فيرستابن: هاميلتون لم يحترم قوانين التسابق في معركة اللفة الأولى
يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس لم يتبع بشكل صحيح قوانين التسابق في معركتهما خلال اللفة الأولى من سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.
قدم الهولندي انطلاقة متواضعة من قطب الانطلاق الأول، حيث خسر موقعه لصالح جورج راسل سائق مرسيدس.
ولاحقاً تمكن هاميلتون من تجاوز فيرستابن كذلك من الجهة الداخلية، لكن أثناء معركتهما، شعر فيرستابن أن البريطاني لم يمنحه المساحة الكافية وفقاً لما تنص عليه القوانين.
حيث اشتكى لفريقه عبر اللاسلكي حيال ذلك كما صرّح بعد السباق أن تصرفات هاميلتون لم تكن ضمن القوانين.
فقال: "بالنسبة لي، حاولت تفادي الاحتكاك. من الواضح ضمن القوانين ما هو مسموح وما هو غير مسموح. من الواضح أنه لم يتم اتباع القوانين، لكن لا مشكلة".
واختتم: "لكننا امتلكنا الوتيرة الجيدة. تجاوزناهم على أية حال. لكن هذا أمر علينا أخذه بعين الاعتبار للسباقات المقبلة".
يشار إلى أن "فيا" أصدرت العام الماضي رسالة موجهة للسائقين وضحت فيها الممنوع والمسموح خلال التجاوزات.
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