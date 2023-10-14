فيرستابن: نوريس وبياستري هما "أفضل تشكيلة" حالية
يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن سائقَي لاندو نوريس وأوسكار بياستري هما أفضل تشكيلة حالية من السائقين في الفورمولا واحد.
حقق سائقا مكلارين منصة تتويج مزدوجة في قطر، للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم، حيث أنهيا بفارق 5 ثوانٍ خلف فيرستابن الفائز بالسباق.
ويرى بطل العالم ثلاث مرات، أن مكلارين ليست منافس ريد بُل الأساسي وحسب، بل تمتلك أقوى تشكيلة حالية من الزملاء.
فقال: "أعتقد أنهم كفريق، يقدمون أكثر أداء ثابت، مقارنة بالفرق الآخرين خلفنا".
وتابع: "أعتقد أنهم يمتلكون أفضل تشكيلة سائقين بينهم جميعاً، وهم يعملون بأفضل شكل ممكن".
ولم يكن فوز فيرستابن على حلبة لوسيل بفارق كبير كما جرت العادة هذا الموسم، فقد بدت سيارتا مكلارين ومرسيدس قريبتين من وتيرة الهولندي.
لكن في سباق قطر الرئيسي، تم إلزام السائقين بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة إطارات واحدة بسبب مخاوف من فشل إطارات بيريللي، وهذا ما أثّر على الفوارق بين السائقين.
يشار إلى أن تحسن أداء مكلارين دفعها للاقتراب من أستون مارتن - بالمركز الرابع - كثيراً ضمن ترتيب البطولة، حيث لم تعد تفصل بينهما سوى 11 نقطة.
ومع تبقي 5 سباقات حتى نهاية الموسم، فإن مكلارين تأمل منافسة فيراري على المركز الثالث، التي تتأخر عنها بفارق 79 نقطة.
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