة تحديثاتها الأكبر لهذا الموسم في المجر.

وضمن بيان أصدرته ريد بُل اليوم الجمعة، فقد كشف الفريق عن طبيعة تحديثاته في هنغارورينغ، والتي تتضمن غطاء محرك معدّل على نحو كبير، إلى جانب تغييرات واضحة ولا سيما على جوانب السيارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة التبريد، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة الانسيابية.

وعبر إدخال تعديلات أخرى على الهيكل الخارجي وتحديدًا الهايلو، فإن الفريق يحاول توجيه الهواء المتدفق إلى القسم الخلفي بكفاءة أكبر.

ووفق المعلومات المتاحة، فإن غطاء المحرك، جوانب السيارة ونظام التبريد المحدثين سيكونون متاحين فقط على سيارة فيرستابن.

فيما من المتوقع أن يحصل بيريز على بعض التحديثات، لكن فيرستابن فقط هو من سيقود السيارة المحدثة من الخارج.