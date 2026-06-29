فيرستابن: هذا ما أريده للفوز بالبطولة

قيّم ماكس فيرستابن، الذي أنهى جائزة النمسا الكبرى في المركز الثاني بفارق ثانيتين عن المتصدر جورج راسل، ومتقدمًا على متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، مستوى سيارة RB22 المطورة.

وأدلى بطل العالم أربع مرات، الذي تعرض لانزلاق وحادثة في التجارب التأهيلية وانطلق من المركز الخامس قبل أن يشق طريقه نحو المقدمة، ثم يواجه مشكلة ميكانيكية في النصف الثاني من السباق، بتصريحات صريحة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مراسم التتويج.

وأعرب فيرستابن عن رضاه حيال شعوره خلف المقود في النصف الأول من السباق، وشرح المشكلة التقنية التي واجهها.

حيث قال: "ما أسعدني هو أنني شعرت للمرة الأولى هذا العام بأنني أستطيع حقًا المنافسة على الفوز".

وأكمل: "كنا أكثر تنافسية بكثير في النصف الأول من السباق، لكن لسبب ما شعرت بوجود خطأ في القسم الخلفي من السيارة خلال النصف الثاني. المطبات، والحواجز، والتماسك عند التسارع... كل شيء اختفى تمامًا، وأصبحت قيادة السيارة صعبة للغاية".

وأردف: "علينا أن نعيد تحليل ما حدث هناك. كنت في حالة ممتازة خلال النصف الأول، وحتى بعد المعارك مع لويس، التي كلفتنا الكثير من الوقت، كنت ما زلت أقلص الفارق مع المتصدر".

وتابع: "كنت أقترب باستمرار من السائقين الذين أمامي، لكن حدث أمر ما في الجزء الخلفي من السيارة في منتصف الفترة الثانية، مما أدى إلى تراجع وتيرتي، ولم يتحسن الوضع حتى نهاية السباق. وكان ذلك مؤسفًا بعض الشيء".

وبعد صعوده إلى منصة التتويج في موناكو وكندا، وتقديمه أكثر عطلة نهاية أسبوع تنافسية هذا الموسم، أشاد فيرستابن بجهود الفريق في المصنع، لكنه تساءل أيضًا عن توقيت توقفه في الصيانة.

وقال: "الاقتراب إلى هذا الحد من الفوز هو نتيجة العمل الجاد الذي قام به الفريق. لقد عمل الجميع في المصنع بجد كبير لإحضار هذه التحديثات، وكان هذا السباق هو المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني قادر على الضغط على السيارة بشكل أكبر".

وأردف: "هذا بالتأكيد أكثر ما يدعو إلى التفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن السهل بالطبع الحديث بعد انتهاء السباق، لكن حالة إطاراتي كانت أفضل من حالة إطارات جورج".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وتابع: "مع ذلك، شعرت بأنني خسرت وقتًا على الحلبة خلال اللفات الإضافية التي بقيت فيها أكثر مما كان يمكنني تعويضه بالإطارات الجديدة. لكن كما قلت، من السهل قول ذلك الآن".

واسترسل: "بصراحة، لقد قطعنا شوطًا طويلًا للوصول إلى هذه المرحلة، ومجرد وجودنا ضمن الثلاثة الأوائل واقترابنا بالفعل من الفوز يعد أمرًا إيجابيًا للغاية".

وأكمل: "لا يزال أمامنا عدد أكبر من السباقات مقارنة بالعام الماضي، لكن الفارق لا يزال كبيرًا جدًا. كانت وتيرتنا جيدة جدًا هنا، لكن إذا أردنا الفوز بالبطولة، فعلينا أن نكون مثاليين في كل جانب".

وأضاف: "أعتقد أننا ما زلنا نعاني من الكثير من المشاكل، بدءًا من الانطلاقات ووصولًا إلى بعض الإجراءات الداخلية التي تحدث خلف الكواليس، والتي قد لا تعرفون عنها شيئًا، لكنني أعرفها. وهذا ليس انتقادًا قاسيًا؛ فجميع أفراد الفريق يدركون الوضع".

واستكمل: "نحن ببساطة نريد دائمًا أن نصبح أفضل، وأن نسعى إلى الوصول إلى أعلى مستوى، ولذلك علينا أن نركز على كل هذه التفاصيل".

واختتم: "إذا تمكنا من العودة إلى المنظومة القوية التي أظهرناها في الماضي، فحينها سيتغير الوضع بالكامل بالطبع. وآمل ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا، لأن أمامنا الكثير من العمل".